K-Team, desde Corea del Sur hasta Colombia

Por estos días, y hasta finales de abril, serán los anfitriones de Latinoamérica, mostrando lo mejor de México, Colombia y Perú.

El K- Team, con su carisma como identidad, le concedió una entrevista a El Universal:

¿Qué rescatan de cada país que han conocido?

-Jeks (Kim Jea Eun): México tiene gente cálida. Aunque yo viví allá muchos años después de empezar con YouTube, me agrada que muchos quieren saludarme, sacarse una foto y abrazarme. Ya allá me conocen y no se sorprenden con mi acento (‘chilango’, dice ella). En Colombia como que todos se preguntaban “qué onda contigo”, ¿una coreana hablando como mexicana? Creo que el latino es muy cálido, muy amable. En Corea son más reservados, pero aquí demuestran su amor por una persona -ríe-.

-Cristian (Kim Jung Hyun): En México la comida estuvo muy rica, hay muchos sabores a limón y a picante, ¡hasta en los dulces! Y es un sabor al que me gustaría acostumbrarme. En Colombia te dan confianza, y son amables.

-Juan (Juan Esteban Tabares Vélez): En México me sorprendió la gastronomía. Disfruté mucho la comida. De Colombia, a pesar de ser del mismo país, por ahí estuve leyendo en los comentarios algo que veo interesante y es que parece que tuviéramos muchos países dentro de este por las regiones, pues las tenemos muy marcadas. Cada una con su cultura y costumbres. Eso me alegra, por la diversidad, porque le podemos ofrecer muchísimas cosas al turista.

¿Preparados para la fama?

-Juan: A medida que pasa el tiempo van llegando personas a nuestro canal. Así como llegan personas muy buenas, llegan otras que solo quieren molestarte. En este punto ya estamos preparados para enfrentar los comentarios malos, y no nos importa. Los seguidores buenos nos dan fuerza para seguir adelante con esto de YouTube. (Jeks y Cris asienten).

¿Qué es lo que más les gusta de Corea del Sur?

-Cristian: El sistema de metro, pues no hay que caminar mucho para llegar a un destino. Por ahí dicen que Seúl tiene el Internet más rápido del mundo, por lo que todo se puede hacer por Internet.

-Juan: Del país entero me gusta la seguridad. Me siento seguro cuando salgo de noche con mis cámaras y mi celular. La seguridad no tiene precio.