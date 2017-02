El serenatero de Santa Catalina

No hay una semana en la que alguien no solicite sus servicios para una serenata de enamorados, un cumpleaños, una celebración de bodas o un acto fúnebre. Hernando Idolfo De la Hoz heredó de sus ancestros paternos el arte de tocar la guitarra. Es un músico empírico de origen campesino, bachiller, promotor ambiental comunitario, diplomado en gerencia para el desarrollo local y gestión de riesgo.

“Mi padre y yo nos llamamos igual, tenemos el mismo apellido, solo varía mi segundo nombre Idolfo, porque mi padre solo se llama Hernando de la Hoz Ramírez. Mi familia es pionera aquí en el pueblo con la guitarra. Yo ahora enseño a tocar el instrumento en la Casa de la Cultura, y los fines de semana, presto mis servicios como serenatero. A veces, me llaman para ir a un pueblo vecino. Pero me avisan con anticipación y yo voy con mi guitarra. Las serenatas de amor se hacen siempre con canciones de los Zuleta, los Betos, el Binomio de Oro, Marcos Díaz, Diomedes Díaz, entre otros. También ciertas baladas de los años ochenta, como las canciones de Piero.

Para los cumpleaños, no solo las canciones de Diomedes, también la música mexicana. También me llaman para cantar música religiosa en los velorios. He alternado con la agrupación Pura Sangre, del finado Martín Sánchez y José Manuel Correa, Marcos Díaz, Roberto Calderón, Lidio García, entre otros. Tuve la oportunidad de grabar canciones a mi tierra natal como “El Cuadro del cantante”, de la autoría de mi hermano Hoover de la Hoz; “Vuelve a tu pueblo”, de Alexander Tarriba; “Noviembre 25”, de José de la Cruz Ramírez; “Cuando pienso en ella”, de Iván de la Hoz, y dos temas de mi autoría: “La parranda de los cataneros”, y “Papá y amigo”. Algunas de mis canciones ganaron varios premios en festivales de canción inédita en la región.

Cuando yo era un niño, Santa Catalina abastecía con yuca, ñame, plátano, fríjol y maíz, al mercado de Cartagena y Barranquilla. Ahora es al revés. Nos toca ir a Cartagena a comprar el plátano y el maíz. Aquí se sembraba papaya, aguacate y zapote. Todo el mundo se dedicaba la agricultura. Ahora, todos quieren ser mototaxistas.

En este 2017 se está salvando la siembra de yuca, y ha vuelto la siembra de maíz. Ha cobrado fuerza la siembra de mango de hilaza o de puerco y mango filipino, que los sembradores le venden a ciertas empresas. En Loma de Arena, la gente se dedica a la pesca. Uno de los atractivos turísticos que hay por aquí, es el Volcán de Lodo del Totumo, donde la gente va a bañarse en el lodo y a ver los cráteres pequeños. Al adentrarse en el bosque seco tropical, observa al mono tití cabecita blanca, que está en vías de extinción. También es un atractivo, el faro que está en Galerazamba, que guía a las embarcaciones que se acercan a los acantilados o arrecifes”.

Algo nunca visto

Hace poco vieron llegar al pueblo, muy temprano, bajo el sol de enero de 2017, a músicos italianos y franceses, para un concierto sinfónico en la iglesia parroquial. “Algo nunca visto aquí”, dice Hernando Idolfo. “A Santa Catalina no venía nadie. Y eso que el pueblo es más viejo que Cartagena.

“En 78 años que yo tengo de vida, eso nunca había ocurrido”, cuenta Ana Junco. “La música que yo escuchaba cuando niña era la de Crescencio Camacho y los cantos de bullerengue”. “En mi infancia, buscaban a Ana Modesta Castro para que cantara en la Fiesta Patronal del 25 de noviembre. La buscaban para que cantara en los cumpleaños”.

Epílogo

Estamos en la tierra del poeta Rómulo Bustos Aguirre. Su padre era el bibliotecario y librero del pueblo. Al niño Rómulo lo trajeron a Cartagena para que estudiara bachillerato, porque no lo había en Santa Catalina, y ahora su casa es la sede del colegio de bachillerato.

“Antes de que llegue el viernes, yo comienzo el día enseñando a tocar guitarras a los niños”, dice Hernando Idolfo. “El año pasado, fui formador de niños en el arte de la música y promovimos a jóvenes con aptitudes para tocar instrumentos musicales: guitarra, el piano, saxofón, clarinete y trompeta. A veces nos toca salir por las calles con un megáfono a falta de emisora local, para convocar a la gente a las actividades culturales”.

Ahora él, acariciando su guitarra, recuerda a su madre Flora Isabel Ramírez, a quien le gustaba cantar y metía su cabeza en un calambuco sin agua y escuchaba el sonido de su canto dentro, como si el calambuco fuera una caja de resonancia.

Suena la guitarra nostálgica de Hernando Idolfo antes del concierto sinfónico en la puerta de la iglesia. La música desordena los recuerdos en plena plaza de Santa Catalina de Alejandría. Ana Junco parece una niña cuando el violinista acaricia el aire invisible de las cuerdas, y un cascabeleo de viento despierta un ojo de agua, gracias a la música.