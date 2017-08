La defensa prepara su contragolpe

Con el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, tragedia que ocurrió el 27 de abril y que dejó 21 muertos y 22 heridos, también sobrevinieron los malos momentos para el alcalde Manuel Vicente Duque.

Pues con el desplome se construyó una investigación que dejó al descubierto la manera ilegal como se manejaban muchas de las construcciones en la ciudad. Y el primer golpe contra Manolo ocurrió solo unos días después. A mediados de mayo, la Procuraduría lo suspendió por tres meses. El procurador, Fernando Carrillo, informó entonces que “la magnitud de la tragedia mostró tal negligencia y falta de control en el tema de las construcciones ilegales que nos obliga a tomar decisiones de esa naturaleza”.

Con ello, el fantasma constante de la interinidad regresó y Sergio Londoño asumió las riendas de la Heroica. Sin embargo, el 12 de junio un fallo de tutela hizo que Duque volviera al Palacio de la Aduana. El primer mandatario asegura que no tiene responsabilidad en el desplome del edificio en Blas de Lezo, por el que fueron capturados y asegurados con detención domiciliaria el inspector de policía de la comuna 12, Alfonso Ramos, y quien fuera director de la oficina de Control Urbano del Distrito, Olimpo Vergara Vergara (hay que recordar que junto a estas dos personas también fueron capturados y cobijados con detención carcelaria el constructor del edificio Wilfran Quiroz, su hijo Luis David y el maestro de obras Luis Agresor).

Ello se dio tras una investigación de la Fiscalía Seccional Bolívar, que fue mucho más allá del desplome. Desde hacía más de un año, el ente indagaba sobre las presuntas irregularidades en la elección de Jorge Useche como concejal. Con ello vinieron interceptaciones telefónicas al concejal, que dejaron al descubierto una supuesta red de corrupción que tocó al alcalde Manolo Duque y a su primo José Julián Vásquez, sobre quien se rumoraba que, presuntamente, tomaba decisiones en la Alcaldía. Las escuchas a Useche indicaban un supuesto fraude en la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo. Entonces, salieron a flote conversaciones que revelarían supuestas componendas y acuerdos relacionados con entidades como la Procuraduría, el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Personería Distrital, la Concesión Vial de Cartagena y la elección del primer alcalde local de la Localidad 1. El ventilador de Useche salpicó a varias figuras públicas y a entidades.

Y esa investigación tuvo su punto más alto el 2 de agosto, cuando la Fiscalía hizo efectivas órdenes de captura contra José Julián, la contralora Fontalvo, Useche y Manolo. Ese fue otro golpe contra el mandatario y de inmediato fue conducido a la sede de la Fiscalía en Crespo. Pocos días después, Londoño Zurek regresó, enviado por el presidente Santos, y asumió como alcalde (e) de Cartagena.

Tras la captura de Manolo, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez vino a Cartagena e indicó que José Julián Vásquez, pese a estar inhabilitado para ejercer funciones públicas, era el “alcalde de Cartagena en la sombra” y que de esa supuesta situación daban fe las más de 400 horas de interceptaciones telefónicas realizadas.

El mismo día en que fue capturado, familiares de Manolo le llevaron colchonetas a la sede de la Fiscalía para que el funcionario pudiese dormir en condiciones dignas. Lo mismo hicieron con los demás funcionarios. Desde entonces, estas cuatro personas pasan sus noches en la Fiscalía.

Pero tienen condiciones especiales. En el primer piso de su sede en Crespo, la Fiscalía dispuso un salón de actos con acondicionadores de aire para los funcionarios. El baño público que está junto al salón fue habilitado para el uso exclusivo de estas personas, que son vigiladas por miembros del CTI de la Fiscalía y guardias de seguridad privada de la institución.

También hay restricciones para que los familiares de los funcionarios los visiten, y todo ello para brindar garantías en el proceso. Los cuatro procesados solo pueden recibir visitas los sábados, entre las 8 de la mañana y el mediodía. Aunque la Fiscalía ofreció estar a cargo de su alimentación, estos prefirieron comer los alimentos que les llevan sus familiares.

Las audiencias

Un día después de ser capturados, Manolo, su primo José Julián, Nubia y Jorge fueron presentados ante el Juez Cuarto Penal con funciones de Garantías, quien acreditó la petición de la Fiscal Seccional 53 de legalizar las capturas de los funcionarios.

A los cinco días, tras varias sesiones por la cantidad de audios presentados por la Fiscalía, los procesados fueron imputados. Al alcalde y su primo hermano le imputaron los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo. Adicionalmente, a José Julián le imputaron usurpación de funciones públicas.

A la contralora, concierto para delinquir y cohecho, mientras que al concejal Useche le imputaron cohecho propio, tráfico de influencias y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. “No acepto los cargos, soy inocente”, dijo Manolo cuando fue preguntado por el juez. Los demás procesados tampoco aceptaron cargos.

Y en esa audiencia de imputación, fueron varios los audios que presentó la Fiscalía, en temas importantes de ciudad. Uno de ellos, trajo a colación el meollo del problema que desató la situación que mantiene en vilo a la situación política en la ciudad: Control Urbano.

Esto dicen algunos audios:

Familiar: A mí la Subdirección del Control Urbano me gusta, pero fíjate que sean las dos cosas, podríamos poner a Ladyann.

Jorge: ¿A quién?

Familiar: Lady Álvarez, ella tiene experiencia en lo público y ese puesto es muy bueno. Y, ¿qué hace Control Urbano?

Jorge: Control Urbano es la que regula toda la construcción en la ciudad, el mismo José Julián me dijo: “Te la doy pero, tú respondes porque eso por debajo se mueve muchísimo dinero”.

Familiar: ¿Y en Lady confías para eso?

Jorge: Quería sentarla, pero Lady está por fuera del Gobierno ahora mismo, no sé dónde trabaja, pero nosotros no la respaldamos siquiera para la OPS que me estaba pidiendo que la ayudáramos a que fuera subdirectora. He estado muy pendiente, y siempre como generando confianza. El único tema es que en ella no me hace creer mucho de que al final siempre actúa hablando con Quinto el tema que se había decidido en...

La Fiscalía ha señalado que ese es uno de los elementos que tiene para probar cómo se entregaban secretarías y cargos. Y respecto a esos audios, en su momento, el abogado Hernando Osorio Rico, defensor del concejal Useche, indicó lo siguiente: “Uno corre el riesgo de descontextualizar la conversación y entender lo que quiere entender. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Cuando yo hablo con una persona puedo estar diciéndole algo que, escuchado por otros sin que sepan cuál es el contexto completo, puede ser malinterpretado”, reprochando así los señalamientos de la Fiscalía.

Otros de los temas sensibles tratados en los audios fue el supuesto poder que tenían algunos concejales sobre la Contraloría Distrital. En una conversación, se escucha a Jorge Useche hablando con otro concejal sobre una situación en la Contraloría.

Jorge: Aló.

Hombre: Me emputa cuando me escribes así, porque me dejas intrigado enseguida, dime.

Jorge: Que de la de jurídica nos la dieron a los conservadores, a los tres, me escribió Édgar Mendoza. Contraloría entonces qué, le he dicho yo que cómo hacemos para repartirnos eso y que de un año y medio cada uno. No sé, creo que nosotros nos podemos poner de acuerdo. Entonces qué le propuse yo al man, le dije: ‘compa entreguemos tres hojas de vida a la contadora de la Contraloría’.

Hombre: No joda y eso por qué, yo no sabía.

Jorge: Papi, no sé.

Hombre: Yo no sabía eso.

Jorge: Bueno yo escuché el run run, por eso te lo dije, te dije que habían puesto a este man, o yo no sé si es verdad o mentira, eso fue lo que me dijo.

Hombre: Yo creo que es mentira compa.

Jorge: Yo no creo, es mucha coincidencia.

Hombre: Bueno compa, si le dijeron eso mejor entonces vamos a ponernos de acuerdo los tres, y ya lo bueno de los tres es que podemos hablar de la secretaria.

Jorge: Bueno, qué propuse... que le entreguemos a Nubia tres hojas de vida y que ella vea el perfil de la persona y escoja el que más le convenga. A ella igual esa persona que quede ahí, tiene compromiso con nosotros tres porque él dice que para meter los nombres en una bolsa y cerrarlo.

Hombre: ¿Que si salió la de Zaith?

Jorge: Ya sabes que tú en la otra no participas. Y ahora, si ahí hay 10 OPS, tomemos valor a eso y nos repartimos eso por cuantía. Es decir, si el sueldo de la Subdirectora, que son seis, y lo son 40 barras en OPS, de cada uno te dan 34 a ti.

Hombre: Por eso, es correcto, me parece bien. Otra cosita, por ahí me llamó la luz de mis ojos y de tus ojos, que van a mandar a pedir a cada uno dos para Tránsito, pero para ti y para mí tres.

Jorge: ¿Cuáles ojos son?

Hombre: Ayyy hp, no sabes cuál es la luz.

Jorge: Ahh... lindo lindo, eres de lo mejor, ya, me gusta, me gusta.

Y sobre la presunta participación de José Julián en las decisiones de la Alcaldía de Cartagena, fueron muchas las interceptaciones que la Fiscalía dejó oír en la audiencia de imputación. El ente acusador presentó un audio de una de esas interceptaciones, en el que JJ, como llaman a José Julián, realiza una llamada y mientras contesta se escucha cuando dice lo siguiente:

“No sé lo que es Escuela para la Paz, eso lo hago yo con el presupuesto. Que haga el presidente algo que nosotros no podamos hacer... 10 mil millones, 30 mil, pero escuela, para 800 millones. ¿Si es que está dando el papayazo el presidente, cómo es que le vas a presentar un proyecto de esos?

Así mismo, tras una conversación de JJ con un hombre desconocido, la Fiscalía indicó que se verían los supuestos alcances que tendría el primo del alcalde en las contrataciones:

JJ: Dónde andas, mijo.

Desconocido: Almorzando mijo.

JJ: A qué hora te desocupas.

Desconocido: Ya, por qué jefe, qué pasó, para dónde vamos.

JJ: Estoy en la oficina, que es que quiero resolver el.. ese tema de las OPS que me tienen amargado, ya vente con tu listado que no me saques que tal cosa, que es que yo no le digo a este.

La última sesión de audiencia contra Manolo y los demás procesados fue el 11 de agosto, cuando la Fiscalía pidió medida de aseguramiento intramural para todos. Ello se dio en la diligencia de imposición de medida, pero debido al gran caudal de elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía, los abogados defensores de Manolo, José Julián, Nubia y Jorge pidieron un plazo razonable para poder analizar cada uno de estos y armar la defensa de sus clientes.

El Juez Cuarto Penal de Garantías consideró razonable la petición y aplazó la audiencia, que se retomará el 26 de agosto próximo. Entonces, los abogados de los procesados tendrán su turno para rebatir las tesis presentadas por la Fiscalía, información que también publicará El Universal. Y para ello han tenido tiempo para preparar sus argumentos junto a sus clientes, pues este medio conoció que los juristas van los días de semana a la Fiscalía y se reúnen con sus clientes en la sala donde estos permanecen. Allí, tienen acceso a un computador portátil donde pueden escuchar y analizar los audios que presentó la Fiscalía, para armar su estrategia. Para armar su contragolpe. A este proceso aún le queda mucho trecho y la batalla jurídica apenas comienza.