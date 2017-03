Exhibido y escondido por el ‘bullying’

Santiago* despierta temprano. Como todos los días, se pone los zapatos, encaja su camiseta, peina su cabello lacio hacia su lado derecho y sale de casa. Hoy debe hacer algo en contra de su voluntad.

Se acerca la hora. El miedo lo acompaña pero no tiene otra alternativa. Una multitud lo espera afuera y, mientras esa misma multitud aplaude a otros, él espera su turno. Piensa en lo que dirán los demás, en lo que puede pasar después. Solo quiere que el tiempo pase tan rápido, como una estrella fugaz.

Llega su turno. Un pasillo estrecho y elevado aguarda sus pasos tímidos. Una muchedumbre vería un show que se saldría de lo previsto. Uno, dos, tres pasos da Santiago. En cuestión de segundos recorre con sus ojos los rostros de los presentes, cuando de repente, y por casualidad, centra su mirada en uno de ellos, justo en el momento en el que ese chico oculta su boca con las manos y grita: “Bo-bo”. Antes de culminar su presentación, todos corean, al unísono, el mismo insulto. No pasa más nada. Nadie dice más nada. Ni los profesores. Ni sus compañeros más cercanos. Es como si ese desagradable momento nunca hubiera pasado.

El caso ocurrió en un prestigioso colegio de Cartagena. Un docente lo vinculó a la actividad de moda porque con ella se obtendría una calificación, sin embargo, su objetivo era acercar al adolescente a sus compañeros de clase. Todo salió mal.

Santiago se sentía humillado, triste. Sentado en una escalera de aquel colegio estrato seis, en el que solo encontraba paz después de mediodía, cuando todos se iban, se le acercó una joven que compartió su merienda con él. No hablaron una sola palabra, pero ese gesto fue suficiente para levantar su ánimo pisoteado por la crueldad o, tal vez, por la ignorancia. Así como esta vez, fueron muchas. Las burlas eran constantes.

El acosador

Carlos* era un compañero de clases, quizá uno de los que le gritó “bo-bo”. No sabía por qué lo molestaba, solo lo hacía. Creía que simplemente seguía la corriente de quien propiciaba un “chiste”, más allá de tener claro que se trataba de maltrato, en este caso, verbal y psicológico. En el fondo se sentía mal, pero no hizo nada por cambiar esa situación. Le tocaba “sobrevivir” y seguro no quería estar del otro lado, del lado de las víctimas.

Por fin se terminó el bachillerato. Seis meses después de haberse graduado, Carlos y Santiago se encontraron en la universidad, en la misma carrera, en el mismo semestre. Al verlo, Carlos no pudo evitar acordarse de aquel niño delgado, alto, tímido, que prefería hacer teatro en vez de jugar fútbol y hacer desorden. Se acercó y le habló sobre lo que ocurrió en el pasado. Se sorprendió de la lección que recibió. Santiago no guardaba resentimiento.

El bullying o acoso escolar

El bullying vulnera la autoestima de los afectados, dice la psicóloga Tania Sarabia. “La autoestima está relacionada con el autoconcepto (quién soy) y mi autovalía (qué tan relevante soy). El bullying se genera porque hay una persona que lo recibe y este esquema mental de quién soy y cuánto valgo, se encuentra vulnerable en esa misma persona por diferentes factores”.

Eso, en cuanto a la víctima. El acosador o agresor suele ser alguien que es o ha sido víctima de maltrato, “aunque también están asociadas psicopatologías que tienen que ver con características antisociales de la personalidad y con esquemas mentales: la construcción que tienen estas personas con relación al otro. Y hay un déficit muy marcado de empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de hacer autorreflexión de lo que siente el otro a partir de lo que yo le hago”.

El bullying genera psicopatologías como depresión, ansiedad, estrés postraumático. Esto puede traer otras consecuencias como fobias escolares y conductas retrógradas en el desarrollo de los menores, y para contrarrestarlo se necesita la intervención de todas las partes: familia, directos implicados y la escuela. “Si una escuela no toma medidas para que no ocurran este tipo de conductas, entonces no está enseñando a los estudiantes que no es una forma de comportamiento adecuada. Cuando hablamos de bullying, nos referimos a acoso escolar, precisamente de ahí la relevancia de la escuela en este actuar para poder afrontarlo”, agrega.

Para este caso en particular, la especialista indica que lo analiza desde el punto de vista del desarrollo. “No es lo mismo estar en la etapa de adolescencia que ser un adulto joven. El desarrollo es mayor y de ahí que logremos tener suficiente madurez como para reconocer el acto negativo y también reconocer, como víctima, que fue un evento de mi vida, pero que lo supe manejar porque sé lo relevante y lo importante que soy y lo que valgo”.

***

Y para terminar la historia de Santiago y Carlos, solo diré que hoy son los mejores amigos. Compadres de universidad. “Todo esto pasa porque muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer a las otras personas… Solo en la universidad vi que Santiago compartía muchos de mis gustos. Es una gran persona”, dice Carlos.

¿Y Santiago? Es uno de los hombres más sociables que he conocido. Si él no me hubiera contado, jamás lo hubiese imaginado como aquel adolescente flaco y alto que peinaba perfectamente su pelo lacio hacia el lado derecho.

*Nombres cambiados a solicitud de las fuentes.