La luz detrás del gran Bernardo Caraballo

Entras a la casa de Bernardo, el gran ‘Benny’ Caraballo, y lo primero que ves es una pared cubierta de menciones de honor. De medallas y recortes de periódicos, de ocho fotos que me parecen como mil, debe ser porque la pared es pequeña. Entras a la casa de ‘Benny’ y piensas que la gloria del primer boxeador colombiano que peleó un título mundial se ha vuelto un papel donde él mismo imprimió sus recuerdos. O no uno, sino muchos pedazos de papel, cubiertos por la capa fina del polvo que el tiempo, y los carros de la Calle La Paz, han arrojado a la casa 13 - 103 de Torices.

Esa, la Zunilda Contrera que se acerca lentamente, es la misma de las fotos. Es la que sale al lado de Bernardo, solo que ahora tiene 54 años más y una bendita artrosis que se ha ensañado con su pierna derecha y no la deja pisar firme. Le he pedido a ella que por favor me ayude a reconstruir la noche del 27 de noviembre de 1964, cuando los puños de Bernardo dividieron en dos la historia del boxeo en Colombia: él peleaba el título mundial en peso gallo contra Eder Jofre. Ella me insiste en que entre al cuarto antes, que entre, para que yo misma vea a Bernardo. Entro. “Él se cayó esta mañana -me dice-. Se iba a parar de la cama y se cayó. Ya no quiere usar el cuello ortopédico que le recetaron cuando se lesionó la cerviz hace como cinco años, porque le da mucho calor. Él médico le dijo que con el tiempo no iba a poder caminar, pero ya no quiere usarlo”.

“Los golpes como que están saliendo es ahora”, replica Bernardo, acostado en la cama. Ríe. Extiende su hinchada mano derecha. Dice Zunilda que ya lleva como dos meses con las manos y los pies hinchados.

“Hay un cuento que yo siempre recuerdo. Estábamos en Japón, en un restaurante, y vino corriendo un pelaíto así (señala con la mano la estatura), y me pasó el dedo por el brazo para ver si yo estaba tiznado... ¡Jamás había visto a un negro!”, y ríe a carcajadas. Le pregunto por la pelea contra Jofre y me responde: “Siempre me acuerdo de una vez, en Japón, un niñito se me acercó y me hizo así (pasa un dedo por su brazo), ¡nunca había visto un negro!”, otra vez ríe.

Zunilda y yo vamos a la sala. Bernardo duerme.