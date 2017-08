La confesión de RaroBone

Una canción que nace de una falla amorosa se convierte en un éxito internacional, tan escuchado que es blanco de un plagio en Argentina.

Quien moldea la idea, quien vive en carne propia la historia de la canción, hoy no recibe ni un peso del tema.

¿My confession? La recuerdan, bueno… esa que dice “No no vayas a llorar,

si te digo la verdad,

me enamoré sin pensar en ti perdóname guial,

otro hombre encontrarás que te haga olvidar,

el dolor que te causé perdóname wo wo guial”.

RaroBone, el cartagenero que perteneció a la agrupación Los de K-ffo, responsables de los éxitos de hace más de diez años, My Confession, y Nuestra historia, alza su voz para reclamar lo que afirma, se le ha negado: recibir alguna ganancia por su talento.

Y habla por todos los artistas cartageneros a quienes al empezar en la música, alguna vez les quitaron el derecho de lucrarse con su propia música.

¿Cómo nació

My confession?

- Tenía yo mi novia, pero ella estaba en un curso mayor queel mío. Terminó el colegio y los padres nunca simpatizaron conmigo, sin embargo seguía enamorado de ella. Al año siguiente tuve algo con una muchacha, un roce que se convirtió en algo más. A la que era mi novia la veía cada tres meces por lo de sus padres, pero cada vez que aparecía ella yo le decía a la otra persona “cuando ella aparezca tú no eres nadie para mi”. Todo eso pasó y me di cuenta que estaba haciendo algo mal, pues debía estar con la persona que estaba conmigo todo el tiempo, y no con la que llegaba un ratico a hacer lo que le daba la gana conmigo. Hablé con ella, y le dije “no vayas a llorar, pero me enamoré de otra persona, no era mi intención jugar con las dos, te estoy siendo sincero”.

Creo que estaba enamorado de la aventura, no del amor así que decidí ser claro. Otro hombre se queda con las dos, pero no yo.

Ambas se dieron cuenta a quién iba dirigida la canción.

¿Qué fue lo que pasó con la canción?

- El productor del grupo la registró a su nombre. Él era de todo, mánager, productor, arreglista, así que confié en él. No tenía conocimiento de eso... en el momento. Me dice ‘mándame tu número de cédula, tu nombre completo que voy a registrar la canción’. Y confié en él. Cuando estamos a término de que el grupo empieza a colapsar porque habían cuestiones que no me agradaban, (dice que los manejos de este productor no eran los correctos) llego por un amigo a la casa del presidente de Sayco. Le digo que tengo un problema con esa canción, me dice que ese tema está registrado con otro nombre, que no puede hacerse nada. Le conté que la idea era mía, que la mayoría de las canciones son historias que me acontecieron, que no puede ser que él haya dicho que había hecho todo. Y yo pensé, ‘hpt osea que yo estoy escribiendo para otra persona’. Incluso esa canción la plagió en Argentina una artista y que ‘La zorra’, de cumbia. Y bueno, no sé absolutamente nada de eso.

¿Hay un proceso?

Hay un proceso de investigación a ver qué pasa con las regalías. Me hicieron una conferencia por Skype, cuando él supo que yo estaba haciendo eso. Se propuso una conciliación que él no quiso hacer, dijo que si tenían algo más que hacer, que habláramos con Sayco.

¿Por qué ahora?

Creo que es abuso de confianza. Desde el 2007 que salió la canción yo no he recibido ninguna regalía. Pensé que algún día iba a recibir algo pero nada, así que empezamos con el proceso.

Tengo testigos de que hice la canción. Llegué con la idea principal, con la primera estrofa y el coro. Yo confié en él (el productor), que como escritor es buenísimo.

En el tribunal llevaría lo que me pida el abogado. Y es más, yo podría decir que él no compone, y se lo podría probar con una pista a cualquiera, porque tengo un don, bueno no un don porque eso se trabaja… sino improvisación.

(...)

Al artista compositor de reggae, dance hall, hip hop, kizomba, zouk, love moombathon, R&B y asonto, RaroBone, lo conocen por esa canción.

“Si dicen mi nombre nadie sabe quién carajos soy”, se ríe, “pero dicen ‘ah el que canta tal’ y tal ahí sí me reconocen”. Pero el reconocimiento sin dinero no da de comer.

Después de salirse de los del K-Ffo, se quedó como solista. Trabajó en un álbum que se llama In da conexxión, tuvo un accidente donde se fracturó el fémur, volvió a la música y hasta hace poco vivía en Bogotá donde permaneció por diez años.

“Vine a reactivar mi carrera artística junto a FarraRap Récords, Kimani Films, y se vienen cosas con Dj Dever, con Lil Silvio, con Cindy, con Kevin (Flórez)”, adelanta.

Su primera canción ya se estrenó en el Passa Passa y se llama “Nadie como tú”, empezando lo que espera sea su álbum One more time, con diez canciones.

Con conciertos pendientes en el país desde el año pasado, ya es reconocida su participación en el Jamming Festival donde se ha presentado en el mismo escenario de Kafu Banton, y el rapero español Nach Scratch.

Pero mientras vuelve a surgir, sigue nadando bajo la ley.

“Busco que se me reconozcan mis derechos de autoría. Decir ‘esta canción es mía’. Mover la canción y sacar beneficio de su reproducción”, comenta. “Los artistas tienen que darse cuenta que la música se tiene que apoyar en lo legal”.