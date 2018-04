Enzo Morales asume los riesgos

Un misil impacta una camioneta y de inmediato empieza a ser devorada por las llamas. Es el enfrentamiento de un peligroso narcotraficante con el bando contrario y las balas se cruzan de un lado a otro. El conductor del vehículo se arrastra en el suelo intentado salvar su vida. Las llamas también lo consumen a él. Se quema.

Esa es una escena de ficción de la serie El Chapo, de Netflix, una de las tantas en las que ha participado Enzo Morales Valdelamar, en su trabajo como ‘stuntman’, especialista en acción o doble de riesgo para cine y televisión. Él es el conductor que “arde en llamas”.

En otras producciones se lanza de motos en movimiento, recibe impactos de bala, cae por las escaleras, salta de un segundo piso y hasta choca en un auto a toda velocidad.

Es el trabajo pesado que no siempre hacen los protagonistas o actores principales y que, sin preparación y entrenamiento especializado, puede resultar muy peligroso. Por fortuna, en casi cinco años, asegura que nunca ha sufrido accidentes durante los rodajes.

Enzo tiene 31 años. Nació y se crió en el barrio Los Alpes, en Cartagena. Estudió en Comfenalco, donde estuvo vinculado al deporte: jugó baloncesto, levantó pesas olímpicas y hasta fue gimnasta. Siempre fue inquieto y muchas veces su madre debió acudir al colegio a recibir quejas por sus travesuras. En sus gestos aún se ven rastros de esa hiperactividad que recuerda de su infancia. Le gusta la adrenalina, el riesgo.

Empezó a estudiar mercadeo y publicidad, en Bogotá, y trabajaba en el sector comercial, comprando y vendiendo tecnología. “Pero siempre he sido un loco, me gusta andar loqueando por ahí”, dice. Se estrenó en novelas y ha trabajado en producciones para Netflix, Fox Premiun, Caracol y RCN. Órbita 9, Escobar, La Niña, Azúcar y Esmeraldas son algunas de ellas. Está radicado en Bogotá y regresó a Cartagena hace unos días para participar, junto a un grupo de ‘stunts’ de varias ciudades de Colombia y otros países, en la película ‘Gemini Man’, que se graba por estos días en La Heroica con el actor estadounidense Will Smith, bajo la dirección de Ang Lee. Él es el único ‘stuntman’ cartagenero que participará en la filmación.

¿Cómo llegaste a ser ‘stuntman’?

Fue coincidencia. Un allegado me hizo conocer esto y gracias al deporte tuve cierta ventaja, pero tuve que hacer entrenamientos y talleres de actuación. Me vinculé a Legionarios Stunt, el grupo donde nos preparamos para emprender esta ruta y ya llevo cuatro años allí. La experiencia no ha sido poca pero tampoco ha sido mucha.

¿Cómo es la preparación?

Hacemos diferentes talleres, iniciando con acrobacia básica, que puede ser un rollo en el piso, saltos en el aire, giros, caídas, alturas, explosiones. Todo tiene su técnica y nosotros nos preparamos como cualquier actor.

¿Qué experiencia te ha marcado?

No sé qué pasa conmigo, pero yo soy muy difícil de impresionar o de ser marcado por algo… Realmente, lo que me ha marcado en mi vida es mi esposa y mis dos hijas, son mis princesas. Eso me ha cambiado y es lo mejor que me ha sucedido.

¿Qué tan bueno es el ‘stunt’ en Colombia?

No tenemos nada que envidiarle a los de afuera. Nosotros queremos revolucionar la forma de hacer acción aquí en Colombia, porque tenemos la capacidad, las habilidades, el entrenamiento, la preparación.

El ‘stunt’ llegó a tu vida por casualidad… ¿como te sientes con eso?

Yo me siento súper feliz. Fue una oportunidad divina, de Dios. No la esperaba. Cuando estoy en un set, que estoy tranquilo y ansioso a la misma vez, pienso que es el mejor trabajo.

¿Qué se te viene a la cabeza cuando vas a grabar una escena?

Pienso que todo va a salir bien. Me tranquilizo, escucho bien lo que se busca, analizo cómo lo voy a ejecutar, analizo el riesgo y el peligro que pueda existir. Todo es manejo de conciencia, tiempo y espacio.

¿Qué crees que te falta?

Me falta mucho, demasiado. Este camino no es fácil y como te decía, aquí en Colombia no hay preferencias para la acción. Aquí son más besos y caricias y eso no me llama la atención. A mí me gusta es la acción.

¿Te gustaría tener un papel más importante dentro de una producción?

Esa es la pretensión y allí estoy esperanzado. Sí me gustaría ser un actor de acción y para eso nos estamos preparando, haciendo casting en un lado o en el otro. Hay varios proyectos pendientes así que estoy preparándome y esperando la oportunidad.

¿Vives de este trabajo?

Soy ‘stuntman’ y de esto vivo. Obviamente, hablando económicamente, me gustaría ganar más porque se está exponiendo la vida. Es un riesgo. Aquí en Colombia no es igual que en otros países, donde existe la cultura del cine, pero aquí apenas estamos iniciando. Lo que ganamos nos sirve para seguir batallando y preparándonos para todo.

¿Qué piensas hacer cuando ya no puedas trabajar en esto?

Yo sé que solo tengo un tiempo para hacerlo y mi visión es ser un actor de acción. Pienso en el futuro, cuando tenga 60 años, por ejemplo, que ya no pueda hacer una caída. Estoy pensando en el futuro de mis hijas, de mis padres, y por eso estoy estudiando y haciendo talleres de actuación.