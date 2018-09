Frank Villanueva, un titán que perdió la vista, pero no su visión

En lo holístico, la visión se va hacia un análisis claro y completo de la realidad, que se percibe de forma imaginativa, y eso está totalmente separado de órganos como los ojos.

El músico Frank Villanueva Mieles es un perfecto ejemplo de ello.

(...)

¿Puedo armar el saxofón aquí?, pregunta.

Junta una a una las piezas, las prueba y ensambla. En menos de 5 minutos el instrumento está listo para tocarse.

Frank es un músico momposino, radicado en Cartagena desde hace más de 20 años. Aquí, vive con su esposa, Shayira Domínguez y sus hijos.

Tiene baja visión y es increíble la destreza con la que se desenvuelve cuando de instrumentos musicales se trata. ¡Hasta el estuche de su saxo parece parte de su cuerpo!

Una enfermedad genética degenerativa llamada retinosis pigmentaria no le permite ver desde hace más de 15 años.

“Sí”, me dice, “todos nosotros armamos los instrumentos. Cada uno de los chicos sabe armar y desarmar de todo”.

Se refiere a los chicos de LIVICOL.

Frank ganó fuerza cuando perdió la vista, pues decidió que la música sería su compañera y la ha usado desde entonces para ayudar a otros, dándole voz y participación a personas con limitaciones visuales.

No son incapaces

En su fundación LIVICOL (Limitados Visuales de Colombia) hay tantos casos de éxito que Frank solo puede sonreír con orgullo.

Su llamado a la música logró que poco a poco, se empezaran a juntar niños y jóvenes que al igual que él, tenían visión deficiente pero que, como él, tenían el impulso de destacarse.

Su fundación trabaja desde hace exactamente 4 años y 6 meses. Y desde el 8 de marzo de 2014 adelanta un programa musical llamado “Ojos que no ven, música que se siente”.

“Aparte de ese programa, la fundación apoya otras propuestas, pero ese es el que digamos ‘lleva la bandera’”, explica.

Ha formado a más de 25 músicos, una gran orquesta con jóvenes que tocan instrumentos armónicos, de viento y percusión. Los chicos han tenido la posibilidad de aprender muchísimo.

“Por ejemplo, en piano hay 2 jóvenes que tienen un nivel ya semiprofesional. Están 2 más en formación. En bajo tenemos 2.

“En percusión es donde más tenemos porque casi todos quieren ser percusionistas. Tocan la conga, batería, timbales, percusión menor, percusión folclórica (que es donde más chicos hay).

“En técnica vocal tenemos 3 estudiantes. En acordeón hay 2 estudiantes, y esa es una nueva línea que iniciamos a partir del año pasado.

“También tenemos la familia de vientos, con 2 jóvenes en saxofón, 1 en clarinete, dos en trompetas, y 2 en trombones”.

La mayoría de chicos que están con estos instrumentos, ya tocan otros, pese a que algunos son nuevos.

“Los estamos formando versátiles para que salgan directores de orquesta”, ríe.

La historia del joven Andrés Felipe Fernández Ortega, el primer ciego en pasar en Bellas Artes al programa de Música, es uno de los casos de éxito dentro de la fundación.

“Lleva 3 semestres y es un estudiante destacado. Fue una lucha porque desafortunadamente hay barreras aún, pero le hicimos el acompañamiento, además de la asesoría allá (porque tenían temor de cómo lo iban a formar) pero bueno, gracias a Dios lo aceptaron y ya está tocando. Es brillante. Va ahorita a Mompox para el festival de jazz”.

En los escenarios

Gracias a Dios siempre hay invitaciones pendientes, sea que les paguen o no.

Recientemente asistieron a “Corazón con Cartagena”, un evento que organizó la Alcaldía en Las Tenazas, donde como orquesta acompañaron a Guachi Meléndez.

Han estado en la elección de Señora Cartagena, con miembros de organizaciones sociales.

Incluso han participado en el Festival Vueltabajero Salsa, alternando con artistas de talla internacional como Willy Chirino, Ismael Rivera, Wilson Manyoma, El Canario y orquestas locales que los admiran.

El año pasado participaron en el Festival de Jazz de Mompox y este año pese a estar invitados, no pueden asistir pues dice Frank que no pudo gestionar los viáticos a tiempo.

Frank admite que siempre hay quienes quedan sorprendidos y contentos con la presencia de este grupo.

Todo un Titán

Cada cierto tiempo, Caracol Televisión, en asocio con la empresa privada, busca a colombianos que consideren grandes de corazón.

Hoy, este momposino ha sido nominado al premio Titanes Caracol en la categoría Cultura. Compite junto a nacionales de todas las regiones del país, que tratan de construir una mejor sociedad a través de sus propuestas.

“Llegamos a esta nominación gracias a esta labor ininterrumpida que hemos tenido a lo largo de estos 4 años y seis meses, buscando precisamente visibilizar el trabajo que hacen estos niños y jóvenes con discapacidad visual en Cartagena”, dice.

Esta es la segunda vez que se postulan a este premio nacional. En 2016 lograron entrar a la lista de 35 emprendedores de Colombia, pero no clasificaron para estar entre los 25 nominados.

Este año sí pudieron clasificar y están en busca del reconocimiento. Hasta el día de la gala en Bogotá, no se sabe quién va punteando en votos así que Frank invita a la comunidad a que diariamente vote por él en la página web de Titanes Caracol.

Frank no se siente con ventaja ni desventaja en este concurso. Lo que se siente es afortunado porque haber llegado hasta donde está en compañía de sus alumnos ya es un gran reconocimiento.

Admite que aprecia la labor de sus compañeros de categoría, resaltando a Fredy Benavides, un ‘clown’ que con sonrisas busca sanar a niños de todo el país.

La lucha de Frank Villanueva tiene como objetivo mostrarle a la sociedad las capacidades que tienen las personas con baja visión. Hacerles ver que pueden ser exitosos, reconocidos, talentosos, y autosuficientes en cualquier área que escojan.

“La población con discapacidad visual está rodeada de paradigmas e imaginarios negativos. Dicen que porque la persona es ciega no puede hacer cierto tipo de actividades y eso lo margina a uno un poco, eso nos excluye. Demostrar que la población ciega tiene todas las capacidades a través de sus talentos, es lo que estamos buscando”, finaliza.