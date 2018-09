La imagen ganadora del concurso “Yo vivo la ruta” y la historia de su autor

Es una escena clásica, cotidiana, fácil de encontrar en las pintorescas calles de Mompox. En primer plano: una veranera, alumbrada por un sol de mediodía; al fondo, erigido frente a las aguas del río Magdalena, el imponente templo San Francisco (1580), con su rojo oscuro enigmático rompe el cobalto de un cielo espléndido; y, en medio, una madre supera la inmensidad de la plaza, transportando a su niño en bicicleta.

Detrás de la trinitaria, en el lente -bueno, en el celular- Luis Alfredo Domínguez Hazbún va persiguiendo a esa madre y cuadra el ángulo, aguarda para presionar el obturador en la pantalla táctil e inmortalizar esa cotidianidad momposina en una imagen. Él no es fotógrafo profesional, más bien “aficionado a la fotografía”, me dice. Y es que también es aficionado a la ‘Tierra de Dios’, donde nació: Mompox.

Esa imagen descrita al comienzo de este texto y captada por Luis Alfredo hace parte del repertorio que publica en Instagram para promocionar a su ciudad, pero esta también le regaló la posibilidad de reemplazar el celular para hacer fotografías por una cámara profesional. El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) y Aviatur, escogieron su foto como la ganadora de un concurso virtual para aficionados llamado “Yo vivo la ruta”.

Un hijo de Mompox

Detrás del fotógrafo aficionado que se ganó una cámara profesional, en un sencillo concurso virtual bolivarense, está la vida de un momposino del barrio San Carlos que día a día va contando, reconstruyendo, las historias de su tierra en las calles, en sus fotos y con su trabajo, atrayendo a gente de todo el mundo.

¿A qué de dedicas?

- A muchas cosas (risas), de todo un poco, soy ingeniero de profesión, estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Autónoma del Caribe, pero desde siempre me ha apasionado todo lo de Mompox, porque fue algo que me enseñó mi papá.

Don Efraín Domínguez es un recordado profesor del famoso Colegio Nacional de Pinillos, en Mompox, que por 30 años perteneció a la junta que organiza la programación de la Semana Santa en el municipio ribereño, escribió artículos en periódicos locales (como Gente Nueva) y se destacó en la vida cultural del pueblo. “Yo veía ese ejemplo de mi papá, entonces fui heredando cosas (…), desde 2009 soy miembro de la Academia de Historia de Mompox”, explica Luis Alfredo.

“Hace varios años, cuando estudiaba sistemas, precisamente yo veía que el Internet empezaba a masificarse, se me ocurrió crear una página virtual para mostrar a Mompox al mundo (un blog). Yo no tenía ni cámara, tomé atrevidamente fotos de otras personas, las puse ahí, pero solo con el propósito de mostrar a Mompox, entonces puse mi correo electrónico y mucha gente empezó a interesarse, entonces la pregunta frecuente era: ¿Cómo hago para llegar a Mompox?, así, con cada interrogante, yo iba respondiendo con un artículo. Entonces la gente comenzó a contactarme para que hiciera recorridos guiados y llegué por accidente a convertirme en guía turístico”, narra. Creó también la página ‘Mompox, patrimonio de la humanidad’, con más de 14 mil seguidores y un perfil en Instagram con más de 1.300 fotos de la ciudad. “Mostrar la cotidianidad en las fotos, eso es lo que gusta”, afirma.

Reconstruyendo la historia

“Estudié en el Sagrado Corazón de Jesús, al lado del colegio estaba el mercado antiguo y de niño me gustaba meterme mucho por el mercado, ver cómo descargaban las mercancías del río, en su momento era algo muy especial y mágico que tenía Mompox”, recuerda Luis Alfredo. El mercado estaba en la Plaza de San Francisco, junto a la iglesia del mismo nombre. Estudió el bachillerato en el Colegio Pinillos y al graduarse se mudó a Cartagena a estudiar sistemas en una institución técnica, ya en Barranquilla se hizo profesional y regresó a la Depresión Momposina. Sus imágenes son instantáneas de la vida cotidiana, esa misma que narra a quienes llegan de otros rincones del planeta y lo buscan para que guíe su estancia en Mompox. “He atendido gente de lugares que no te imaginas: de Malasia, de Australia y muchos más...”, explica.

Cuando no está en las calles, contando historias y captando fotos, Luis Alfredo está escudriñando y reconstruyendo datos de la historia de Mompox, en el recién abierto Archivo Histórico, en la casa cultural. “Ese archivo estuvo cerrado por nueve años, porque la señora que lo administraba se pensionó, a partir de enero yo estoy administrándolo, en este momento estamos en un proceso de organizar. Aunque se dañaron muchas cosas por la humedad y el comején hizo fiesta, hay archivos de 1685 hasta nuestros días. Incluso ha venido gente de Valledupar a buscar escrituras que están aquí, porque hace mucho tiempo se hacían aquí. He encontrado una cantidad de cosas importantes y creé un perfil en Twitter para ir compartiendo esos datos con los momposinos, porque si la gente no va al archivo, el archivo va a la gente. Además, he encontrado artículos de mi papá, los he vuelto a leer, y quiero organizar una fototeca histórica, en honor a un compañero de la Academia de Historia que tenía ese proyecto, antes de morir me regaló un gran archivo de fotos, se llamaba José Antonio Muñoz”.

Sobre la Estatua

El origen de la estatua de la Libertad que está frente a la Alcaldía Municipal fue desconocido en Mompox por muchos años, se sabía que llegó de Francia y nada más. “Con otro historiador, que se llama José Mejía, siempre nos preguntábamos sobre esa estatua, entonces, creyendo que podía tener algún dato, un turista nos prestó una cámara súper potente para tomarle fotos de todos los ángulos y en las fotos vimos pequeñito el nombre de la fábrica”, comenta. Eso se unió a la visita de una turista francesa “que se interesó por la imagen”, al saber que procede de ese país. “Esa turista buscó la fábrica y consiguió información en Francia. Estoy investigando, ya tengo todos los datos sobre eso, que serán publicados en el próximo boletín Histórico, que se saca cada año. Como adelanto, les digo que muchos pensaban que la estatua representa a una mujer con una espada, en realidad no es una mujer, sino un ángel”, refiere. También, a través de un momposino, rescató un audio, cree que tal vez es el único en su tipo en el pueblo, sobre el día en que inauguraron el ferry. “Ahí se escucha a los mandatarios de la época diciendo que esa inauguración iba a traer progreso a Mompox, seguramente eso mismo escucharemos decir el año que viene cuando inauguren el puente de Mompox”, añade.

Luis Alfredo seguirá contado con sus fotos y palabras las anécdotas y la cotidianidad de un pueblo que tiene una historia tan mágica como Mompox.

Anterior Canelo derrota a Golovkin y le quita los títulos peso medio