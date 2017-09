La cazadora de Ovnis

Por Eidis Figueroa Arnedo

Siempre me he preguntado si los extraterrestres existen y, si existen, ¿serán buenos o malos? ¿Habrá vida en Marte? ¿Será que la gente sí ve Ovnis o solo son aviones? ¿Habrá aterrizado alguna nave alienígena en Cartagena o Turbaco? Seguramente tú te has hecho por lo menos una de estas preguntas, y no estamos solos: son dudas que han acompañado al hombre desde tiempos inmemorables, y si no que lo diga la arquitecta Luz Mary López, la coordinadora del Centro de Informes Ovnis de Argentina, CIO.

Esperen, esperen… ¿Cómo termina una arquitecta dirigiendo un observatorio de Ovnis?

La colombiana, de 54 años, viajó a Argentina para un evento de arquitectura y allá conoció a Jorge Suárez, un apasionado por los extraterrestres que, incluso, decía haber visto un Ovni. Tan interesante se le hizo a Luz que dejó los planos de lado para “cazar” Ovnis. Los dos aunaron sus esfuerzos para construir el CIO y empezaron esta aventura, absurda para muchos y posible para otros.

***

Es común escuchar cada cierto tiempo una historia sobre un avistamiento de Ovni (que parece ser una historia fantástica producto de la imaginación de alguien). Estos casi siempre son relacionados con vida extraterrestre, cuando un Ovni podría ser un avión, un pájaro, una bengala o cualquier ‘Objeto Volador No Identificado’. Desde 1998, el CIO se encarga de estudiar estos casos en Argentina y Colombia.

Luz Mary me dice que recibe decenas de personas a diario, especialmente escépticos y curiosos: “en la sala del Centro de Informes Ovnis recibimos constantemente turistas atraídos por la temática y en un treinta por ciento son escépticos. Y realmente hacemos nuestra tarea para ellos. Al ser escépticos se hacen más racionales al evaluar la temática. Hacen preguntas que me motivan a llevar el tema más allá de lo filosófico.

“He visto muchos Ovnis. Luces de diferentes tamaños, colores y manifestaciones. En diferentes horas del día y de la noche. En diferentes épocas del año. En Colombia dos veces y muchísimas en Capilla del Monte, Argentina. Todos me han impactado, ya que de alguna manera han hecho parte de momentos especiales en mi vida”.

Y si alguien ve un Ovni, ¿cómo podría identificar que es un objeto con vida extraterrestre y no un avión o cualquier otra cosa?

-Cuando hablamos de Ovnis nos referimos a ‘Objetos Voladores No Identificados’. Si bien estamos frente a un mundo desconocido, hay fotos de objetos con formas específicas que obedecen a la figura de un ‘plato volador’. Seguramente 30 años atrás era un poco más fácil reconocer tecnologías muy adelantadas a nuestro tiempo, pero en la actualidad no conocemos todos los adelantos tecnológicos y tranquilamente podríamos estar con tecnologías que nos asombrarían. Sin embargo, cuando estamos frente a una realidad que va más allá de nosotros, se siente. Observando, informando y documentando es como elaboras un sentido crítico y sentido común hacia la situación.

***

Esta ‘cazadora de Ovnis’ está segura que hay vida inteligente en otros planetas. “Estoy convencida de que hay un universo poblado de gente como nosotros. La evidencia está al frente de nosotros, pero estamos educados en paradigmas que nos alejan de la verdad”, asegura López.

Desde que el ser humano llegó a Marte, ese planeta se ha convertido en el más estudiado, y aunque los expertos aseguran que no puede haber vida allí, porque no hay agua en su estado líquido, no paran las especulaciones de que en ese lugar hay ‘seres vivos’ y además que alrededor de ese tema hay toda una conspiración que oculta la vida extraterrestre.

“En realidad hablar de Marte es hablar de proyectos secretos que se realizan en este planeta y los hechos anecdóticos no le alcanzan a la gente del común para confirmar que existe vida en Marte. Oficialmente, el estudio de los Ovnis es realizado de una manera oscura, secreta. El que se oficialice, sería la caída del aparato de poder y sistemático al que nos han llevado. Es mejor mantenernos alejados de la verdadera realidad extraterrestre. De cualquier manera, en el marco de nuestros congresos tuvimos como orador al abogado Andrew Basiago, quien dice haber participado de dos proyectos en los que se viajó en los años 60 por teletransportación a Marte”, afirmó la colombiana.

Sí, Luz cree en la teletransportación, y, para terminar, se describe así: “Acepto que soy una viajera en el tiempo. Te puedo decir que sé que mi vida sigue en el marco de los seres humanos aquí o en cualquier lugar del universo. Y si veo un extraterrestre lo saludaría y lo invitaría a compartir un momento y si él lo prefiere, saber de él me encantaría”.

¿Qué harías tú si te encuentras con un alienígena?

Casos de Ovnis en Colombia

Uno de los lugares más controversiales y hasta turísticos por los Ovnis en Colombia, es el municipio de Tabio, Cundinamarca, donde son muy comunes los sucesos extraños que son ligados con actividad extraterrestre. Incluso, las personas visitan el Cerro de Juaica en este municipio con la esperanza de ser testigos de un avistamiento Ovni y es que en marzo de este año las redes sociales y medios se inundaron de una imagen de lo que parecía una ‘nave alienígena’ en los cielos del Cerro.

¿Verdad o mentira? ¿Quién podría asegurarnos que todo es un invento y que los extraterrestres no están cada vez más cerca de nosotros?

“Tabio y Tenjo son referentes del tema Ovni en Bogotá. Sin llegar a ser tan pragmática, Tabio y Tenjo pueden ser lugares perfectos para convocar estos avistamientos. Sin embargo, conocemos de hechos sucedidos en lugares como Villa de Leiva, La laguna de Guatavita, y otros lugares Colombia”, explicó Luz Mary.

¿Y en el resto del mundo?

La casuística Ovni es fascinante y son muy pocos los que trascienden. Mediáticamente se hacen conocidos pocos y se hacen interesantes desde el lugar de los medios. Los más nombrados son: el caso Roswell, en el norte de Nuevo México; La Huella del Pajarillo, en Argentina; el caso Polanco, en Argentina; el caso Bermúdez, en Colombia, y el caso Dionisio, en España. Y afirma poder seguir nombrando más casos que no han trascendido y son fascinantes.

