En el papel de la vida de Karen Gaviria

Los grandes éxitos se construyen de pequeños triunfos, pequeñas hazañas que hacemos día a día, metas que vamos logrando, de sacrificios y de riesgos, de escalar esperando llegar a la cima. Karen Margarita Gaviria Moreno va persiguiendo ese camino. “A mí me preguntan que si soy de Cartagena y yo respondo: ‘Literal, de toda Cartagena, porque me crié en varios barrios de allá, pero duré mucho más tiempo en Escallón Villa y es donde reside mi familia’ ”, me responde y me dice que extraña mucho a los suyos, a la playa, ver atardeceres mágicosen las murallas, ir a cuanto evento cultural hicieran en la ciudad. Privarse de todo eso es parte del sacrificio que comenzó hace dos años, cuando se marchó a Bogotá para seguir ese camino que empezó al graduarse del colegio Nuestra Señora del Carmen (más conocido

como El Departamental).

“Sabía todo lo que no quería estudiar, pero no sabía lo que sí quería. En mi familia, nadie es artista, solo un primo que toca el piano. Entonces, yo no tenía una referencia artística. En el colegio estaba era en una banda de paz, no en el grupo deteatro (…), pero una vecina me habló sobre Bellas Artes, fui a averiguar por música pero me interesó más el pensum de artes escénicas. En mi familia esperaban verme con la bata puesta, porque hay varios médicos, pero yo dije: ‘perfecto, estudio artes escénicas, un día actúo de médica, otro de abogada y así los voy complaciendo a todos (risas)’ ”, recuerda.

Karen es actriz y el día que se graduó ha sido uno de los más felices porque, entre otras cosas, tuvo que estudiar muchísimo para mantener el promedio arriba de 4,5 y no perder la beca que se ganó en segundo semestre. La recompensa de verse con el diploma es invaluable para ella. Así como lo es el día de aquella ovación, en el Teatro Adolfo Mejía.

“Había muchísima gente, no te imaginas, estaba lleno hasta el último piso. Cuando dijeron mi nombre, la cartagenera Karen Gaviria Moreno, todo el mundo aplaudiendo, de verdad eso para mí es inolvidable”, narra.

Tres escapularios

La noche de aquella ovación era la premier, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (2015), de la película Tres Escapularios. Es un filme del experimentado y reconocido cineasta colombiano Felipe Aljure, que habla sobre la guerra, que expone la humanidad de los soldados anónimos. “Nico y Lorena -los protagonistas- tienen que cumplir con la misión de matar a la excombatiente de un grupo armado cuyas declaraciones han provocado el bombardeo de un campamento”, dice parte de la sinopsis promocional. Esa guerrillera, Indira, es interpretada por Karen, la antagonista. Su primer personaje en un filme

parte de su camino en esa búsqueda por llegar a la cima. Esa noche fue la oportunidad para que su familia y amigos la vieran en la pantalla grande y aplaudieran su debut. La película, financiada por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, obtuvo dos premios en el Festival de Cine Colombiano de Nueva York, ese mismo año, y fue estrenada en la cartelera nacional este 23 de agosto de 2018.

“Es una película de carretera, se grabó en movimiento, entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Es bastante crítica, poética, es una mezcla bastante interesante, hay humor y ficción. También tiene esa connotación religiosa de que todos los seres humanos creemos en algo”, afirma.

¿Cómo llegaste a hacer ese personaje?

- Yo creo que por la vida misma. Estaba en Cartagena y la encargada del casting me llamó. Yo dije que no, que estaba muy ocupada, porque siempre vienen con el mismo cuento a Cartagena, que lo quieren poner a uno de extra. Dije que no, pero la chica insistió y volvió a llamarme al día siguiente. Cuando por fin hice el casting, me dieron una situación para que yo improvisara, cuando lo hice, vi que el director quedó como sorprendido. En la noche me enviaron parte del libreto para que hiciera otra prueba grabada, y vamos a ver que parte del guion (sin tilde) era lo que yo había improvisado, sin saberlo. Luego de otras pruebas me

escogieron.

¿Qué tal fue la experiencia con el personaje?

- El mayor trabajo fue emocional. Indira tiene una carga emocional muy fuerte, fluctúa entre odios, amores y mucho, mucho dolor. Prestar mis sentimientos y mi cuerpo a ese golpe emocional fue muy, muy fuerte. Tenía escenas en las que lloraba mucho, hubo momentos en los que yo, Karen, me sentía con la culpabilidad del personaje y tenía que parar.

Y agrega que su primera película fue una experiencia diferente a la que esperaba, pero muy enriquecedora. “Cuando me escogieron, yo ni siquiera sabía quién era Felipe Aljure. Me imaginaba el montón de cámaras, andamios y todo eso. Como no se tenía mucho presupuesto, salimos todos de Bogotá en carro a las demás ciudades, se grabó con una cámara de fotos, una Canon. El viaje permitió que los personajes nos conociéramos más. Estábamos haciendo cine de verdad pero con pocos elementos, esto lo hace también una experiencia bastante bonita”.

En la capital

“No tenía ganas de irme de Cartagena, siempre fui profesora, me interesé mucho por la parte pedagógica, dando clases a niños y jóvenes, pero comencé haciendo unos viajes por el Magdalena y una amiga me dijo que me fuera a la Comparsa Teatral en Barranquilla, que estaban necesitando gente. Me fui para allá, esa comparsa fue invitada al Festival Iberoamericano de Teatro de ese año (2016), y estando en Bogotá, me quedé. Al mes pude conseguir mi primer trabajo”, me cuenta Karen sobre su llegada a la capital.

En principio trabajó para colegios de Bogotá, dictando clases, asesorando comparsas, porque también es bailarina. Luego se unió a unos amigos para montar una obra de teatro, una versión libre de Otelo, también ha hecho comerciales de televisión. “Siento que me vine en el momento que

era, llegué muy fortalecida realmente, he aprendido bastante en el corto tiempo que llevo acá. Me ha ido bien en términos generales”, comenta. Amores del Maizal es el título de la segunda película, en la que participa como protagonista y que está en postproducción. Este año rodó una tercera producción en el corregimiento de La Boquilla, en una historia que se desarrolla entre Angola, España y Colombia, llamada Conmigo vienen semillas de alegría. Ella, todos los días, sigue trabajando por seguir ese camino, construyendo éxitos.

“Me siento muy agradecida, no ha sido fácil, me ha tocado días en los que no descanso, duermo apenas cuatro o cinco horas, pero todo ha sido muy gratificante. Ojalá el próximo año pueda vivir un tiempo de la actuación. Espero que me salgan muchas cosas, si no estaré feliz de actuar,

pero con deudas (risas)”.