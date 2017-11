En los pasos de Carlos Vives

Han pasado tres años desde el lanzamiento de ‘Más Profundo’, pero eso no significa que Carlos Vives dejara de trabajar. En este tiempo ha realizado una larga serie de conciertos por Colombia y el mundo, así como dos discos en vivo, el segundo volumen de Pombo Musical, mucha labor de producción con otros artistas en sus propios estudios y el inicio de su escuela musical. Pero esto no ha sido todo, acaba de recibir el premio Ícono en La Musa Awards, galardón otorgado a importantes productores y compositores latinos, además de su ingreso al salón de la fama de los compositores latinos. Y la historia continúa, actualmente es entrenador de La Voz México, será homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata 2018 y es uno de los invitados internacionales a la edición 2018 del Festival de Viña del Mar de Chile.

Este 10 de noviembre será el lanzamiento de su nuevo álbum en estudio ‘Vives’, en el cual ha venido trabajando en los últimos años, por lo que el resultado ha sido un disco con 17 canciones más un bonus track, de las cuales el público ya conoce temas como ‘La bicicleta’, ‘Un robarte beso’, ‘Al filo de tu amor’, ‘El orgullo de mi patria’ y ‘Pescaíto’.

Justo cuando se le toca el tema de ‘Pescaíto’ la emoción lo embarga y empieza a describir el granproyecto de renovación urbana que tendrá este barrio de Santa Marta, con más espacios para la cultura y el deporte, la exaltación de su gastronomía y que sea un fuerte atractivo turístico para la ciudad.

Desde el pasado 26 de octubre inició la preorden en plataformas de ‘Vives’, el primero que lleva su nombre, que llega con varias sorpresas, pues además de las conocidas colaboraciones, a estas se suma una canción con la mexicana Thalía, y hasta Claudia Elena, su esposa, debuta en la música.

Su nueva música

-¿Un extenso álbum de 17 canciones más un bonus track?

Es un álbum sui géneris que me ha permitido explorar mucho. Siempre nos ha gustado explorar y ‘Vives’ me recuerda mucho a nuestros primeros discos donde la exploración estaba al máximo, y hoy exploramos con otros sonidos, que al final son los mismos ritmos, la misma esencia y línea melódica que vienen del vallenato, de las cumbias, del porro y del chandé.

Las máquinas que hoy se usan en Colombia nosotros las usábamos en el disco ‘El amor de mi tierra’ cuando llegamos a trabajar en el estudio de Emilio Estefan con Andrés Castro y Juan Vicente Zambrano para explorar los loops que hoy en día conforman la música urbana..

-Música más allá del folclor...

Cuando a un cajero se le ocurrió incluir en el vallenato el instrumento del bajo, no se dio cuenta que a las siguientes generaciones nos abrió un mundo de posibilidades, entre el folclor y la posibilidad de hacer una música que sí se podía bailar y que podía generar una industria. Sin ello, no habríamos contado con la posibilidad de cantar canciones clásicas con sonidos nuevos hace más de 25 años, y todo ese camino va conectado perfectamente con los sonidos de hoy.

-¿Por qué tan extenso el álbum?

En principio era un disco de doce canciones y empezamos con los primeros sencillos y eso me hizo viajar más, entonces el disco se empezó a aplazar por las fechas que manejan las compañías discográficas, pero el álbum se quedó abierto y pasaban cosas de la vida, que es el lugar de donde uno coge las canciones. Fueron llegando más canciones y le dio una naturaleza muy chévere.

-¿Por qué ‘Vives’?

El año pasado el mánager me dijo, el próximo disco tiene que ser un disco lleno de vida, alegre, Vives, como tu apellido. Eso me dejó pensando, porque nunca hemos abusado de él, así que era oportuno llamarlo así.

-¿De dónde nacen las canciones?

A veces se van pegando con los compromisos, sea musical, de territorio, de país y de diversidad. Al final ese compromiso te lleva a encontrar cosas, como un buen camino para cantar de otras cosas.

-¿Cómo se empieza a crear un álbum?

Cuando uno piensa en hacer un álbum, piensa en contar una historia, en una vivencia completa, debe ser porque soy de la vieja guardia y sigo con la idea de decir cosas como lo hicimos en ‘La tierra del olvido’, al igual que en ‘El rock de mi pueblo’. Donde podamos contar historias.

-Explorando nuevos sonidos...

Este disco es muy colombiano, un proyecto de la música local, como siempre hemos querido que sea nuestra música y para mí es importante que eso no se pierda, porque es nuestra naturaleza, por lo que la gente nos sigue y que nos permitió la internacionalización.

De ahí, que las temáticas de las canciones son muy Colombia. Quizás no tendrán las mismas oportunidades en la radio, pero la gente las encontrarán en el álbum y que tienen una razón chévere, como es el caso de ‘Pescaito’ y la felicidad de trabajar en el barrio. Lo nuestro sigue siendo la música local

Muchas canciones que no sé si están dentro de lo que quiere o no la radio, pero que son productos de lo que somos nosotros, con mensajes que me fascinan, porque al final nos vamos a subir a un escenario y estos son los mensajes que quiero transmitir allí.

-¿Cómo ha sido el trabajo allí?

Estoy muy encarretado con el trabajo en Pescaito, y el disco tiene mucho de ese sentir, nombrando a personajes con quienes estamos trabajando, que son líderes comunitarios, deportivos y culturales. De todo.

Mucha más música

-¿Renovación total del repertorio?

No busco dejar de cantar u olvidar canciones, pero sí renovar mucho el repertorio y el show, de una manera muy alegre, que nos va exigir como nunca porque son muchos ritmos y sé que le llegará al corazón de la gente, lo cual es lo más importante de todo.

-¿Cómo fue el trabajo con Thalía en la canción ‘Todo me gusta’?

Hace mucho tiempo tenemos una amistad con Thalía y en una época le escribimos muchas canciones y nada de eso se grabó, en aquel momento que ella estaba interesada en los sonidos colombianos. Ahora, cuando el disco estaba listo, pero se quedó abierto, el Presidente de Sony fue quien dio la idea, porque sentía que tenía una variante muy sensual el tema y le mandó la idea a Thalía. Logramos que cantara un poco con acento colombiano, cosa que le encanta.

-Y una canción para México, ‘Todos somos México’...

Una canción a México, que siempre ha sido muy especial, que siempre me ha llamado la atención, porque la cultura colombiana se apropió mucho de la cultura mexicana, con sus personajes de mucha historia e hicimos la canción con mucho cariño.

-¿Tiene que ver con su trabajo como entrenador de ‘La Voz’?

No sabía si era el momento de hacer La Voz México, con poco tiempo, pero Claudia Elena sólo me dijo, ‘es la oportunidad de que les digas a los mexicanos cuánto los quieres’.