Es el poeta campesino, el labriego que trabajaba comerciando yuca y ñame, que ahora se levanta temprano, ya no para encargarse de la siembra, sino para ver qué idea puede inmortalizar en papel.

Don José Tapia Guzmán tiene 81 años y su vida transcurrió desde joven cantándole a los amores en medio de las faenas. ¿El campo tiene magia?

“Seño, le voy a cantar una que se llevó Andrés (Landero) para México. Dice así:

Como buen sanjacintero,

como lo es Toño y Andrés,

un conjunto conformé,

pero de raros gaiteros,

con pájaros de mi suelo,

y un reptil que yo me hallé.

Al tusero y al mochuelo

para los pitos tomé,

en tambora utilicé,

mi gran palo marca cero.

Como mi mejor cajero,

al pájaro Guasalé,

como mi gran maraquero,

este reptil agarré,

el culebra cascabé,

en mi campo sabanero

con él yo les tocaré

cumbia y gaitas de mi pueblo”.

Don José, que hizo hasta cuarto de primaria en San Jacinto, hizo su primer texto en un cartón. Lo escribió escuchando esos pájaros que cantan bonito, en el campo, cuando descansaba de la siembra de yuca en San Jacinto.

“Todas las mañanitas cuando me iba para el monte, me llevaba un radio Philips.

Tenía ideas en la cabeza y un día cogí un cartón y un tizón y empecé a escribir una décima.

Al tiempo me aburrí y me acuerdo que me encontré un libro de octavo grado donde hablaba de poesía, de la estructura gramatical y resulta que después ya escribía de todo lo que veía”.

Estimado a donde vaya

25 años atrás llegó a Malambo, Atlántico donde lo convencieron de validar la primaria.

“Ombe yo al principio pensé, ‘eso de validar para qué. Si no le dan cabida a los nuevos mucho menos a un garrote e´viejo como yo, pero al fin terminé”, comenta riendo. Don José se graduó con honores en 2014 del Colegio del pueblo, el Antonio Ricaurte y además hace parte del Colectivo de Malambo, junto a sociólogos, docentes y exalcaldes.

Al octogenario artista le enorgullece ser el único campesino entre tantos académicos, y ¿ cómo no? si entre sus últimos logros también está el haber recibido un Honoris Causa en 2015 gracias a su aporte en Literatura, entregado por la socióloga Yenis Serrano.

Ha colaborado en monografías de instituciones como el Banco de la República, rescatando la tradición oral y saberes ancestrales de su natal San Jacinto y otros lugares de la Costa.

El poeta, con domicilio en el Atlántico, fue el escritor más aplaudido de la última entrega de la Fiesta del Pensamiento, que se hizo hace unas semanas en San Jacinto, Bolívar.

Se disgustó un poco pues apenas si le dieron menos de media hora para que narrara su obra, que con gracia podría declamar durante horas o incluso días.

Una de las preocupaciones del compositor es que a los eventos donde tratan de exaltar la herencia del Caribe no les prestan la atención debida, ni en promoción ni en recursos.

Es importante para él como para otros poetas, ser escuchachos y apoyados, y a decir verdad el estilo de escritura y composición de antaño ha sufrido variaciones, por lo que puede llegar a desaparecer.

Componer con el alma

Con mente lúcida, recuerda el nombre de su primera composición, Rústica canción.

“Todo lo que yo escribo lleva su medida... cada verso. Me inspiro en el amor y en el campo, de allá es donde principié a escribir, porque oía muchos pájaros que cantaban bonito y eso me llenaba tanto de emoción. Puedo decir que soy empírico, si me da la gana de hacer 16 acrósticos en versos, lo puedo hacer. Y ahí sigo, leyendo toda clase de materiales”, cuenta orgulloso Don José.

Uno de los escritores locales invitados, Hernán Pimienta, fue uno de los asistentes fascinados con su presentación.

“Le pone fuerza a la interpretación, me recuerda al indio Rómulo, (un poeta costumbrista colombiano, nacido en Boyacá). Ese señor fue el más aplaudido de la noche”, comentó.

Tiene 427 títulos y dice que si no se le hubiera quemado un amplio material que tenía guardado en la casa donde vivió su juventud ¡tendría más de mil escritos!

Don José ya es considerado uno de los mejores poetas de su pueblo, y aunque no ha sido tan reconocido como sus amigos Andrés Landero, Rodrigo Rodríguez y Adalberto Chamorro, lleva en la mente toda una biblioteca de versos que no se olvidan, y en el corazón la admiración de todo el que escucha su obra.