El sexo que ahora nos escandaliza

La prostitución, ya no tan visible en la calle de la Media Luna, parece haber trasladado sus raíces más profundas a la Plaza de los Coches y ahí crece, noche tras noche, bajo la luz de la luna.

Es sábado. El reloj de la torre marca las 9:30 p. m. y la plaza está repleta. Desde un balcón veo una morena contonear sus caderas, su vestido rojo floreado danza a paso lento, de pasarela. Basta un cruce de miradas y ya está. A un paso del Portal de los Dulces, entabla una breve conversación con cuatro turistas rubios, a los que, se nota, no conoce. Y, en instantes se marcha con ellos.

En un extremo de la plaza, hay una pareja extranjera tomándose fotos con el Reloj Público de fondo y varios policías vigilan la zona. En el otro, un mimo se gana la vida y también bailarines de un grupo de mapalé agitan sus cuerpos al golpe del tambor. Dos niños comen helados con sus padres, en una de las bancas y, al lado, en otra banca, tres mujeres ven pasar la noche, joven aún. Ellas, de minifaldas, blusas cortas y con recargo de maquillaje quizás buscan eso, un cruce de miradas que desemboque en algo de dinero.

“Las tres de esa banca son ‘prostis’, y las de ese lado también. Mira aquella de allá, es bien bonita, la primera vez me sorprendí y hasta lo dudé, pero después me di cuenta de que también se dedica a eso, pero mira… qué buena está, es venezolana. Por aquí hay varias, unas nada que ver y otras… mira tú mismo...”, me comenta el mesero de un lugar, desde donde observo la plazas públicas, que en algún tiempo fue epicentro del comercio de esclavos y donde ahora, entre muchas otras cosas, comercian sexo.

***

Y es que la escena de prostitutas en una de las plazas más visitadas, contrasta inevitablemente con la polémica más reciente y ruidosa de Cartagena sobre la imagen que pueda generarse de ella como destino turístico sexual. Sobre todo si se piensa en la imagen que puedan llevarse quienes visitan esta plaza o la de la Paz. ¿Qué pueden pensar?

“No vamos a prestar nuestro Centro Histórico, nuestros monumentos, ni a la ciudad para este tipo de industria. Cartagena debe ser reconocida por otros temas. El Centro tiene un valor enorme y tenemos que protegerlo”. El alcalde Manolo Duque justifica su desacuerdo con el congreso de la industria del porno, ‘Lal Expo-Latin Ameria Adult Business Expo’.

El evento está programado para julio en el Centro de Convenciones, pero el mandatario dio instrucciones de prohibirlo. Aunque los organizadores han aclarado que hay desinformación y que “no es un show sexual, ni se trata de otras manifestaciones que puedan ser inapropiadas sino que es de negocios, es privado, de una industria particular, pero no deja de ser sobre negocios”.

También podrían aplicarse esas palabras del alcalde preocupado por su ciudad, a la situación de la Plaza de los Coches, a solo un paso de la Alcaldía y a unos cuantos de donde empresarios realizarían el congreso privado, que, entre otras cosas, ya se realizó el año pasado en Cartagena, con Esperanza Gómez como una de sus invitadas especiales.

Es innegable que en esa, una de las plazas más visitadas por quienes llegan a conocer el Corralito de Piedra, la prostitución está la vista de todos. Pero bueno, también son innegables y varias las acciones de la Alcaldía para poner el orden en la vida nocturna de las plazas de los Coches y de la Paz.

Antes de entrar en vigor el Código de Policía, ya en estas plazas estaba prohibido consumir alcohol, también hay más vigilancia policial, restringieron horarios de discotecas, instalaron más iluminación y una cámara de seguridad. Y hasta clausuraron permanentemente sitios que excedían los decibeles. Pero… ¿Han sido suficientes las medidas?

***

Aunque el gobernador Dumek Turbay Paz fue el primero en rechazar el evento de la industria del porno, argumentando que “Cartagena ha venido dando una compleja batalla para no ser un destino sexual de ninguna denominación. Este evento agrupa a un mercado turístico que no nos interesa promover”, fue el veto del alcalde Duque el que despertó la polémica de odios y amores. De férreos defensores del porno y de quienes lo condenan como conducta inapropiada.

El abogado Freddy del Toro, quien ha trabajado por 15 años contra la explotación sexual en Cartagena, asegura que la del porno “es una industria que, por lo menos, en estos países del tercer mundo donde hay tanta corrupción, puede desembocar en casos criminales. Si en las autoridades en el país hay una corrupción elevada, imagínate la de los que están dedicados a la industria de la pornografía”.

Y es que no es la primera vez que la pornografía, industria que mueve millones dólares en el mundo, asociada a la ciudad y sus monumentos, nos escandaliza. Ya en el 2012 Cartagena fue blanco de una polémica nacional por un video sexual grabado en un sitio de Paintball y de otro cuyo escenario fue el emblemático Castillo de San Felipe de Barajas. Meses atrás, los escándalos sexuales en Cartagena alcanzaron un carácter mundial cuando Dania Londoño, una dama de compañía, puso entredicho al servicio secreto del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

SIGUEN PREPARATIVOS

Los organizadores del ‘Lal Expo-Latin Ameria Adult Business Expo’ indicaron que apoyan a las autoridades que buscan combatir la pornografía infantil, la prostitución y todo hecho que tenga que ver con la ilegalidad sexual, y que el congreso generará cerca de 3 mil millones de pesos en ingresos para la ciudad. Además han dicho que continúan con preparativos logísticos para el evento, pues no han sido notificados de ninguna cancelación por parte del Centro de Convenciones. Buscan concretar una cita con el alcalde Manolo Duque.

NO HAN PEDIDO PERMISO

El secretario del Interior, Fernando Niño, indicó: “el acuerdo 024, que es el Manual de Convivencia Ciudadana que se encuentra vigente en el Distrito, dispone que siempre que se ponga publicidad sobre una actividad que sea privada pero que invite a varias personas a que participen, deben solicitar un permiso ante la Secretaría del Interior, que debe ser evaluado (...) Nosotros no compartimos que la ciudad de Cartagena sea sede de este tipo de eventos”. En el caso del ‘Lal Expo-Latin Ameria Adult Business Expo’, los organizadores no han solicitado permisos, segúnla Secretaría del Interior.