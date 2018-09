Emiro Cantillo, un joven cartagenero con visión grande

Cuando vio a Laura González Ospina en los Kids Choice Awards de Nickelodeon, se le ocurrió que en ella estaría una futura Señorita Colombia. Tanto le insistió, que al final la joven actriz le aseguró que aceptaría solo si sus padres daban el permiso. Y Emiro Cantillo, un jovencito de entonces 20 años, no dudó en hablar con ellos y lograr su cometido.

Después, su reto era prepararla en menos de una semana para que participara en la elección de la Señorita Cartagena 2016 de cara al Concurso Nacional de Belleza. Armó un equipo y Laura no solo se convirtió en la sucesora de Andrea Tovar, sino que estuvo muy cerca de coronarse como Miss Universo, donde fue primera finalista, o virreina, como le llamamos en Colombia.

Antes, Emiro ya había intentado hacer brillar a un diamante en bruto en el reinado nacional. Madelein López Camelo, que quedó entre las 15 semifinalistas en 2015, también fue y sigue siendo una de sus discípulas. Hoy es una de sus modelos principales, con contratos en Turquía y diferentes marcas reconocidas. “Otra chica que comenzó conmigo es Mariángel Meza. Ella ha modelado en Milán, Turquía, París, Nueva York, Los Ángeles. Todas ellas confiaron en mí a pesar de ser menor”, cuenta.

Y el último suceso importante -dice- fue llevar a la venezolana Rosmary Altuve hasta Victoria’s Secret, donde quedó preseleccionada y a solo un paso de convertirse en un ‘ángel’. Asegura que “es la primera vez que un colombiano lleva directamente a una niña para allá y la segunda venezolana que llega al casting. Esto es un antes y un después, tanto para ella como para mí, porque después de este casting nos han contactado marcas como Guess, Pantene y revistas como Sports Illustrated”.

Emiro, a través de su agencia Maniquíes, que creó a los 18 años y con la que busca descubrir nuevos talentos, prepararlos y proyectarlos, ha trabajado con compañías como IMG, Wilhelmina, Elite, Major y otras entre Milán, París, Londres, New York y Turquía. En México, donde vivió hasta hace poco, está vinculado a ModelZone, con Jorge Ortega, y este año estará en la New York Fashion Week, gracias a The Industry, agencia de Pier59 Studios.

¿Quién es Emiro?

Emiro Cantillo Yepes nació en Cartagena, el 12 de febrero de 1996. Es hijo de Emiro Cantillo Fonseca, un militar retirado, y Julia Yepes González, una enfermera y modista que falleció en diciembre de 2008; y el menor de cuatro hermanos. A los ocho años, solía decir que de grande sería veterinario y a los 15 descubrió su pasión por la industria de la moda.

“Le comenté a una amiga que quería trabajar en esto y ella me contactó con un fotógrafo. Él me dijo que si quería aprender, trabajara como su asistente de fotografía y yo era el que sostenía el reflector... Ahí fui aprendiendo, conociendo a todas las personas que se relacionaban con él, me enteré de que existían las agencias de modelos y comencé a investigar. A los 16 años ya sabía sobre todas las agencias de Colombia, los representantes, sobre las modelos del país, los diseñadores y me proyecté”.

Y señala que de no haber elegido esta carrera no sabría qué estaría haciendo hoy, porque después de terminar el bachillerato y pasar por varios colegios, por su mal comportamiento, llegó a un punto en el que no sabía qué quería estudiar. Pero afortunadamente, al escuchar a unos amigos que estudiaban fotografía en Buenos Aires, Argentina, se motivó, buscó en Internet y optó por la Organización de eventos sociales en la EBA.

“Mi papá estaba preocupado porque era la primera vez que iba a salir de mi casa, pero él siempre me ha apoyado. Al principio, cuando decidí comenzar en esto, me decía que estaba loco, que eso qué era, que si eso me gustaba de verdad. Me renegó pero al final me terminó ayudando en todo y me solventaba todas mis actividades. Cuando pasaron como dos o tres años, y yo todavía estaba sin ganar dinero porque comencé trabajando gratis, él me preguntaba que por qué seguía en eso si no me pagaban”.

Y recuerda, puntualmente, cuando le decía que era una mala inversión, que se pusiera a estudiar derecho o medicina. “Pero yo sabía que esto en algún momento iba a dar frutos y él después vio que sí funcionaba, solo se necesitaba tener paciencia. Y a la fecha sigue apoyándome, siempre ha sido un pilar fundamental en esto. Sin su apoyo no sería nadie”.

Durante los meses que estuvo en Argentina, conoció a varias personalidades muy influyentes dentro de la industria. Tomó talleres con la supermodelo Valeria Mazza, en la Universidad de Palermo, conoció artistas, representantes, actores y modelos. De allí le quedaron muy buenos contactos y relaciones que le han ayudado hasta ahora. “No he estudiado otra cosa todavía. Me he dedicado cien por ciento a cultivarme como representante de modelos. Hay teoría y práctica, y yo estoy iniciando por la práctica porque me está yendo muy bien y ha sido mucho más fácil para mí llegar a tener esas relaciones ahora y luego ir a la parte teórica y ponerla en práctica nuevamente. Ahora quiero estudiar es Relaciones Públicas, en España y ya estoy en ese proceso”.

Emiro ha cumplido cada meta que se ha propuesto. Él vive cada capítulo de su vida sin afanes pero con pasos y decisiones muy firmes. “Desde que tenía 16 años quería ir a trabajar en México y ya lo logré gracias a ModelZone, quería tener buenas modelos. Quería tener una modelo en Victoria’s Secret, lo cual no he logrado pero estoy a un paso, toca seguir trabajando para conseguirlo. Ya sé cómo es el camino para llegar y si no es ella va a ser otra… así como pasó con Mady, que no fue la Señorita Colombia pero sí lo fue Laura”.

Tal vez la fortaleza de este joven alegre e inquieto está en ese compromiso por alcanzar los sueños de esas jóvenes que han confiado en él, y en reconocer que sus logros no se habrían dado sin un buen trabajo en equipo, con el esmero y el esfuerzo de todos.