José teme que El Cielo se vuelva un infierno

Don José Luis Romero no pudo dormir muy bien anoche. Ni anteanoche. Y tampoco la noche anterior. No puede evitarlo: le desvela pensar que esa enorme piedra que llaman el Salto del Cabrón, en el cerro de La Popa, se caiga… quién sabe si mañana, quién sabe si en un año o, quizás, nunca… ese es el problema: quién sabe…

José vive hace cincuenta años en El Cielo, un sector de La Esperanza que queda justo bajo el Salto del Cabrón, el peñón que soporta parte del convento de La Popa y que, según expertos, amenaza con desplomarse: tiene una grieta con diez metros de largo y 30 centímetros de ancho. En El Cielo le piden al cielo que la roca no se caiga y, hace seis días, no se habla de otra cosa: el 19 de marzo, el ingeniero estructuralista Jorge Rocha advirtió el riesgo de desplome de la roca y del material próximo, de 1.800 toneladas.

José no deja de mirar la roca, ni de preguntarse: ¿Qué pasa si se cae? ¿Lo perderemos todo?

Pero hay un detalle: José perdió la cuenta de cuántos sorteos de casas de interés social le favorecieron, pero no ha aceptado ninguno -dice él-. ¿Por qué? ¿Cómo puede preferir arriesgar su vida a mudarse? “He salío favorecío en toos los sorteos, pero no los acepto porque me dan casa, pero no me dan cómo mantenerla”, explica.

¿Cómo así? ¿Y ésta cómo la sostiene? -pregunto-.

-No, yo soy butifarrero, pero es que allá me toca pagá servicios. Aquí no pago luz… conecto los cables allá abajo -responde-.

***

Subir a El Cielo es todo un desafío. Subimos escalones de concreto que conectan las calles de La Quinta con las faldas de La Popa. El siguiente paso: subir la loma para llegar a las casas afectadas por caminos trazados de manera artesanal y subiendo escalones de piedra, raíces de árboles y tierra firme.

El panorama no puede ser más desolador: las casas se ven tan débiles, que parecen quebrase como galletas de soda con cada lluvia. No hay servicios públicos, excepto la energía, que obtienen conectando -como dice José- cables a las líneas de alta tensión de los sectores más cercanos a la carretera. Como en la mayoría de las casas no hay baños, hacen sus deposiciones en los patios o en lugares despoblados.

Los primeros que salen a nuestro encuentro son los niños… tenían que ver a los periodistas… al fin y al cabo al barrio pocas veces llega nadie diferente a sus vecinos. Ellos toman el riesgo como un juego, no comprenden la complejidad del asunto, sonríen, bromean y gritan ocasionalmente: “pilas, que se cae la piedra”.

Es una mañana soleada y las que sí están preocupadas son las señoras, que hacen el oficio, algunos salen a trabajar, otros abastecen sus casas de agua con tanques plásticos, los niños juegan en las calles llenas de arena arcillosa, otros están en el colegio y los perros duermen en las terrazas de sus casas.

Ludys Barrios Llerena, por ejemplo, nos lleva hasta su patio y señala las enormes rocas que se desprendieron de La Popa hace un año. Por fortuna no pasó nada, el chiquero de puercos que cría evitó entonces un desastre. Ahora vive con la incertidumbre.

“Yo paso pendiente de eso, me asomo cada rato y da miedo dormir porque, ajá, ¿y si me coge dormida? Mejor que esté despierta por lo menos pa’ salir corriendo”, dice Ludys, que lleva cuarenta años en El Cielo. Ella no tiene para dónde ir… “Siempre meto los papeles para los sorteos, pero nunca salgo favorecida. Esas casas como que las dan por carita”, sostiene la vecina de don José.

Con o sin sorteo, José y Ludys, y otros tantos habitantes de los sectores aledaños a La Popa, temen que un brisón o una lluvia se traigan el Salto del Cabrón y los ‘borre’ a todos.

En El Cielo y en Las Delicias -otro sector de La Esperanza- reina la desinformación: “Nosotros no sabemos si cuando se caiga esa piedra más atrás venga agua o lava, porque dicen que eso es un volcán. Tenemos miedo porque si no nos morimos con la piedra, nos morimos con lo que tenga adentro La Popa. La Alcaldía no nos dice nada, estamos en el aire”, dice, con recelo, una habitante de la calle 39 de Las Delicias, quien no quiso dar su nombre. “Yo no me he ido de aquí por mi mamá, no quiero dejarla sola y ella no se quiere ir”, finaliza.

En fin… José y Ludys temen que el Salto del Cabrón borre El Cielo y termine convirtiéndolo en un infierno.

Dicen los expertos

El Magíster en ingeniería Geotécnica Rubén Darío Aguilar Collazo, plasmó en su tesis de grado en 2015: “Los estudios de remoción de masas (en Cartagena), se concentraron principalmente en el cerro de La Popa y sus estribaciones, donde se destacan sectores críticos como la Loma

del Diamante, Lo Amador, lomas del Rosario, Loma del Peyé, San Francisco y el Salto del

Cabrón. La mayoría de estos sectores son afectados periódicamente y de modo

predominante por flujos de tierra y/o detritos (pedazos de roca) y deslizamientos localizados”, explica el experto, anunciando un riesgo y continúa diciendo: “Una ladera que hoy está en condición de amenaza moderada, mañana puede tener una condición crítica sino es intervenida. El problema es

que la inestabilidad se va agudizando por diversos factores, entre ellos la acción

combinada de las precipitaciones que inducen procesos de erosión y el impacto negativo

del factor antrópico (acciones humanas)”.

Es lo que ocurre hoy, una situación crítica que amenaza la tranquilidad de cientos de personas, no solo las que habitan en el sector El Cielo o Las Delicias, sino los barrios adyacentes.

Rubén dice hacer seguimiento al Salto del Cabrón con miembros de la academia, de la Universidad Nacional, de manera informal, por tanto afirma que: “No se puede categorizar este tipo de movimiento en masa como un deslizamiento propiamente dicho, ya que en realidad se trata de un movimiento en masa complejo”.

Buscando una solución, plantea que, en vista de la situación crítica se debe hacer un análisis complejo. “Se deben proponer obras de estabilización, entre ellas anclajes y drenes horizontales (...) Si bien es cierto que se ha hablado de la posibilidad de que hayan flujos de agua a nivel subterráneo, es importante evaluar el impacto del agua de origen antrópico -aguas residuales-, en caso de que se hayan presentado pérdidas importantes de agua de los aljibes, así como rotura de las tuberías del convento”.

Finaliza aclarando que su trabajo está a disposición del público y que a pesar de no tener contacto con personal de la alcaldía, está dispuesto a colaborar.