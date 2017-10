Las noticias no tienen antifaz

Esta es la historia de los pollos, pero no los de mi cazuela ni de los que sirven para comer, de unos que tenían un talento mayor y se reunieron para cambiar el mundo a través del humor.

Muchos años después, contestando esta entrevista frente a mí, habían de recordar aquella tarde remota en que la noticia de unos enanos los catapultó a viralizarse en redes y les ha abierto las puertas al reconocimiento panamericano.

No fue uno, ni fueron dos, fueron tres y quizá más los pilotos, blogs y proyectos de humor que desarrollaron en la web sin lograr mayor relevancia, hasta que se reunieron cualquier día de febrero de 2014 y se preguntaron: ¿Qué vamos a hacer esta noche? Para luego contestarse a sí mismos: “Tratar de conquistar el mundo”. Y así ha sido, o al menos lo están intentando.

Estos pollos (o gallos), autodefinidos “transmillennials” por su fascinación con las redes y su brío eternamente joven, pasaron de ser amigos, simplemente amigos y nada más a ser el cerebro detrás de Actualidad Panamericana, el fenómeno informativo que está en todos nuestros temas de conversación.

Seguro que has leído titulares como ‘Por aviones, esposas de pilotos de Avianca también amenazan con ir a paro’ o ‘Llegan a Buenaventura tres contenedores de miedo ruso con miras a elecciones 2018’... Pues entonces tienes que saber que Pancrasia Monocuco, Aquiles Baeza, Leovigildo Galarza, Aberlardo Gómez y otros intrépidos amigos conforman Actualidad Panamericana. Hay que decir que este es un formato de noticia “seria” con nombre acartonado y riguroso que hace humor con la sátira y que pesca incautos lectores causando divertidas reacciones.

Con principios de honestidad y buenas causas, hasta con un programa de Responsabilidad Social, le cuentan asombrosas noticias a una sociedad que se exaspera con solo leer un titular y cree lo increíble.

¿Los conoces? ¿También caíste? Desde hace tres años Actualidad Panamericana, liderada por estos célebres personajes de rostro oculto pero de ingenio a flor de piel, le cuenta la hiper- realidad actual al mundo (a quien interese) mediante el humor y la sátira, generando contenido viral e independiente con titulares impactantes.

Detrás de las máscaras

Su rostro de búho, mono, cerdo, o más reciente, gallina (o gallo, o pollo) es solo la combinación de un cómodo antifaz con el deseo de mantener en reserva su identidad, pero para los que quieren saber su verdad, lo hacen porque “son unas gallinas y no quieren revelar su rostro”.

No son fake news (noticias falsas) y no escriben con esa intención, su objetivo es burlarse del acontecer, y tienen tan buena suerte que han caído personajes influyentes de las redes, la política y la farándula, creyendo y compartiendo sus hallazgos, primicias e investigaciones exclusivas.

Francisco Santos, Rafael Correa, Laura Bozzo, Paulo Cohelo, como tú o como yo, han caído en sus redes, literalmente, replicado e incluso comentando sobre sus fantásticas noticias, lo cual los ha consagrado como sus influenciadores, por el alcance orgánico que han logrado en la comunidad digital. Cosa que agradecen.

Aunque sea actual y de interés panamericano, todas las noticias no son contadas, hay hechos que en sí mismos son buenos chistes pero no pasan el Consejo de Redacción porque hieren susceptibilidades o, como ellos lo llaman, por temas de responsabilidad social. Revictimizar no es su línea editorial, pero tienen una extrarodinaria manera de conectar realidades inverosímiles.

Algunos periodistas tienen la visión, el olfato, el gusto y hasta el sexto sentido de vaticinar lo que pasará, y como ya los Simpsons nos han acostumbrado a la premonición de los sucesos más burlescos, Actualidad Panamericana espera que tal como lo informaron en exclusiva, Timochenko ordene en este Fin de Año gastarse la munición en un muñeco de año viejo.

Son colombianos, para los que no saben, aunque su razón social diga “Actualidad Panamericana Holdings Panama Inc”. Se rigen bajo las leyes del país del Sagrado Corazón para su ejercicio y contrataciones, incluso tienen un Practicante vinculado a la prestigiosa nómina.

La ubicación de sus oficinas es información confidencial, su canal de comunicación es 100% virtual pero no irreal y, si se te ha escapado un like o un suspiro de asombro por algo que hayan dicho, no te preocupes: ellos están más cerca de la realidad de lo que pensamos, al fin y al cabo, algunas verdades de nuestro país parecen salidas del ingenio de Actualidad Panamericana.