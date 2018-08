Geiner Moreno, un atleta quiere éxito desde La Esperanza

Con 18 años, La Esperanza tiene un atleta que no se rinde.

Geiner Moreno Chiquillo se levanta casi todos los días a las 5 de la mañana para empezar su entrenamiento a las 7. A eso de las 10 a. m. termina, va a su casa y descansa. Vuelve a entrenar en la Villa Olímpica a las 4 de la tarde. Son 8 horas de esfuerzo, de ejercicio y de pasión.

Como muchos jóvenes que practican cualquier deporte de alto rendimiento, ha estado a las puertas de la dimisión. “Es duro”, dice. Lo sabe. Pero tiene un ángel que se llama Didiana Isabel Chiquillo Ahumada, su mamá, quien le susurra que continúe, que no se dé por vencido.

Gracias a su talento, estuvo en el Suramericano Guyana Georgetown en 2017. A su edad, es subcampeón suramericano en categoría juvenil (de menores) en salto triple, y uno de los 7 mejores saltadores del mundo, a raíz de su trabajo en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18 de 2017.

“Al comienzo todo se ve fácil pero empiezan a cambiar las cosas y cada día se vuelve más fuerte. Conozco atletas que no tienen apoyo de amigos ni familia y uno siempre necesita esa motivación. Siempre necesitamos esa ayuda. Por eso le doy gracias a mi mamá y a mi familia que la amo”, dice.

Mientras hacemos la entrevista, Geiner va a buscar una pala. Son las 4 y media de la tarde pero el sol en Cartagena no da tregua. Hay 31 grados de temperatura y los corredores que ya están en la pista son ajenos a cansancio y calor.

“Espérate”, dice y minutos después lo veo revolviendo la arena de la pista con la pala. Lo hace porque si la arena se pone ‘dura’ o se compacta, él puede lesionarse al caer.

Con ganas de volar

Con 15 años, Geiner conquistó tres títulos en el Campeonato Nacional Infantil Tac – 1 (Talentos Atletismo Colombiano) en Bogotá. Apenas empezaba su camino, pero ya tenía medalla de oro en la categoría salto triple; medalla de plata en la categoría de salto largo; y medalla de oro en una prueba colectiva llamada Relevo 4 x 50 metros.

El sueño empezó con su exentrenador Yeison Lozano, que lo vio en el colegio y por alguna razón pensó que tenía madera de atleta.

Después del primer entrenamiento, Geiner amó volar. “Como te dije, siempre pensaba solo en el fútbol, pero aunque no me gustó el primer entrenamiento con el profe Yeison por ser muy duro, la primera vez que pude saltar me gustó. Tú sabes, uno siempre de niñito quiere saber lo que es volar y yo sentí que volé”, recuerda.

Pese a que no practica con Yeison, sino con el experimentado entrenador cubano Luis Smoll, afirma que Lozano fue quien le enseñó el camino hacia una nueva vida.

La próxima meta de este atleta estará fijada con su participación en Medellín, donde estará el 29 de septiembre, representando al departamento como parte de la selección de Bolívar y además por Colombia en un campeonato.

Si gana en Medellín, los suramericanos de este año lo estarán esperando en Argentina.

Más experiencias

Kenia fue uno de los países que más le llamó la atención en África. Además de pensar que es un país con grandes espacios, y sorprenderse porque no hay robos (lo que en su barrio es una constante) hizo amigos para toda la vida. “Cuando llegué no sentí apoyo, luego conocí gente y se convirtieron en mi apoyo. Aún hoy día me apoyan”, dice con alegría.

“No sigas malos pasos”, “Sigue así mijo”. Esas son las frases que le repiten desde su barrio, La Esperanza. Ya es uno de sus hijos célebres, y puede convertirse en un personaje que haga historia en esta zona de Cartagena.

Un futuro en su barrio

“Yo pensaba irme de La Esperanza pero ya no, porque quiero a mi barrio, en mi barrio me siento seguro”, dice.

Aunque tuvo la oportunidad de irse para Bogotá, la fría capital no llenó su alma tal como lo hacen los vecinos, sus amigos e incluso, esa ruta que a diario hace desde La Esperanza hasta la Villa Olímpica y que quedará marcada en su mente en el momento en que él decida partir de allí.

Sus planes son vivir en los Estados Unidos y pese a que lo han invitado de distintas universidades, afirma que por ahora se enfocará en una beca ofrecida por el Tecnológico Comfenalco, donde adelantará Administración de empresas y Gestión logística.

Este año, participaría en una competencia internacional de atletismo en Finlandia, donde ya estaba clasificado, pero aunque una lesión no le permitió ir, se propuso al curarse batir récords en las próximas competencias.

“Quiero ser el mejor, y con la ayuda de Dios iré a Catar”, sonríe.