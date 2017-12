¿Es difícil ser actor en Colombia?

Un actor me dijo una vez, “por favor, no publiques mi edad, es que me gané un papel para un personaje 10 años menor que yo. Los actores tenemos la edad de nuestros personajes”.

Deben cuidar su imagen hasta ese punto, y es entendible… así es la Tv.

Muchos han coincido en que el trabajo y la dedicación son más importantes que las influencias, lo cierto es que hacerse un nombre en este competido mundo no es tarea fácil.

Los pagos para actores que apenas empiezan no se comparan con los que ya han alcanzado cierto reconocimiento. Actores se quejan de ello, pero la pasión por el arte prevalece.

“Hay mánagers que no ponen a participar a sus actores porque lo que les ofrecen no les interesa. Si ofrecen menos de lo que tu mánager cobra por capítulos, se entra a negociar. Si ofrecen menos y a él no le sirve, lo deja”, explica un mánager quien no quiso que diéramos su nombre. “Cuando tienen un personaje de reparto o protagónico entras a ganar mucho dinero. Entre más cotizado esté el actor es cuando más gana”.

En la televisión se paga muy bien cuando se es un personaje de reparto, o principal. Pese a esto, para todos los artistas que entran a este mágico mundo, la actuación es bella y está llena de retos.

Esto, opinan quienes están en el medio:

María Claudia Torres Rebolledo, caleña

La talentosa actriz, es reconocida por sus papeles en Las Muñecas de la mafia, Hasta que la plata nos separe, Pasión de Gavilanes, y La hija del mariachi.

Su carisma hizo que el camino se le abriera de la mejor manera en este medio.

“Incluso en la actualidad, los papás de uno no ven con buenos ojos el hecho de tener una carrera artística. “Yo empecé ya grandecita, a los 28 años.

“Inicié a estudiar actuación, apenas decidí y supe que quería ser actriz. Y mientras estudiaba actuación, me salió un casting para Padres E Hijos, y allí terminé quedándome dos años, con un personaje de continuidad.

“Al mismo tiempo, entré a Siguiendo el rastro, que fue una escuela sobre la marcha, absolutamente maravillosa.

“Por eso. vivo tan agradecida con mi Dios y con la virgencita de Guadalupe, porque estuve al aire siendo una novata, con 6 meses de preparación.

“Soy una convencida de que los casting son una suerte, a veces a uno le dan la posibilidad y le dan el perfil del personaje y uno lleva propuesta (uno o dos días para prepararlo). Pero a veces el que dirige le cambia a uno todo, así que al hacer casting uno tiene que ser demasiado versátil.

“Lo que le diría a alguien que apenas empieza, es que estudie y que se prepare, eso es importantísimo”.

Ricardo Vesga, bumangués

Es un actor con un amplio recorrido en teatro y televisión con producciones como Los tres caínes, La Ruta Blanca, La mariposa, ¿Dónde está Elisa?, La esclava blanca y El secretario, novela por la que lo nominaron en Tv&Novelas 2012, como Actor de Reparto Favorito.

“Muchos compañeros dicen que es difícil mantenerse, yo pienso que las dos: entrar para que te den la posibilidad de ver tu trabajo, y mantenerse, pero eso depende de ti. En una balanza es más fácil mantenerse.

“Es un medio que amo, pero que sé que para conseguir el puesto que uno quiere, eso requiere esfuerzo.

“Yo siempre tuve muy claro a dónde quería llegar. Empecé a hacer teatro a los 12 años en un grupo que se llama El teatro experimental El Parnaso, luego hice diferentes cursos, en la escuela de Luis Enrique Osorio y luego estuve en la Academia Superior de Artes de Bogotá. No sé hacer otra cosa en mi vida, más que actuar.

“Cada tropiezo es una voz de aliento para alcanzar tus sueños.

“A los que quieren dedicarse a esto, les digo que estudien. Es una carrera de constancia, de resistencia y siento que las satisfacciones son más grandes que los sacrificios que tienes que hacer”.

Luis Carlos San Martín, cartagenero

“Mi primera participación fue en la novela Bazurto. Para el personaje no hice casting, llegué a reemplazar a un actor, en el papel de Pepe Tamayo. Sí me exigieron muchísimo. Debía saber bailar, tener el perfil de un bailarín cartagenero. Generalmente para un actor conseguir un papel debe seguir un proceso de casting.

Empezando con que hay que tener mánager porque a él le llega la información y es el que lo propone a uno. A veces, el proceso se basa en muchos castings para quedarse con un personaje bueno en un proyecto serio.

“La actuación es una carrera de resistencia donde hay que aguantar mucho y hay que esperar bastante. Realmente los que esperamos somos lo apasionados, los que en verdad necesitamos actuar para sentirnos vivos, para sentirnos bien.

“Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Tanto en procesos de formación como en procesos de contacto y de relacionarse muy bien, eso no se da de un día para otro. Mucha gente deserta porque es un medio difícil”.

“De 100 castings te salen 2 o 1 personaje. No siempre la primera oportunidad es fácil. Es fácil si logras tener un personaje que te dé a conocer, ya a partir de ahí las cosas cambian”.

Sebastián Awazacko, bogotano

Sebastián tiene más de 12 años en la pantalla chica. Desde muy pequeño decidió dedicar su vida a la actuación, teniendo papeles en exitosas novelas como Escobar, Alias JJ, La suegra, Esmeralda y Allá te espero.

Tiene una reconocida mánager que se llama Claudia Flórez, y maneja artistas como Rafael Novoa, Emmanuel Esparza, y Kathy Sáenz.

“Los contactos son pieza clave pero no son un 100 % del resultado.

“Esta una profesión donde no cuentas con un trabajo constante entonces tienes que aprender a utilizar otras herramientas en tu vida, para sembrar ingresos, para cumplir con las responsabilidades, y debes prepararte todo el tiempo.

“Es algo que no es tan sencillo como la gente piensa. El trabajo de los actores es en un 60% un trabajo que se basa en un talento innato, un regalo de Dios porque no todas las personas cuentan con las capacidades histriónicas, artísticas.

“Durante mi primer trabajo en Padres e Hijos a los 17 años, sucede una anécdota particular y es que una de las personas que iba a presentar este casting, uno de los actores, era muy allegado a una persona que trabajaba para la productora de la serie. Me enteré que íbamos a audicionar para el mismo personaje. Eso me llenó de mucha fuerza, por el contrario no me bajoneó. Me desafió a darlo todo en ese casting para demostrar que el talento prima más que un contacto, más que su relación laboral o de contacto. Esa fue una experiencia de lo más difícil. Y más tratando que era mi primera vez.