Julieth González respira fútbol

Perseverancia. Si se tratara de describirla en una palabra, quizá es la más apropiada. Ella, además, parece respirar el fútbol. “Yo no sabía por qué amaba tanto ese juego”, dice, y complementa: “Era futbolera de pura cepa. Tenía diez años y mi pasatiempo favorito era dominar el balón”. Pero también ama al periodismo. ¿Cómo terminaste siendo periodista?, le pregunto. -Empecé en ingeniería mecatrónica, hice cinco semestres, porque mi papá es ingeniero y él no quería que yo fuera periodista, decía que eso no da plata. Me gustan mucho las matemáticas, por eso aguanté tanto en esa carrera, pero me la pasaba en el pasillo de comunicación social. Así que, un día, abandonó la ingeniería y arrancó de ceros en comunicación, en la Universidad Tecnológica de Bolívar. “Yo - añade- le dije a mi papá: quiero ser la mejor y lo voy a lograr. Ahora está muy orgulloso, aunque al principio decía que el fútbol no servía para nada”. Hasta aquí, si hacemos un recuento, hemos descrito tres aspectos de la vida de Julieth Catalina González Therán. La perseverancia, el fútbol y su pasión por la comunicación. Estas tres cosas la han llevado, a sus 27 años, a tener corta pero exitosa carrera internacional, envidiable para cualquier periodista deportivo. Hoy, radicada en Alemania, hace parte de la nómina de Deutsche Well, canal de televisión pública internacional de ese país. Es la única mujer periodista que cubre Bayern de Múnich y sigue muy de cerca los pasos de James Rodríguez. Es barranquillera pero en las calles de Cartagena se formó como periodista. Su bautizo, por decirlo así, fue en los micrófonos de Colmundo Radio, en un programa de deportes en el que dio sus primeros pinitos y donde aprendió mucho. “Estar en Colmundo Radio, por dos años, me llevó a conocer la prensa deportiva nacional y de Cartagena. Cuando terminé la universidad, trabajé en Real Cartagena, en comunicaciones. Después me fui a Bogotá, hice cursos de presentación, al tiempo estaba estudiando alemán, siempre soñando con irme a Alemania y trabajar allá. En definitiva, me postulé a unas prácticas en la Deutsche Welle, donde ahora trabajo, trabajo en alemán, español e inglés. Al principio me tocó muy duro porque no sabía bien el idioma”.

Retos y más retos...

Recuerda muy bien ese primer día. Y es que ¿a quién se le olvida su primer día en su trabajo soñado? Era ella, frente a ese gigante de las comunicaciones, con salas de redacción en todos los idiomas. “Estaba súper nerviosa, decía: ‘me quiero ir, no quiero estar aquí’ (risas). Me tocó presentarme en alemán ante toda la redacción, lo practiqué 50 mil veces (más risas)”, narra. Terminó sus prácticas profesionales, pero luego regresó como Freelance y para una sección en español del mismo Deutsche Welle. Entonces sucedió, en agosto de 2017. Coincidencialmente, James Rodríguez fue cedido en préstamo por Real Madrid al Bayern Múnich. “Me llamaron de ESPN para preguntarme si estaba interesada en cubrir a James. Dije que sí”, cuenta, emocionada, la desde entonces corresponsal del canal internacional. ¿Qué periodista deportivo no sueña con eso? Julieth dice “que lo que cuenta es el esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo”... ha hecho informes para NBC Deportes, de Telemundo, y Testigo Directo, de Caracol Internacional, cubrimientos internacionales para Red + Noticias, del Giro de España. Ha cubierto la Bundesliga, la Champions League, el Mundial de Rusia 2018, partidos amistosos de la Selección Colombia, en Chile, en Corea, en Francia y Londres. Sigue trabajando para ESPN y para Deutsche Well. Y tiene muchas metas por cumplir. “Es difícil estar 14 horas trabajando día y noche, porque tú estás representando a un canal en un cubrimiento, exigen mucho”, comenta. “Voy a estudiar para obtener la licencia más bajita (inferior) de entrenador de fútbol en la Federación Alemana de Fútbol. Es un poco para estudiar y seguir formándome, meterme más en la cancha, porque a una mujer simplemente la juzgan por ser mujer. Porque si se es mujer y preparada, todavía no le creen, mientras que a un hombre que ni siquiera va a la cancha, sí le creen”, dice. “Voy a dar un siguiente paso, el periodismo está ahí, no me voy a quedar estancada en el periodista que ve el partido de fútbol, yo me quiero meter ahí, en la cancha, sí o sí. Yo estoy en la cancha, en la zona mixta, soy la que le pregunta al técnico, la que cuestiona”.

Su experiencia narrada

En sus manos, Julieth sostiene el libro ‘Muévete’, escrito por ella. Son 78 páginas detrás de bambalinas, reflexiones personales, sobre su experiencia periodística deportiva, con prólogo del también periodista Ricardo Alfonso Riveros, de Fox Sports. “Sus reflexiones son válidas no solo para los estudiantes de periodismo, también sirven para los jóvenes profesionales que pueden contrastar cómo fue el inicio de sus carreras y cómo podrían encaminar nuevamente sus esfuerzos”, comenta Riveros. La portada es una foto de Julieth, pateando el balón con un niño en unas vacaciones en Curazao, imagen que le recuerda a sus tiempos de estudiante universitaria, cuando recorría el barrio Olaya Herrera de Cartagena para ver jugar a Olaya All Star, un equipo de escasos recursos pero de grandes talentos. En su libro describe cómo pasó ‘De cero a Champions’, en sus siete años de periodista (los dos últimos en Europa). “Aprendí a entender lo que significa ser mujer en las entrañas del fútbol, una zona prácticamente reservada para hombres”, escribe. Y comenta aquel suceso, del que fue víctima, viral en redes sociales durante Rusia 2018. Ocurrió en la Plaza Roja de Moscú. Un desconocido la besó y tocó su busto, en plena transmisión para Deutsche Well. Abría el noticiero y estaba en su primer mundial. Ella mantuvo la compostura y continuó presentando. La noticia dio la vuelta al mundo, y la prensa repudió aquel acto de acoso. Un acto “que ponía en escena la misoginia y la cosificación de la mujer en este área”, como lo describe la periodista barranquillera en el libro. “Es un poco de lo que hablo en el libro, cómo a la mujer le toca, cómo me toca, en este campo desde que empecé. Soy la única mujer cubriendo Bayern, no hay alemanas. A ellos les falta mucho. Yo porque soy internacional no tengo choques, pero si yo les pregunto ¿por qué no hay una mujer aquí, en el campo?, dicen que están presentando noticias (en el set)”.

Más del libro