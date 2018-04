El rey Midas vive en Cascajal

Si el rey Midas fuera más que un mito, si en verdad tuviera el don de convertir en oro todo lo que toca, sería cascajalero y no griego, y no sería hombre sino mujer. La reina Midas tendría la piel tostada y manchada, las canas se asomarían de su coronilla sin control y usaría lentes con una fórmula hiperbólica para ver, después de 50 años de oficio, el ojal de la aguja donde ensarta el hilo con que coserá el sombrero de palma sará.

Midas se llamaría Judith, Piedad, María del Rosario o Alicia y se sentaría cada tarde en su máquina de coser a darle forma a un montón de trenzas resecas, convertidas al caer la noche en oro puro que un revendedor le pagaría con unos cuantos centavos.

Si el rey Midas fuera una mujer cascajalera, convertiría en oro toda la palma sará que tocara y al final de la noche lloraría de dolor porque quien se enriquece de su arte no es capaz de pagarle ni para alimentarse bien.

Alguien cose en Cascajal

A orillas de la ciénaga de Cascajal, este corregimiento de Magangué tiene -dicen- el clima más fresco de la zona. Cuando en el casco urbano la gente se muere del bochorno, en Cascajal corre algo de brisa que alivia el clima. Sentada en la puerta de su casa, Judith Romero mira cómo se estremecen las ramas del árbol que sembró hace años y mastica la menta que se metió a la boca para calmar la tos.

Es una de las reinas de manos bendecidas que hace medio siglo aprendieron a tejer la trenza, plancharla y coserla hasta convertirla en sombrero, pero ahora un dolor en la espalda le impide sentarse mucho tiempo frente a la máquina de coser.

Lo hace, sin embargo, para mostrar la técnica. Y se sacude apenas empieza a mover el pedal. Los pulmones le duelen.

“Eso es lo que uno gana. Empezó como un resfriado y terminé hospitalizada, el médico dice que tengo los pulmones llenos de humo y que debo seguir un tratamiento, pero aquí donde estoy no tengo ni pa’ un acetaminofén”.

El humo se lo ganó de joven. Dice un adagio que la mujer cascajalera mantiene a su marido y Judith está segura de ello. “Yo aprendí chiquita esto del sombrero, pero cuando busqué hombre pescaba, vendía ‘pescao’, lo preparaba, lo fritaba, arrancaba yuca y cosía los sombreros en la noche para tener el sustento de él, que era campesino, y de mis hijos, que estudiaban”.

La combustión de la leña se fue metiendo a su cuerpo, pero también la de las lámparas que usaba de noche para ver lo que estaba cosiendo, porque en Cascajal no hubo energía hasta finales del siglo XX. Piedad Payares, de 61 años, recuerda que entonces, sentía que no respiraba bien, se metía los dedos a la nariz, obteniendo hollín de sus fosas nasales y seguía con la tarea, porque lo que ganaba “era plata”.

El reino de palma

La palma fue oro en Cascajal hace cinco décadas, fácil y accesible porque crecía silvestre, arrancaban en los campos los cogollos que luego se harían sombreros. Entonces María del Rosario Tapia tenía 7 años, la necesidad de dos manos que ayudaran a su mamá en casa la fue alejando del colegio y acercando más a las trenzas de palma, que planchaba por 100 pesos semanales.

“Eran 20 docenas de trenzas diarias, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, amanecía y me iba a acostar, después me levantaba pa’ ir adonde la artesana que me avanzara la plata para hacer el arroz…

hasta que aprendí a coser para ganar un poquito más”.

Cuando Rosario aprendió a coser, ya Piedad Payares hacía sombreros. Se le olvidó el valor de lo que ganaba, algunos 20 pesos diarios, pero recuerda que como trabajaba en las casas de los vendedores, le daban desayuno, almuerzo y cena.

“Hacíamos el sombrero cascajalero, ese blanquito que es fresco y se hacían un montón porque esos artesanos de renombre tenían hasta cinco o seis máquinas”, recuerda Piedad. Lo que ganaban alcanzaba para ayudar a sus familias, pero los 20 pesos diarios no aumentaron tan rápido como los costos de ser artesanas y terminaron ganando 2.980 pesos más que hace 50 años, cuando aprendieron.

Como arena entre las manos

El sombrero cascajalero clásico, que se hace con la palma sará en su color natural, se cose con una trenza de tres pares. En un día, María hace hasta 40 sombreros, que pueden pagarle por menos de 50 mil pesos, porque la docena vale 11 mil. Con la enfermedad, Judith hace una docena diaria, se demora poco tiempo pero no puede arriesgarse a enfermarse más.

“Yo coso ‘avanzado’ porque no tengo plata para comprar mis propios materiales, entonces debo cumplirle al vendedor que me avanza”.

También Piedad y María cosen de ese modo. Si un revendedor les da 100 mil pesos, ellas deben responderle por nueve docenas de sombreros. Sacando el gasto del material, les quedan por día 3 mil pesos. El negocio es redondo para los vendedores que sacan en la venta de un sombrero lo que pagan por una docena.

Piedad no hace el sombrero blanquito, sino el que imita al tuchinero. Forra las trenzas con plástico negro y le hace figuras distintas para que sea más atractivo. Hace una docena diaria porque es más difícil, y le pagan 25 mil pesos, pero debe tenerlos el día que el vendedor le diga, sin importar si se enferma o si tiene otras cosas que hacer.

Lo han pensado muchas veces. ¿Por qué siguen cosiendo si la riqueza que producen se les va como arena entre las manos?, ¿por qué se sientan, enfermas, a coser por horas para recibir tan poco?

La respuesta la tiene Judith, sentada en su máquina de coser, masticando su menta mientras sus dedos pasan la trenza de palma entre la aguja y el hilo que la convierten en sombrero. “Aquí lo que hay es falta de plata, si yo tuviera para comprar mi propio material, podría vender a mejores precios, coser más tranquila, pero no la tengo”, dice y sigue cosiendo y masticando la menta, como resignada a ser esclava de su propio arte.

El arte que se pierde

Alicia Bolívar cose debajo de un fresco rancho de palma con piso de cemento. En la sala de su casa tiene sombrereras, canastos, tapetes y bolsos tejidos con la misma palma sará. Se cansó de los sombreros cascajaleros hace más de 20 años y se organizó con otras 19 mujeres en una asociación de artesanas. La palma que esta Midas convierte en oro, le deja más dinero.

“Tejemos en trenzas 5 pares y 7 pares, que es la que hacen en Tuchín, nos capacitaron para innovar en las artesanías porque siempre nos hemos quejado de lo barato que es el sombrero conchaejobo”.

La diferencia es abismal. Un bolso de los que hace Alicia cuesta entre 30 mil y 80 mil pesos; un canasto que termina en un día, 50 mil.

Luis Turizo, gestor cultural que hizo el directorio de artesanas y artesanos de Magangué, asegura que la tradición artesana en Cascajal está en riesgo por el poco relevo generacional. Su expresión no dista de la poca remuneración, explica, si los jóvenes no ven en las artesanías un trabajo estable, buscan otras opciones.

“El proceso se ha vuelto costoso, la palma ya no se consigue por aquí cerca, ya aquí no se teje la trenza, se compra hecha y todo eso hace que cueste más, pero ellas siguen recibiendo el mismo pago de hace una década. No es equitativo y por eso los jóvenes prefieren trabajar como mototaxistas o irse del pueblo”, resume.

En diez años, calcula Luis, no habrá artesanías en Cascajal. Judith, Piedad, María, Alicia y todas las demás artesanas pasan los 50 años; en las calles quedan pocas tejedoras, cuando hace 30 años cada persona en Cascajal tenía una función en torno a los sombreros.

Así es como se destruyen las buenas cosas, piensa Luis. “Esos que explotan a las artesanas son los que están haciendo que esa tradición se pierda, pero mientras se acaba, ellos se siguen enriqueciendo y ellas cada vez más enfermas”, concluye.