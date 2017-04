Juan Carlos Coronel, memorias de infancia

Suena la hermosa melodía del bolero ‘Piel canela’. El tocadiscos parece girar al ritmo de la canción a la vez que su madre mueve los pies y los brazos, como si la acompañara una pareja de baile por unos segundos.

Que se quede el infinito sin estrellas

Y que pierda el ancho mar su inmensidad

Pero el negro de tus ojos que no muera

Y el canela de tu piel se quede igual...

Ella entona la canción del puertorriqueño Bobby Capó, mientras él la escucha, la observa y trata de imitarla.

Así recuerda Juan Carlos Coronel a su madre, Mercedes Vargas, siempre que escucha esa composición. Así revive esa infancia que lo inspiró y guió por el camino de la música, de la buena música. “Tengo un video en alta definición en mi cabeza, donde mi mamá es la protagonista, que se reproduce cuando escucho esa canción”, cuenta el cantante cartagenero, una de las voces más espectaculares de toda Colombia.

El olor que emanaba la fábrica Jabones Lemaitre penetraba en la casa en la que Coronel vivió sus primeros siete años, escuchando jazz y boleros, en la calle de La Sierpe, en Getsemaní. Allí vivió junto a su abuela, sus padres y sus tres hermanos. Y, allí mismo, en una ventana de ‘bolillos’ de madera sobre la que se sentaba y dejaba colgar sus menudas piernas hacia la calle, veía pasar el mundo mientras se idealizaba a sí mismo como un gran artista.

Esos recuerdos se agitaron en su mente hace unas semanas, cuando -después de mucho tiempo- volvió a pasar por aquel lugar que lo vio nacer y que lo invade de nostalgia. “Desde que vendieron la casa nunca más había vuelto. No quería pasar, quería quedarme con aquella imagen... Es como cuando no quieres ver a alguien que fallece porque quieres mantener la imagen de cuando estaba vivo”.

La casa que una vez perteneció a la familia Coronel, es hoy un restaurante al que decidió llegar para evocar su niñez. La que una vez fue su morada, y que esquivó por más de 40 años, le dio el placer de experimentar de nuevo esa etapa de su vida. Sus pies lo llevaban por cada rincón de la casa y su mente lo transportaba a aquellos años de inocencia y sueños... su olfato, trataba de encontrar el olor. “Esa noche para mí fue divina. Llena de melancolía. Me senté en la ventana -aunque ya no es la misma-, como cuando era niño”.

Ese día también se acordó del Getsemaní tranquilo por las noches y convulsionado en el día, por donde pasaban las palenqueras, el vendedor de carbón, el zapatero... pero, sobre todo, como un lugar donde todos los vecinos se conocían y compartían.

¿Por qué se mudaron de Getsemaní?

-No recuerdo por qué. Mi abuela era la dueña de la casa y decidió venderla. Y mi papá también quería darnos nuestra propia casa. Nos mudamos para otro barrio y crecí entre Nuevo Bosque, Los Corales y Santa Lucía.

La infancia de Coronel también transcurrió en esos barrios, con los pies metidos en el barro, jugando béisbol, ‘bolita uñita’, trompo, barrilete, pero la música siempre estuvo ahí. A veces le tocaba dejar los juguetes porque debía ensayar. “Cuando me decían cantar era como si se me apareciera el Niño Dios, era lo que más amaba”, afirma.

Las travesuras no faltaron. Con sus amigos se iba a “coger mangos en los patios de las casas ajenas” o dejaba las camas sin tablas para hacer patinetas con las balineras de los carros. “Mi tío Guillo, hermano de mi mamá, hacía los mejores barriletes de la ciudad. Era un artista para eso, pero era muy flojo para hacerlos y me tocaba ponerle la ‘serenata’ que quería un barrilete. Una vez nos mandó a buscar la caña para armar el esqueleto y, los amigos, nos íbamos a robar las cañas de las cercas de los patios. De Nuevo Bosque cruzábamos para Zaragocilla y hubo una casa en la que comenzamos a coger las cañas. Fuimos toda la semana y el último día, los dueños nos estaban esperando para ver qué nos íbamos a coger. Ya prácticamente no había cerca”.

¿Cómo lo criaron sus padres?

-Mi mamá era la ‘militar’, estricta, lo sigue siendo, aún a sus 87 años... Una mujer de reglas muy precisas y gracias a esos límites, a esa formación, hoy soy lo que soy como persona. Ella es inspiradora. Dios me heredó la voz a través de mi madre, porque es talentosísima. El amor, la pasión y la devoción por la música vienen de ella directamente. Mi papá era más suave, era un ‘bacán’, más relajado, más tranquilo. De él heredé la espontaneidad, la sencillez. Esa pareja era el equilibrio perfecto. De lo más valioso que he tenido en la vida son los padres que Dios me dio, porque me enseñaron que hay que luchar por los sueños, que hay que prepararse, que hay que ser honestos, solidarios y respetuosos.

¿Una canción con la que se identifique?

-Tengo muchas canciones, miles... Hay un bolero que se llama ‘Poquita fe’, otro que se llama ‘Los aretes de la luna’, ‘Aunque me cueste la vida’... son canciones con las que crecí, que forman parte de mi niñez, de mi adolescencia, de mis vivencias, de mi experiencia.

Un episodio que te haya dolido mucho...

-La muerte de mi papá. Me ha dolido, también... ese fue uno de los momentos más tristes de mi vida, y es la primera vez que lo voy a decir. Yo estaba en Cuba y vine feliz del viaje. Estaba ansioso porque le había comprado un piano vertical a mi hijo Daniel, que en ese entonces tenía 9 años (ahora tiene 11), y quería que él lo encontrara cuando llegara del colegio. Como a las 9:30 de la mañana, me llaman porque se cayó y se fracturó el brazo en una práctica de béisbol. Cuando llegué a la clínica, al verlo con su brazo vendado, con el hueso afuera y su sufrimiento, fue terrible para mí. Sentí una impotencia...

La música ha sido el analgésico para calmar su dolor. Quién diría que alguna vez dijo que quería ser ingeniero de petróleos... le daba pena decir que quería ser músico. “Un día no me importó lo que pensara la gente y dije: voy a ser un artista. Y no me arrepiento, fue la mejor decisión”.

Trailer del video oficial de la canción ‘El Beso que imagino’, grabado en Georgia.

DATO

Juan Carlos Coronel lanzará este mes su nueva producción discográfica ‘Lenguaje universal’, que incluye clásicos del jazz estadounidense. Este es un adelanto del video oficial de la canción ‘El Beso que imagino’, grabado en Georgia. ¡Todo un trailer de película!