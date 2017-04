Fredy Meza y Ángel Gómez, entre voces

Fredy Meza Gómez y Ángel Gómez Peña se cruzan una que otra vez. Trabajan en la misma empresa, se conocen pero no son amigos. Detrás de estos dos hombres que se dedican a repartir periódicos en las calles, uno como voceador independiente, y el otro como promotor-cobrador de suscripciones, se esconden dos apasionados de la radio, dos voces cartageneras que si bien no brillaron como alguna vez ellos lo soñaron, merecen admiración. Y no porque el camino de ambos haya estado labrado de éxitos, porque pocas han sido las oportunidades, sino por las ganas de seguir, de superarse, de alcanzar sus aspiraciones a pesar de la edad.

***

Desde pequeño, Fredy se maravillaba con la radio. Tanto, que le pidió a su mamá una grabadora para hacer sus propios “programas”, en los que él mismo hacía las veces de locutor, comentarista, oyente e, incluso, entrevistado.

En la carpintería de su papá, o en el baño de su casa, “transmitía” ‘Ritmos Latinos’ y ‘Maravilla del deporte’ y con su imaginación volaba de un lugar lleno de madera y aserrín hasta las cabinas de radio con las que soñaba día tras día. “Mi hermano se burlaba de mí. En ese tiempo tenía como 14 años y recuerdo también que, con un vecino, me ponía a hacer comentarios en la calle, a hablar de cualquier situación. Admiraba a Napoleón Perea, a Luis Alberto Payares Villa, a Melanio Porto Ariza y siempre los escuchaba”, dice Fredy.

El sóftbol y el béisbol son su otra pasión. Hace más de 30 años es árbitro de estas dos disciplinas y, precisamente, en uno de esos campeonatos en los que aprovechaba para hacer comentarios deportivos, conocería a quien le daría la oportunidad de estar por primera vez dentro de una cabina.

Cierto día, se encontró con Óscar Martínez en el Centro Histórico. “Me dijo que me había escuchado y que le parecía que era bueno para hacer comentarios… Y me dio la oportunidad en su programa ‘Deportes Sin Fronteras’, en la emisora Radio Príncipe. Ese primer día, unos locutores experimentados dijeron: ‘ahora todo el mundo quiere ser locutor’, pero eso a mí me llenó de valentía. Eso fue en 1993 y ahí estuve como por siete años”.

También estuvo vinculado al programa ‘Cartagena, ciudad heroica’ de Emisoras Fuentes, con Joaquín Vergara, donde no pudo continuar por problemas de salud que, además, lo obligaron a cambiar por un tiempo su oficio como repartidor de periódicos El Universal, donde labora hace seis años y últimamente se desempeña como mensajero interno. Ahora hace reportes para el noticiero Chambacú, de Radio Vigía, con Rafael Ruiz, que se transmite de 4 a 6 de la mañana.

Fredy no se rinde, aunque no todo ha sido como lo planeó, la radio es su sueño y por ese sueño quiere formarse como Comunicador Social, pues sabe que nunca es tarde para lograr sus metas.

***

Contrario a Fredy, Ángel nunca imaginó que amaría tanto la radio. Ni tuvo una grabadora ni jugó a hacer sus propios programas. Más bien llegó a ella por caprichos de la vida. Un compañero de estudios, Francisco Pérez, le insistió que lo acompañara a Emisoras Fuentes y ahí se enamoró de ese mundo de voces y micrófonos, a sus 16 años.

Siete años después, hizo un curso en el Sena junto locutores que hoy gozan de mayor reconocimiento en la ciudad. “La primera vez que hablé en una emisora fue en Radio Bahía. Ahí me dieron a leer comerciales en un noticiero y después empecé a trabajar en Radio Bucanero como locutor de planta. Más adelante entré a Colmundo Radio, donde solo estuve por seis meses y, luego, el mismo compañero que me indujo a la radio, me dijo que me fuera para Emisoras Fuentes... que estaban necesitando un locutor. También estuve en Radio Príncipe, por dos años, hacía un programa de boleros, los domingos, de 6 a 9 de la mañana, pero luego la emisora cambió de dueños y a muchos no nos tuvieron en cuenta”, apunta Ángel, que para entonces ya tenía 37 años y una familia que sostener.

“Yo vendía periódicos como desde los 20 años, nunca dejé de hacerlo por más que estuviera trabajando en radio. Hacía las dos cosas. Después que salí de Radio Príncipe estuve un tiempo sin hacer radio y después se me presentó una oportunidad en la emisora de la Policía para hacer un programa de boleros. Allí no me pagaban porque era una emisora institucional, lo hacía porque me gustaba y después de repartir los periódicos en la bicicleta por el barrio Manga”, agrega.

Cuenta Ángel, con una sonrisa que guarda nostalgia y resignación, que muchos de sus colegas le dicen que se ha “quemado con esos periódicos”, sin embargo se muestra agradecido porque, a través de este trabajo, le dio de comer a él y a sus hijos cuando no encontró sustento en la radio.

Hoy Ángel tiene 55 años y quiere volver a alzar su voz en la radio, eso es lo que ama hacer y por lo que también lucha Fredy, que a sus 58 años tampoco deja de soñar.