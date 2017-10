La científica bumanguesa invitada a la Antártida

80 mujeres científicas del mundo fueron seleccionadas para ser parte de “Homeward Bound, La madre tierra necesita a sus hijas”, una iniciativa de liderazgo femenino y cambio climático que culmina en la expedición más grande de mujeres científicas a la Antártida. Paola Tello Guerrero es la única colombiana.

De 13 países, estas mujeres están desde febrero de 2017 en una capacitación intensiva de un año, antes de partir el próximo 18 de febrero de 2018 a la Antártida.

Paola Tello Guerrero, es una santandereana de 31 años. Estudió Física en la Universidad Industrial de Santander y trabaja hace dos años en un laboratorio de Petrofisíca en Inglaterra.

A raíz del reconocimiento, cuenta que le han llegado desde mensajes llenos de amor en redes sociales (@pateguerrero) hasta el apoyo de empresas como Aviatur, Café Amor Perfecto, Totto, BBVA, con programas fuertes de responsabilidad social y ambiental.

En entrevista con El Universal, se describe como una persona a la que “le gusta el silencio para leer libros, y la bulla para celebrar con amigas y amigos”.

Ya que hablamos de liderazgo femenino, ¿cómo crees que van las mujeres en su rol de líderes en nuestro país?

- Hasta que no sea fácil para todos los colombianos asociar la mayoría de cargos de poder con alguna mujer con liderazgo positivo, yo creo que nos falta mucho por hacer. Hagamos el ejercicio de decir en voz alta el primer nombre que pensemos de líderes en política, medicina, arte- ciencias y empresa.

Al revisar algunos de los reconocimientos a líderes en Colombia, vemos que hay muchas mujeres, pero aún son minoría. Su rol es destacado pero aún falta mucho camino.

¿Cómo llegaste a trabajar en Inglaterra, fue difícil la oportunidad?

- Querer leer en inglés fue mi mayor motivación y la persistencia la clave. Enviaba correos, revisaba sitios de internet que tuvieran trabajos afines a mi profesión ya que quería vivir en un país que hablara inglés.

Una vez, luego de muuuchosss correos, alguien respondió y luego de un proceso de selección de 1 año, tuve la oportunidad de ser elegida y han sido más de 2 años trabajando. Una experiencia que cambió mi vida.

Cuando te inscribiste en la convocatoria a la Antártida ¿pensaste en salir seleccionada?

- La convocatoria del programa de mujeres científicas a la Antártida apareció en diciembre de 2016 y envié mi información con una gran ilusión pero sin mucho estrés por ser elegida, y ¡ta tan! En febrero de 2017 fui notificada que había sido elegida. Seremos mil mujeres científicas conectadas por un período de 10 anos, trabajando desde nuestras disiciplinas por el cuidado del planeta.

En Bucaramanga, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar física?

- Un inicio amigable en el colegio, una profesora que me abrió las puertas al pensar que la física era un juego de colores y regla. Una familia que me apoya y no me presiona sobre los resultados finales , sino por el contrario que yo disfrute el proceso y esté bien.

Mi educación ha sido toda pública, desde el colegio (Nuestra Senora del Pilar), hasta la Universidad ( Universidad Industrial de Santander) que despertó y mantuvo mi gusto por diferentes problemáticas y el interés por cuestionarme.

En Colombia, ¿cómo crees que avanzan los trabajos en pro del medio ambiente?

- Nos movemos y eso es importante, hay mucha conciencia pero al igual que en la equidad de género, mucho por hacer. Muchas empresas están enfocando sus prácticas en ser sotenibles, querer vender huevos sin darle de comer a la gallina y no es posible. Como ciudadanos debemos estar atentos, apoyar a las compañías que tienen buenas iniciativas sociales y ambientales y exigirles a las que no.

¿Qué se hará en la Antártida?

- Esta expedición a la Antártida tiene muchos significados: ser tierra de ciencia y de paz y por eso reúne científicos de todo el mundo.

Además es el lugar del planeta donde se encuentra el 90% del hielo y 70% del agua fresca, así que al conocerlo, lo podemos proteger.

Por último, durante muchos años las mujeres fueron vetadas, ¿sabías que el Congreso de Estados Unidos levantó la prohibición de trabajar en la Antártida para las mujeres estadounidenses en 1969? ¡Eso fue hace 45 años apenas!

Desde cada una de las disciplinas, las participantes de esta expedición trabajaremos en proyectos diferentes.

Por mi parte, desde geociencias, estaré en el grupo de energías de transición, cómo estamos pasando de energías fósiles a energías renovables.

¿Cómo motivar a las niñas a estudiar ciencias?

Son tres puntos claves:

Primero, dejar a un lado el saludo “que linda estás” y preguntar por su materia favorita para ampliar la discusión.

Segundo, leer con ellas, con ellos, sin ellos, la lectura despierta la base de las ciencias que es la curiosidad.

Y tercero, hablarles de mujeres que se destacan en diversas áreas, para crear esa admiración.