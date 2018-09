José Herrera, un ‘profe’ de la cultura sanjacintera

Cada año, los sanjacinteros esperan sus fiestas patronales porque el pueblo suena a gaita y el viajero vuelve a su hogar.

No hay sentimiento más bello para este pueblo, que el que nace cuando los buses y las vans dejan en la carretera a ese familiar, a ese amigo que hace rato no se veía.

Es una celebración que cada agosto llena de alegría y también de nostalgia para los sanjacinteros, porque algunos no pueden acudir.

Pero el resto del año, en San Jacinto se respira un aire diferente.

Sí se escucha música, claro, pero no se escucha con tanto ahínco la gaita.

Los parlantes expulsan notas de vallenato, salsa, mucho reguetón porque los tiempos han cambiado- dicen los viejos. La poca gaita que se escucha viene de los grandes juglares en sus prácticas, amenizando alguna parranda inesperada, o de grupos de niños y jóvenes que, de la mano de algún profesor, quieren conservar sus raíces.

Lo autóctono es música de exportación, porque nace y se moldea en el pueblo, para llevarla hacia las grandes ciudades de Colombia, México y países de Europa.

Uno de esos profesores es José Herrera García

Una vida de gaita

Se pone su conjunto blanco, el sombrero, pañoleta roja y alista el llamador.

No es un uniforme lo que usa cuando tiene una presentación junto a los Auténticos Gaiteros de San Jacinto: es un símbolo de la cultura sanjacintera lo que viste cada vez que sale a la tarima.

José Herrera García tiene 49 años y casi toda su vida la ha dedicado a la música, porque afirma que la lleva en la sangre. Y debe ser cierto porque su hermano, Luis Herrera, hizo parte de Los Auténticos Gaiteros de San Jacinto antes que él.

Su familia, de 6 hermanos, es el resultado del hogar de Julio Herrera Villa y la señora Lina García Padilla.

Lleva 10 años haciendo parte de la quinta generación de los Auténticos Gaiteros de San Jacinto, y fue uno de los fundadores del Comité cívico cultural, que más adelante pasó a ser Corfoarte. De verdad que el tiempo es algo que sabe administrar muy bien.

Desde hace algunos años, junto a un equipo, organiza el encuentro de danzas folclóricas que se hace durante el esperado festival de gaitas de San Jacinto, además está al frente de las ruedas de gaita que se hacen en los barrios del pueblo, y también organiza los coloridos desfiles infantiles que se toman las calles del municipio.

Su esposa, Nuribel Tapia Vásquez, lo entiende y apoya. Ambos quieren inculcarle a su hijo José Carlos el amor por su pueblo.

“Pienso que el legado de nosotros como sanjacinteros debe ser darnos a conocer, mostrar lo sencillos y humildes que somos. Dar a conocer nuestra cultura, las raíces que tenemos y todo lo que somos. Es dar a conocer nuestro municipio a través de las artesanías, la danza y la música. Pienso que ese es legado de tenemos que dejarles a nuestros hijos, que aprecien la cultura de San Jacinto y la quieran, así como la queremos nosotros”.

Su trabajo, que ya es una pasión, lo ha llevado a trabajar por propio gusto desde hace 5 años con grupos de adultos mayores y con menores en situación de discapacidad cognitiva.

A ellos les enseña a bailar, y a tocar instrumentos de viento.

“Toco el llamador, también llamado tambor menor. Me gustó la música de gaita porque es algo propio de este pueblo, algo que es nuestro. Empecé en este mundo de la música como instructor de danza, trabajaba con música representativa de acá: la gaita. También con bailes donde usábamos la percusión. Creo que la música es algo que uno lleva por las venas como sanjacintero”, comenta. Su voz parece la melodía de un instrumento de viento.

En San Jacinto, es raro que alguien no conozca a Jose, pues además de ser bueno desempeñando su trabajo como músico, tiene la calidez humana propia del sanjacintero humilde. Uno de los valores que caracteriza a la gente de este pueblo donde se tejió ‘La hamaca grande’.

A su amigo, Abel

Viana Reyes

“A la persona que todo el tiempo admiré fue al maestro Abel Viana Reyes. Fue mi instructor, mi amigo y mi compañero. Lo poquito que yo sé de la música y del folclor sanjacintero se lo debo a él. Fue una persona muy correcta que dejó muchos frutos. La escuela de danza que yo tengo a mi cargo, al momento de él fallecer me la cede a mí. Y él siempre le enseñó a uno lo bueno, lo correcto, gracias a él he aprendido mucho. Una persona muy reconocida aquí en el municipio, que no solo se dio a querer con los alumnos sino con todo el mundo”, recuerda el músico con gran cariño.

Abel Viana Reyes fue presidente de Corfoarte y es en homenaje a él que el festival de danza que se hace cada agosto en San Jacinto lleva su nombre.

Cada año se celebra el Festival Nacional Autóctono de Gaitas “Toño Fernández, Nolasco Mejía y Mañe Mendoza” y el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas “Abel Viana Reyes”.

“Nuestro festival es algo que nos representa. Nuestros gaiteros nos dieron a conocer a nivel mundial y esto lo hacemos para que la tradición no se acabe”, resalta.

José Herrera, siempre sonriente, invita a todos los sanjacinteros a que plasmen su legado a través del amor por su tierra.

Y es que no todos los pueblos de Colombia tienen una Hamaca Grande, o han perfeccionado la gaita hasta llevarla a ser merecedora de un Grammy.

El sanjacintero tiene en su tierra cascadas que dejan recuerdos imborrables, uno de los museos mejor conservados de la región, y grandes petroglifos con inscripciones que datan de cientos de años atrás.

Como Jose, todos los sanjacinteros son hijos de una tierra agradecida, rica en manifestaciones culturales.

