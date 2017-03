La insólita barbería de Manuel

Le dicen Manebarber y ya es una celebridad en Fundación, Magdalena.

El cliente le dice lo que quiere, Manuel lo dibuja en su mente y luego lo pasa al papel. Si lo aprueban, empieza. Toma una maquinita de motilar y minuciosamente empieza con las lineas de la figura. Crea los espacios, quita el cabello faltante, hace la forma, limpia ... y al final, deja a todos contentos con el resultado.

Manuel Rodríguez, de 36 años y nacido (como su abuelo) en Piñuelas, hace creaciones que literalmente, le quedan a sus “pacientes” en la cabeza. Es de esas personas que nace con vena artística, siendo su abuelo, José Rodríguez, el primero de su estirpe en trabajar con este arte.

“Mi familia ciertamente es de artistas, mi abuelo, como te digo dicen que era el mejor barbero, mi papá es tallador de madera, es escultor gracias al señor, es el mejor del Magdalena. Mis hermanos son barberos aunque también son médicos. Tengo primos también barberos, algunos en Santa Marta, otros en Fundación, Magdalena. Yo soy dibujante y retratista”, comienza.

Vive desde hace poco en Fundación, uno de los pueblos más calurosos de la Costa Caribe colombiana, así que las gotas de sudor por su trabajo valen el triple.

“Cuando estaba más pequeño no había esa proliferación de barberías como las hay ahora, y no era económico una motilada (risas), entonces, compré una maquinita y me puse a molestar con ella, cuando me di cuenta que tenía aptitudes para eso, comencé a darle forma a los cortes y a darme cuenta que no solamente era un hobby, sino que podría convertirse en mi profesión. Comencé a motilar desde 1997. Aproximadamente son 21 años que tengo de estar en esta labor”.

Trayectoria

En total en su familia hay 9 personas que se dedican a su mismo oficio, aunque él lleva la delantera. Es docente certificado de Barbería, de la Formação IBEL de Diadema, localidad de Sao Paulo, Brasil, país al que viajó a certificarse y a capacitar a 478 personas en siete ciudades: Franca, Diadema, Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Sao Paulo y Río de Janeiro.

Su primera figura, Jesucristo de perfil, la hizo en el 2005, “De ahí para acá ha venido la perfección de mi trabajo”, continúa. El cabello es el lienzo de las obras de este artista, tan espectaculares que le han valido reconocimento internacional. Fue firmado hace pocos días por la página Viral Hog, de Estados Unidos que lo contactó a través de sus redes sociales, luego de ver uno de sus videos, grabado en el pasado Carnaval de Barranquilla. “En Oklahoma, EEUU, se hizo presente el dibujo y hablan de él, y está publicado en mis redes. Me contactaron por Messenger. Ya hice firma de contrato virtual”.

Afirma que aunque hay gente que ve su trabajo como algo demasiado informal, a las personas de mente abierta, a esas que nos le importan las críticas, saben valorar su arte y lo contactan admirados por lo que ofrece. Tiene dos hijos y el amor a ellos, a sus padres y por supuesto a Dios, le dan lo que necesita para continuar. “Regreso a Fundación a cuidar la vejez de mis padres y porque ya me quiero quedar aquí”, comenta.

Está presto a abrir su ManeBarber shop y además, empezar con su propia escuela formada de barbería para enseñarle a más gente que el oficio es real, artístico y lucrativo.

“¿Por qué me gusta?, este es mi hobby, este es mi trabajo y mi profesión”.