El premio que llegó a Flamenco

Cuando Eder Berrío escuchó su nombre sintió un impacto en el corazón. Estaba en una mesa junto a realizadores y actores de la serie ‘Déjala Morir, la Niña Emilia’, en la entrega de los Premios India Catalina 2018, cuando se convirtió en el ganador de la estatuilla a Mejor Talento Infantil. Tanto se emocionó que estuvo a punto de soltar las lágrimas. “Pero no lloré”, aclara tratando de mostrar fortaleza.

Mientras él recibía su premio entre aplausos y lo dedicaba a su madre, ella, llorando de felicidad, lo veía por televisión junto a su esposo, desde el corregimiento de Flamenco, en Marialabaja (Bolívar). Poco a poco, la casa se iba llenando de conocidos, alegres por el triunfo de aquel “flamenquero” que obtuvo un reconocimiento sin precedentes en el pueblo.

Y regresó Eder a su tierra, no solo con la satisfacción de haber conseguido un galardón individual, sino también feliz porque la producción en la que participó fue la más premiada de la noche. Después de recorrer más de 70 kilómetros por carretera desde Cartagena hasta Retiro Nuevo (Marialabaja) y alrededor de otros 10 desde este punto, por una vía destapada en la que se ven pasar personas a pie, en moto, bicicleta o caballos; se observan mujeres lavando ropa y niños bañándose en un canal de riego; y las casitas de bahareque se vuelven inherentes a este rústico y natural paisaje en el que se percibe tranquilidad, este adolescente de 16 años fue recibido por una multitud que ahora lo admira y reconoce su talento.

“Eso fue muy lindo. El día que vino, sus compañeros, profesores y toda la comunidad lo recibieron con aplausos, con tapas y música de ‘la Niña Emilia’, con la canción ‘Coroncoro’. Lo cargaron y lo pasearon por todo el pueblo. Aquí nunca se había visto algo así”, narra su madre, Dubis Berrío. Su esposo, Ancys Berrío, asiente con timidez.

Pero la celebración no terminó ahí. Eran las 10 de la mañana del día siguiente, cuando la Institución Educativa de Flamenco, donde Eder cursa undécimo grado, le rindió un pequeño homenaje. Sobre una amplia mesa, en uno de los salones, se exhibía la dorada y pequeña India Catalina ante decenas de niños que, sentados en el suelo, la admiraban entusiasmados mientras el profesor de artística, Ronald Silva, contaba la historia de su pupilo y les daba un discurso de superación.

Ronald llegó hace cuatro años a ese colegio. Es una escuela asediada por el polvo y el olvido, de suelo empedrado y lleno de altibajos, en el que las corrientes de agua dejaron muy bien marcadas sus huellas; dentro de sus salones, y en cuanto objeto hay en ellos, es como si una tormenta de arena hubiese pasado sin piedad.

Y así, entre ventanas sin vidrios, cielos rasos, sillas y pupitres averiados, y un calor infernal, cientos de niños reciben clases diariamente. El grupo de teatro y danza, creado por el docente Silva en vista del talento de los estudiantes, y como una alternativa para quienes carecían de recursos para los materiales de trabajo, hace sus presentaciones en una improvisada placa de cemento que pretende ser una tarima.

Allí dio Eder sus primeros pasos en la actuación hasta que un día, el equipo de Silva fue invitado al Festival Intercolegial de Sketches Teatrales (Festisketch), que organiza la Fundación Jóvenes para Jóvenes, de Arjona. Hicieron rifas y pidieron colaboraciones para reunir el dinero de los pasajes y asistir. El esfuerzo valió la pena. Eder ganó el premio a mejor actor y el grupo obtuvo otros reconocimientos. Era un buen comienzo y desde entonces nunca dejaron de soñar.

Dos años después participaron nuevamente y se repitió la historia: Eder volvió a ganar como mejor actor y entre todos fueron acreedores de otras tres categorías: mejor juego teatral, mejor cohesión de grupo y mejor interpretación en equipo. En esa oportunidad, Ramsés Ramos (uno de los jurados) centró su mirada profesional en ese muchachito delgado, bajito y con ocurrencias de adulto, que lo atrapó desde la tarima. Ese día Ramsés invitó a los chicos de Flamenco a participar en el casting para la serie del canal Telecaribe. “Como somos una familia de escasos recursos, mis papás no tenían para los pasajes y le dije al ‘profe’ (Ronald Silva) que no iba por la cuestión de dinero, pero él me dijo: ‘no, tú no te puedes quedar porque eso te lo puedes ganar, tú tienes talento’. Total que se buscaron los recursos, fui y me gané el casting para actuar en ‘Déjala morir’ ”, cuenta Eder.

Así se empezó a consolidar un sueño que parecía inalcanzable y que, aún después de recibir el premio más apetecido e importante de la industria de la televisión colombiana, para Eder todavía resulta increíble. “La verdad nunca imaginé salir en televisión ni mucho menos ganarme un premio tan importante como este. Cuando lo logré el ‘profe’ me recordó que los sueños sí se cumplen. Aquí, en Flamenco, todos estaban atentos a la serie, tanto así que ya no me dicen mi nombre sino Nadim. Todo el pueblo me ha apoyado y quiero agradecerles eso”, agrega Berrío Berrío.

Ancys, un amable jornalero, va contento por las calles de su pueblo, acompañado de Dubis, que carga en sus manos la estatuilla que testifica el talento de Eder, y a su paso siguen recibiendo felicitaciones. Camino a su casa, donde guardarán la ‘India’ en una pequeña vitrina junto con enseres de loza y otros objetos valiosos para ellos, piensan en el futuro de su hijo y en el largo camino que apenas comienza. Eder, ahora más que nunca, quiere estudiar actuación y se esforzará para que su premio no quede solo en su memoria ni en la vitrina que está en el rincón de su humilde casa.