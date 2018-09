En botes de basura, hay ‘tesoros’ para Heleno

Heleno Galarcio Salas alista los guantes. Ya tiene puesto su overol anaranjado, sus botas y una capucha que lo protegerá en un día tan soleado como hoy. Está preparado, listo para la ‘batalla’. Estamos en Torices y él empieza a empujar con esfuerzo una carreta metálica gigante. Eso mismo lo hace cada lunes, martes, miércoles y viernes. Ya está acostumbrado a andar en las calles, ya sabe bien lo que es hurgar entre lo que otras personas desechan, para sobrevivir. Rescata útiles de las basuras. Vamos caminando, avanzamos hacia el Centro, tomando el puente de Chambacú, que sube con dificultad, bordeamos la laguna de El Cabrero y llegamos a su radio de trabajo: los barrios Marbella y El Cabrero.

En el camino, Heleno me cuenta que no siempre fue reciclador, antes su oficio era otro, también en las calles de Cartagena. “A los 9 años comencé a vender dulces en los buses”, relata. Su familia era pobre y amplia, de 9 hermanos, entonces salió a ganarse la vida desde pequeño. A los 10 años abandonó la escuela. “Comencé vendiendo rosquitas, después chicharrones, ajonjolí, galletas y confites”, comenta.

Mientras habla se alista para revisar los primeros tanques de basuras. Fueron cerca de 25 años vendiendo dulces. “Hasta que me di cuenta que los buses comenzaron a quitarlos, en especial las rutas hacia donde yo trabajaba, como Daniel Lemaitre, La Esperanza y otras que ahora no recuerdo. Entonces había muchos vendedores, pensé en hacer otra cosa. Una señora del barrio que tiene una cooperativa de recolección de basuras, me propuso trabajar ahí”.

Heleno habita las faldas de La Popa, en el barrio Loma Fresca, de pendientes, calles inclinadas y de difícil acceso en algunos sectores, hasta donde no llega el camión de las basuras. Su trabajo era recoger los desechos de aquellas vías donde entrar es complicado. “Empezaba a las 6 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, en el sector República del Caribe. Había que meterse por las partes más peligrosas, eso era más complicado porque era subir y bajar lomas. No tenía EPS, ni nada, alguna vez tuve un accidente, me caí, y casi me mocho un dedo”, narra.

Sostiene que “allá la basura es más sucia”, como si existiera una diferencia entre una basura y otra, y la de su barrio estuviera más putrefacta. “Los primeros días sí fue bastante difícil, casi siempre me daba mareo, no paraba de recoger la basura. Cuando terminaba el recorrido, hacía la parte del reciclaje, separaba botellas y plásticos de las bolsas. A mi esposa no le gustaba tanto que me metiera en los tanques de basura, porque llegaba sucio a la casa, medio me limpiaba y casi que iba directo para la cama”, comenta.

En otra ruta

Heleno tiene 44 años, es un señor de bigotes, no muy alto. Es amable y sonríe de vez en cuando. Un hotel es el primer punto de su recorrido en Marbella y El Cabrero. Ya lo conocen, le abren las puertas y va directo a los tanques. Me explica que, particularmente en ese sitio, los administradores hacen una distribución adecuada de los desechos. Por tanto, no es mucho lo que tiene que hacer. Solo recoge unos envases plásticos, que vierte en un saco dentro de su carretilla gigante. Pero, en otros lugares, como el edificio que sigue, donde “todo el mundo tira a la basura como sea”, no hay conciencia sobre separar los plásticos, vidrios, cartones, papeles, metales y los desechos orgánicos. “Mira, este cartón no me sirve porque está manchado de pintura”, me afirma, mientras hurga en un tanque verde gigante en busca de plástico, papel y cartones.

Y me habla de precios: “en este momento, el kilo de envases de plástico está en 900 pesos, el de papel periódico 100, el de papel de archivo a 400, el de a aluminio 2.000 y el de vidrio 20 a pesos. Para tener un kilo de envases tengo que llenar unas dos bolsas de estas negras”, explica. El recorrido, seguirá entre otras ocho propiedades de Marbella y El Cabrero, donde a Heleno le permiten hacer reciclaje de las basuras en el sitio.

“Yo entrego hoy esta carretilla llena en el Centro de Acopio, en Torices, y mañana debo clasificar el reciclaje. Lo que hice ayer salió por $17.650, pago 2 mil en el parqueadero para guardar la carretilla y lo otro me lo llevo para la casa. Esta ruta la termino prácticamente a las 8 de la noche, porque hago una segunda vuelta para reforzar lo que recojo en la primera, porque no siempre toda la basura está afuera”, explica.

De los recicladores

En 2015, en Cartagena se realizó un censo que identificó a 250 recicladores. Entre ellos, algunos trabajaban independientes, otros hacían parte de cooperativas o empresas de reciclaje. De esos 250, 133 fueron capacitados durante un año, en desarrollo humano y gestión empresarial y se creó un Centro de Acopio, para que trabajaran ahí, de manera más formal. Ahora, Heleno tiene un uniforme que, dice, le ha dado status. “Porque antes las personas me trataban prácticamente como si fuera un indigente, porque estaba sucio y abría las bolsas”, reconoce. “Ya, hace año y medio, no trabajo en mi barrio, me pasé para el Centro de Acopio. Ya nos tienen más identificados con el uniforme. Ahora, abro las bolsas pero ya me dicen el reciclador, ya los mismos vecinos me llevan reciclaje a la casa”, menciona con cierto orgullo.

El Centro de Acopio, según su coordinadora, Ana Raquel Mar, ha recuperado 580 toneladas de materiales reciclables, en un año y siete meses. “Es decir, 580 mil kilos que no han sido dispuestos en rellenos sanitarios, ni en los cuerpos de agua, ni en áreas públicas. Son 580 mil kilos que se han vuelto a utilizar, menos recursos naturales que se han utilizado, se ha impactado mucho en bajar los índices de contaminación ambiental”, sostiene.

En el camino de su ruta, Heleno me habla de su familia.

“Tengo cuatro hijos, gracias a Dios tres están estudiando, uno ya cogió carrera y se defiende. Ahora mismo está estudiando inglés. Trabaja en oficios varios en un edificio y nos ayuda”. Y me cuenta sobre esas pequeñas cosas que ha rescatado de los desechos.

“Tengo una nieta, de cuatro años. He sacado una cantidad de juguetes de las basuras, barbies y muñecas que le he llevado a ella. También un día me encontré un Dvd, me he encontrado cadenas, carteras, varios pantalones, también paquetes de comida, pero a mi señora no le gusta nada de reciclaje. Encontré un celular que ahora usa uno de mis hijos. Lo más importante es cuando llego a la casa, con el dinero, ahí sí se alegra la esposa mía, ella no trabaja pero tiene una venta de gaseosas, y entonces yo la ayudo con eso. Ya estoy validando la primaria, me gradúo en diciembre, quiero estudiar seguridad”, y asegura que lo que unos desechan, para él puede llegar a ser un ‘tesoro’.

A simple vista, el trabajo de Heleno Galarcio podría pasar desapercibido. Realmente él hace parte de un pequeño ejército, casi invisible, y sus soldados trabajan como hormigas, para que el mundo sea un poco mejor.

Más del Centro de Acopio

Según explica Ana Raquel Mar, el Centro de Acopio es financiado por Esenttia y operado a través de Actuar, con el propósito de contribuir a cerrar el círculo del plástico. “Hoy tenemos bastantes usuarios, entre hoteles, empresas y edificios. Muchos de los recicladores, trabajaban antes con costales y carretas, a ellos se les dio toda la indumentaria. Para 2019 esperamos estar en las unidades comuneras de gobierno uno, dos y tres”, comenta. Ese Centro de Acopio opera en un 3 % de todo el territorio de Cartagena.

