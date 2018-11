Fauna Silvestre: jóvenes de la UdC con importantes trabajos ambientales

La Fundación Fauna Silvestre nació hace ya tres años, por iniciativa de jóvenes integrantes de Biología de la Universidad de Cartagena, quienes crearon un grupo de estudio que se centraba en investigaciones acerca de la biodiversidad de nuestro Caribe.

Solos, empezaron a leer artículos, a estudiar y a emprender sus investigaciones en los Montes de María y Cartagena. Cuando terminaron su pregrado y trabajando sus tesis, decidieron formalizar el grupo como una Fundación, el año pasado en agosto.

La Ciénaga de la Virgen es uno de los sitios que más han estudiado, pero son en realidad sus investigaciones pioneras lo que hacen de Fauna Silvestre un grupo emprendedor en el área ambiental.

Angie Tinoco, la fundadora, tiene el primer trabajo de investigación que se ha hecho con la lista completa de mamíferos de Cartagena, además el grupo ha hecho trabajos en ecología urbana, con aves de la ciudad.

Juntos se han puesto en la tarea de hacer esfuerzos por la conservación de los ecosistemas y recursos naturales del Caribe, sin embargo, aún no tienen el apoyo de entidades que también estén interesadas.

“El Caribe colombiano está sufriendo grandes amenazas en cuanto a ecosistemas y recursos naturales y vimos que no había mucha gente trabajando por la conservación. El dinero siempre va al interior del país, y el Caribe, con tantos problemas y corrupción ha estado olvidado”, explica Angie, quien además dice ser orgullosamente de las pocas mujeres que escoge Biología en un área dominada por los hombres.

Cómo nace la Fundación Fauna Silvestre

- Comenzamos a hacer los proyectos de tesis y resulta que nuestros proyectos fueron ubicados en Cartagena. En principio queríamos trabajar con el Caribe, pero nos dimos cuenta que el Caribe de Cartagena realmente ha estado olvidado para la investigación de la biodiversidad.

Siempre se ha tocado la Ciénaga de la Virgen, sus lagunas, que los caños, pero estudios de recursos naturales de la zona no se habían hecho.

Nuestros estudios han sido de los primeros que se han realizado. Mi tesis abordó la riqueza de mamíferos del Distrito, y es el primer trabajo de investigación que se ha hecho en mamíferos. Yo doy el listado de los mamíferos que hay aquí en Cartagena, antes no había.

Hicimos trabajos de aves, la temática de ecología urbana con las aves de la ciudad. Se tenían índices o datos de cuántas aves teníamos, así como datos rápidos, pero nunca antes alguien se había quedado a estudiar de verdad ese tema. Creo que ese es nuestro emprendimiento. En el Caribe hay pocas investigaciones en comparación a lo que hay en el resto del país, por lo que se hace necesario trabajar por la conservación de nuestro ecosistema.

No hay nadie que frene algunas construcciones, por ejemplo, porque en esa área de influencia puedan afectar a comunidades enteras que se beneficien de los recursos.

Es importante esa información para la toma de mejores decisiones en cuanto a construcciones, de uso de suelo, etc. El Establecimiento Público Ambiental (Epa) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) son entidades que tienen vacíos respecto a esto. Así que es importante esta clase de estudio.

Si uno revisa el POT por ejemplo, hay comentarios demasiado sutiles y poco claros respecto a esto. Lo importante es saber cuál es nuestra riqueza, nuestros recursos, nuestra biodiversidad.

¿Cómo se visualiza la fundación?

Queremos ser la fundación que brinde el conocimiento científico sobre la biodiversidad, para la toma de decisiones en cuanto a nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas, de acá del Caribe colombiano, empezando con nuestros trabajos en el Distrito de Cartagena. Brindarle información a la gente que lo necesite.

Angie: ¿Por qué estudiaste Biología?

Desde muy niña siempre he tenido la idea de trabajar por las especies que están en vía de extinción. Cuando tenía 6 años en mi casa siempre me ponían a ver Animal Planet o Discovery y recuerdo que veía George la tortuga galápago. Le decían ‘el solitario George’, recuerdo que era el último individuo de su especie y se dedicaban a mostrar qué se estaba haciendo para reproducir esa tortuga con una hembra de una especie cercana para poder recuperarla y que viviera. George murió y hasta ahí llegó, se extinguió. Me acuerdo que fue un acontecimiento que me dolió, me marcó y siendo una niña pensé que quería trabajar para que las especies no se siguieran extinguiendo por nuestra culpa. Ella se extinguió por la cacería excesiva de los hombres que vivían en las Islas Galápagos.

El papel de la mujer en Biología

Puede que en estos años se haya visto el papel de la mujer en la parte laboral, pero siento que en mi profesión me ha dado duro ser la única mujer en medio de más de 10 o quizás 15 hombres. Pienso ¿dónde están las chicas a las que también les gusta esta profesión? Algo muy interesante es que me ha tocado liderar proyectos y se me ha hecho muy difícil por ser mujer. A veces prefieren que un hombre coordine, que lidere porque creen que se necesita una fuerza extraordinaria, creen que el trabajo puede ser rudo. Los biólogos en su mayoría son hombres, los directores y quienes están en campo son hombres. Me gustaría resaltar que las mujeres podemos ir a la delantera en temas ambientales. Me gustaría incentivar a las chicas, dar un mensaje de que cumplan sus sueños. En esta profesión pueden encontrar machismo, pero podemos encontrar el lugar que merecemos.

Finalmente he logrado ser líder de la mejor manera, entonces ya ahí va cambiando esa manera de ver a la mujer en este tipo de carrera.

**

Junto a Angie Tinoco, directora de Fauna Silvestre, están Adolfo Mulet, herpetólogo; Haider Ramos, ornitólogo; Diana Carolina Rodríguez Alarcón, mastozoóloga; Keiner Meza, herpetólogo, Emmanuel Roca y Gerson Salcedo.