Julio Meza y Miguel Morales, caminos con pruebas superadas

Entrevistarse con Julio Meza es como sentarse en la terraza de la casa a hablar con un vecino. Se siente tan cerca el calor humano, que uno no puede dudar que las bendiciones que ha recibido son a mérito, gracias a su sencillez, su cercanía con Dios y a su talento.

La historia del chico bailarín y cantante que despegó desde un humilde barrio de Cartagena es para él motivo de orgullo, una demostración de que los sueños se cumplen... Eso siempre y cuando se trabaje por ellos.

“A veces los chicos me escriben diciéndome que quieren ser actores, cantantes, y yo les pregunto “¿y qué estás haciendo para lograrlo?. Y me dicen “es que quiero que me ayudes a conseguir un papel”. Pero se tienen que ayudar”.

Pero esa desidia, afirma, parece haber surgido con el tiempo. “Me doy cuenta que los muchachos de ahora no tienen el hambre que teníamos nosotros antes”.

Julio, que maduró frente a los reflectores luego de haber ganado El Factor X en 2005, tiene su propio cuento con final feliz.

Después de su único papel en la pantalla chica con el personaje de “Chipi chipi” en Chepe Fortuna, sintió que debía hacer una pausa y esperar por un papel que lo pusiera frente al público para demostrar una faceta más completa y exigente.

Y ese día llegó, así que desde mañana este cartagenero interpretará al músico Miguel Morales, amigo entrañable y cabeza de la dinastía de cantantes, en la serie “Los Morales”, que se transmitirá por el Canal Caracol.

Esta es la entrevista:

El proceso hasta hoy ...

- Yo empecé cantando en La Guajira, en orquestas y en cualquier parte donde pudiera. Recuerdo que siempre quería más. Siempre estuve buscando la oportunidad, porque no soy de las personas que se sientan. Digamos que trabajé en cuanto grupo pudiera: de vallenato, de reguetón. Inclusive en Cartagena tuve un grupo llamado La Cumbre, de rap, y también daba clases en el Centro Cultural de Las Palmeras, de danza folclórica y de guitarra. Siento que Dios responde cuando tu estás batallando y apareció el Factor X, que para mí fue una gran oportunidad, algo muy bonito y muy grande. Donde miras que sin recursos y sin muchas cosas puedes lograrlo.

Hay gente que piensa que todo se hace es con plata y con conexiones, pero tienes que moverte para que todas esas conexiones se den. Yo ahora que lo veo, puedo darle ejemplo a otros chicos porque, nada es fácil y nada te tiene que llegar estando acostado. Me siento realizado, me gusta todo lo que está pasando y sigo para adelante, valorando paso a paso todo lo que se me da.

¿Has tenido contacto de nuevo con tu barrio?

- No he podido ir porque las cosas han cambiado. En el tiempo en que bailaba con ABC y que éramos un conjunto, era diferente.

Me doy cuenta que los muchachos de ahora no tienen el hambre que teníamos nosotros. Nos la pasábamos todo el día ensayando. Ah- recuerda- También tuve un grupo de champeta que se llamaba Casai en el Centro Cultural y fíjate que la gente ya no cree mucho en eso y hay que creer. La misma gente se aleja de la lucha.

¿Qué esperas del público?

- Siempre que se trabaja con la bendición de Dios se esperan buenos resultados. Siempre que he trabajado le pongo las ganas y el corazón ya sea cantando o actuando. Me parece súper bonito todo esto y ojalá la gente lo reciba con mucho cariño.

¿Cómo llegó el papel?

- Estaba en Miami, buscando la forma de hacer canciones para artistas internacionales. Y de Caracol Televisión me llamaron para un casting donde debía interpretar a Miguel Morales. Llegué a Colombia, llegué al casting cantando y haciendo una escena, y gracias a Dios me dieron el papel.

Siempre quise si Dios me lo permitía, hacer un protagónico, y pues ¡tenía que aceptarlo!

Su vida en pareja

- Voy para 4 años de matrimonio con mi esposa, Milagro Tobón. Ahora tomo decisiones junto con ella, ya no es a la loca. Por eso también no había actuado, porque no había querido coger papeles que se nos ofrecían de hacer de celador o chofer, que uno sabe que no se puede destacar. “Ah bueno listo, pongamos al negrito aquí”, no. Estaba esperando por un papel para botarla toda, algo grande y gracias a Dios esto es inmenso. Una gran oportunidad. Me encanta lo que Dios me ha permitido a través del Canal Caracol.

Mi mamá está dichosa, (refiriéndose a Carmen Helena Leones, quien vive en el barrio San Fernando).

Amigo de los Morales

- Conozco a la familia Morales desde 2005 porque canté una canción de Kaleth en el reality. A partir de ahí, ellos me invitaron... el señor Miguel me invitó, los conocí y he compartido bastante con ellos. De todas maneras sin perder esa gracia que él tiene, me he puesto a verlo en entrevistas y conciertos.

Una día antes del casting fui y le dije, “papá mañana tengo un casting para ser Miguel Morales” y me dice, “Bendiciones, ojalá seas tú”.

Ambos venimos de un camino difícil.

Interpretarás a Miguel joven y adulto...

- Eso es importante. Los televidentes verán un nivel de actuación grande.

Tengo la responsabilidad de interpretar a Miguel así que estoy muy contento.

Es una transformación impresionante no solamente en el canto.

Y bueno, conmigo se corta el hilo de los personajes lindos en la televisión y de los personajes bellos (risas) y es bonito interpretar a un personaje que muestre niveles de superación.