Joe Belial: el cartagenero que quiere unir mundos con la danza

La génesis de esta grandiosa idea surgió mirando un video en Internet de la canción Take me to church. En él, Sergei Polunin danza trepidante, fantásticamente, dando pasos perfectos. Entonces, fue ahí, detrás de una pantalla de computador, viendo el video de esa súper estrella del ballet, que Joe Belial se inspiró para crear al ambicioso: InsightDproject.

Para quienes no lo conocen, Sergei Polunin es ucraniano, uno de los bailarines más aclamados del mundo. Para quienes no conocen a Joe Belial, es un periodista y director audiovisual cartagenero, criado en el barrio Villa Sandra y residente en Londres, que ha capturado magistralmente a la danza con su lente, a bailarines de varios países, y que ha visto en el baile una forma de “ayudar a cambiar vidas” y de unir universos.

Digámoslo así, si se tratara de una casa, el InsightDproject sería una en construcción con muy buenos cimientos, que pueden verse en Internet. Al finalizar pretende arropar con su techo a niños y adolescentes en diversas ciudades de todo el planeta. Y es porque el proyecto responde a la pregunta: ¿Qué pueden hacer los bailarines para mejorar la vida de los niños?

El fin de InsightDproject es crear programas de danza para pequeños y adolescentes que, en sus comunidades, no tienen acceso a esta educación.

El inicio

Para hacer este proyecto real, Joe, hace tres años, comenzó un trabajo minucioso a través de Internet, de las redes sociales. Uno a uno, ha contactado a bailarines del mundo, invitándolos a ser parte de su idea. Primero intentó vincular al mismo Sergei Polunin, quien lo había inspirado para comenzar. Aunque no consiguió que se uniera, sí ha logrado llamar la atención de artistas de Francia, Estados Unidos, Italia, Siria, Holanda, El Congo, Colombia y Reino Unido, entre otros. Ellos apoyan cediendo su imagen y, eventualmente, cuando el proyecto esté más avanzado, dictarán talleres a los niños y adolescentes. Ese es el objetivo.

La de este cartagenero ha sido una tarea juiciosa, de empeño, y mucho trabajo, que se ve reflejado en llamativos videos e impresionantes fotografías. Ver las imágenes que comparte en Instagram y en su sitio web es deleitarse con los momentos que congela exquisitamente. La misma página es una galería de arte online. “La energía que tienen los bailarines... no hay palabras para describirla, es algo impresionante (...) Yo bailo con ellos, cuando estoy con la cámara”, dice Joe. “Cuando hemos trabajado con niños, sus rostros cuando sienten la música es una cosa súper chévere”, agrega.

A la vez recuerda aquella frase que leyó hace poco: “La danza es el único arte donde tú eres el arte como tal”. Y Joe sabe captar muy bien ese momento íntimo e irrepetible en que la música bulle en los cuerpos.

Incluir a los niños

Era 2016 cuando todo empezó en firme. “Inicialmente el proyecto solo era pensando en lo audiovisual, dije: se puede reunir a varios bailarines del mundo y hacer un video. Fui a Nueva York, en 2016, grabé el primer video con una bailarina de allá, pero, cuando regresé, para el lanzamiento, sentí que me hacía falta algo, fue cuando comencé a chequear otros proyectos”, me explica. Entonces, viendo otras ideas, pensó en hacer programas de baile para niños y adolescentes, en barrios de bajos recursos, no solo de Colombia, también de países europeos e “incluso de África, también en países como Siria, sí, es complicado, pero bueno, se puede lograr”, afirma.

“Se han ido uniendo bastantes bailarines. Un post reciente es de un bailarín sirio muy conocido que se llama Ahmad. Por lo menos, inicialmente, no les estoy pagando nada, son bailarines que quieren hacer parte del proyecto porque ven que se puede lograr. Todo esto nace con la pregunta, ¿qué hay más allá de la danza?”, asegura el cartagenero. En esa primera fase, le tomó un año y medio reunir todo el material filmográfico necesario para pasar a las siguientes fases: mostrar ese trabajo, conseguir recursos e implementar los programas de danza.

Para el lente de Joe Belial han posado bailarines como: Sara Ciampa y Katie Mattar, en Estados Unidos; Ricardo Bustamante y Carolina Orozco, en Colombia; David Kam y Eleanor Stephenson, en Reino Unido; y Gladia Marchetti, Chrysogone Diangouay y Anthony Pol, en Francia, entre otros. Las calles de Cartagena, Londres, París y Nueva York han servido de telón de fondo para contar historias a través de un solo hilo conductor, el movimiento de los cuerpos.

En blanco y negro

No hay colores en el trabajo de Joe, porque ve en ello otra forma de mostrar al mundo. “Hago bastante fotografía y audiovisual en blanco y negro, es algo que no es perecedero, la idea es que la gente no se fije en lo bonito de los colores, sino en lo documental, en lo que se está mostrando, en lo que puede estar sintiendo la persona en el momento”, me comenta. Además de bailarines, van reuniendo a productores, sicólogos y a músicos, como a uno danés, que donó una de sus creaciones, para ambientar uno de los videos.

“No es solo crear programas de danza, es un proceso que va con un apoyo psicosocial, muchas de estas familias de los niños son disfuncionales, no solo se va a acompañar al niño, sino a la familia en general. Muchos de los bailarines que están ahí, serán profesores y talleristas, irán de intercambio, de un país a otro”.

- De todo el trabajo que has hecho, ¿hay algo que te guste mucho, cuál ha sido tu foto o el video preferido, por así decirlo?

- No ha llegado el punto donde diga que me impresioné. Nunca estoy satisfecho, siempre dudo bastante. Es algo complicado pero sí hay algunas fotos súper chéveres, que me encantan, pero hasta ahí, pero decir, esta es la súper foto, no, prefiero que la gente sea la que lo diga.

Joe cree que le faltan dos o tres años para que los programas de danza estén marchando como tal. Por lo pronto está trabajando para terminar un video que comenzó en julio del año pasado, con seis bailarines de Holanda, Reino Unido, Francia y Colombia. De ese video promocional hay un tráiler en la página de Internet de InsightDproject. Ahí, también pueden verse dos cortos sobre pilotos del proyecto, uno en el barrio Olaya Herrera, de Cartagena; y otro en Evitar, corregimiento de Mahates. “Lo que buscamos es mostrar todo el talento y nuestras ganas de salir adelante por medio del arte, la danza y la música. Sería genial que el mundo supiera que existen miles de pueblos como este, en Colombia, donde hay gente talentosa, niños con hambre de aprender, de salir adelante y de crecer”, dice el coreógrafo Walter Santos, en el corto de Evitar.

Epílogo

En la sede de la Alianza Francesa, en la plaza Fernández Madrid, en Cartagena, Joe Belial exhibirá videos, fotos y habrá danza en vivo del InsightDproject, entre este 30 de agosto y el 1 de septiembre. Esta será una buena oportunidad para ver de cerca un grandioso trabajo que se teje alrededor del baile en el mundo, que “busca reconocer la danza como una herramienta de expresión, autodescubrimiento, construcción y reconstrucción de la vida”.

Más de Joe

Joe Belial es graduado de producción audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena. Profesores como Rolando Pérez, Ricardo Chica y Alberto Martínez, lo inspiraron a que estudiara comunicación social y lo hizo en la misma universidad, pero en la sede de Bogotá. Tiene una especialización en televisión de la Universidad Javeriana y se inició en el mundo audiovisual presentando documentales en el Festival de Cine. Luego, junto a un amigo, creó una agencia de medios en la que realizó videos a artistas como Dragón y Caballero, trabajos institucionales y para empresas privadas.