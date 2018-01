El piano eligió a Teresita y a Blanca

El piano está allí muy cerca de las dos, y no hay recuerdo de infancia que no esté interpelado por la sonora majestuosidad de un piano en una habitación o en una sala en penumbras. Las dos son contemporáneas, y el piano fue algo más que un instrumento, fue una presencia embrujadora y seductora. Los dos pianos en silencio, parecían conocer en la distancia la soledad de las montañas y el temblor de sus elegidas. Las dos estaban desde niñas bajo la luz de los pianos.

La pianista Blanca Uribe, nacida en Bogotá el 22 de abril de 1940, se ríe y se burla de todo con una gracia que deja en vilo a la audiencia del Aula Máxima de Derecho de la Universidad de Cartagena, en donde ha ido a conversar con su amiga Teresita Gómez, nacida en Medellín el 9 de mayo de 1943. Al ser presentadas por Jaime Monsalve, las dos se miran y se preguntan si es la primera vez que están juntas en un concierto y en un festival internacional como el de Cartagena. Blanca dice que cuando va a tocar, está poseída por las piezas sinfónicas que va a interpretar. En el sueño aparece otra vez la partitura y todo el tiempo está perfeccionando su concierto. A veces, “se me sale el genio”, dice riéndose.

Teresita dice que, en su caso, ella medita y maneja la respiración. Y recuerda a su madre que antes de todo, decía “lo que Dios quiera”. Blanca dice que al llegar al escenario lo primero que busca es la salida de emergencia para salir huyendo. “Nací rodeada de música”, dice Blanca. “Con un padre talentoso como Gabriel Uribe, que tocaba el clarinete, la flauta y el saxofón, con una familia grande de catorce hermanos, donde todos tocaban el violín y el chelo, con una bisabuela que tocaba el piano, con una abuela que tocaba el violín, y donde yo desde niña sentí que el piano me escogió a mí”.

Teresita nació en el Hospital San Vicente de Paul, y su joven madre, de dieciocho años, María Cristina González, la dejó en el hospital para que le dieran en adopción. Así fue como fue adoptaba por Valerio Gómez y María Teresa Arteaga, una pareja de porteros de la Escuela de Bellas Artes de Medellín, que soñaba con tener una hija, y una mañana alguien dejó a la niña de ocho días en una canastica en la puerta, y ellos, con el corazón temblando, sintieron que esa era la niña que siempre habían deseado tener, y fue no la niña adoptada sino la hija legítima y amorosa de la pareja de celadores. “Veía tocar a los niños de la sociedad de Medellín que iban a aprender música, ellos eran de la sociedad, yo de la sociedad de la música”, dice con ternura. “De día veía cómo tocaban el piano, y de noche, a escondidas, intentaba tocar lo que ellos tocaban de día. A los tres años le dije a mi padre que quería ser pianista. Mi mamá me regañó y me preguntó: ¿Cuándo has visto a una negrita tocando piano? Mi padre me apoyó en mi deseo de ser pianista, y mi madre insistía en que ellos no tenían dinero para comprarme el piano”.

El piano estaba todo el tiempo buscando a Teresita, de día y de noche, como si abriera su boca enorme de grandes teclados blancos y negros, para atraparla de una vez, y hacerla hija de la música. Teresita miraba los pianos y los pianos parecían decirle en secreto: Estoy esperando que vengas a tocarme. La música era un nudo en la garganta. Un nudo en el corazón. Y su padre viendo aquella niña asomada a la puerta viendo dormir los pianos en la noche, le dijo: “Toque el piano”. La profesora Marta Agudelo de Maya le enseñó sus primeras clases a los cuatro años.

“Así que el conservatorio fue mi hogar hasta mis quince años”, dice Teresita. “Me becaron en mi propia casa, pero la condición era que siempre debía sacar la máxima calificación. Jamás por debajo de 5”. “El segundo piso del conservatorio estaba arrendado a la Voz de Medellín, en donde iban a tocar Lucho Bermúdez y Matilde Díaz, el Dueto de Antaño, Obdulio y Julián, allí escuché cantar a Alfredo Sadel, a Lola Flores, a los boleristas y tangueros. Y en esa misma casa donde yo vivía, que era el Conservatorio, se entrecruzaban la música popular colombiana y latinoamericana y la música clásica del mundo”.

Blanca aprendió a tocar el piano de la mano de su abuela paterna, María García, y luego, con la profesora Luisa Manighetti. “En mi caso, yo veía tocar a mi padre y a toda mi familia, y a los amigos de mi padre que venían a casa como el maestro Oriol Rangel, quien me compuso una canción a mis cinco años”, cuenta Blanca. “Qué manera de tocar el instrumento tenía el maestro Oriol. ¡Un señor pianista!”. A los once años, Blanca tocó con la Orquesta Sinfónica de Colombia. “El que no sabe agradecer no sabe merecer”, dice.

Tuvo durante diez años el apoyo del filántropo Diego Echavarría Misas, quien le dijo a sus padres que debía estudiar en el exterior. Fue así como ingresó al Conservatorio de Kansas City, se graduó con honores en Juilliard School of Music, y más tarde, se estableció en Viena. “Salí muy temprano de Colombia a los 12 o 13 años, viví en los Estados Unidos y en Europa, y regresé. Nací en Bogotá, pero Medellín es la ciudad donde me siento feliz, enseñando lo que he aprendido. Los antioqueños nacemos donde nos da la gana”, dice riéndose Blanca. “Nací en Medellín, pero fue Bogotá la ciudad que me dio el apoyo más grande en mi carrera. En 1983 el presidente Betancur me envió a Alemania. Sí: tengo gratitud con Bogotá y con Medellín, que también me ha acogido”.

Teresita dice que cuando grabó música colombiana en 1983, recibió crítica de varios sectores. Había un desconocimiento y poca valoración del aporte colombiano a la música del mundo. El repertorio colombiano siempre la acompaña en sus conciertos además de la música clásica europea, la obra de los colombianos Adolfo Mejía, Luis A. Calvo, Oriol Rangel, Pedro Morales Pino, Francisco Cristancho, entre otros. Para Blanca Uribe la música colombiana es muy rica y compleja.

La perplejidad prejuiciada de los años ochenta: ¿grabando música colombiana?, se ha derivado en una afirmación y en una celebración de los aportes nacionales. Hoy en los conservatorios y universidades de música, es un requisito conocer la historia de la música colombiana y sus grandes compositores populares y sinfónicos. Y los músicos que se gradúan incorporan en sus tesis, en formatos sinfónicos o contemporáneos, la música diversa del país. Blanca dice que cuando fue a tocar a la Alhambra, el murmullo del agua en los jardines, sonaron como pianos en su corazón, y se sintió haber vivido en siglos pasados.

“Tal vez fui una del harem”, dice burlándose de ella misma. “Lloré sin saber por qué bajo la atmósfera de la Alhambra”. Teresita dice que, al terminar los conciertos en el mundo, le preguntan por las partituras de esos autores. La música colombiana fascina en el mundo, y a veces, nosotros no lo sabemos.