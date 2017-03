Lina Rodríguez: "El Ficci me trajo al cine"

Esa, la niña de ocho años que asistió por primera vez al Festival Internacional de Cine para contemplar encantada la película “Fantasía”, de Walt Disney, es Lina. Esa, es Lina Rodríguez Fernández. Esa niña es hoy la directora del Ficci que tanto la embrujó.

***

El cine entró por sus poros, penetró en su memoria y se apoderó del corazón de Lina Rodríguez Fernández. Es una cartagenera que con pasión y perseverancia se convirtió hace diez años en la directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci).

Luego de vivir un tiempo en Vancouver (Canadá), regresó a nuestro país para estudiar gobierno y relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Pero Cartagena la llamaba con ahínco, guardándole un lugar en el universo de las películas.

“El Ficci me trajo al cine, pero el cine siempre ha hecho parte de mi vida, de mi infancia y de mi crecimiento.

“A los ocho años fui por primera vez al festival. Recuerdo que proyectaron la película Fantasía, de Walt Disney, marcó mi vida... ¡Y ahora es la favorita de mi pequeña hija!”, cuenta Lina, que vive en Castillogrande.

A sus 36 años, confiesa que está enamorada de Cartagena, del sonido del mar Caribe y de la historia que resguarda esta ciudad costera. El carisma de la gente y la comida -dice Lina-, hacen parte de su felicidad, y añade que no hay mejor lugar que La Heroica para disfrutar del cine independiente.

“Lo que más me gusta de pertenecer al Ficci, es que se realiza en la ciudad que me vio nacer. Me apasiona la lucha que tenemos para fortalecer un emprendimiento cultural de este calibre, de este gran arraigo y repercusión que tiene entre todos los cartageneros y bolivarenses, y con el resto del mundo.

“Me gusta por el amor que siente todo el equipo del festival y, porque además, es un formador y un semillero de talentos nacionales e internacionales”, añade, sonriendo.

Una aficionada

Igual que muchos cartageneros, Lina disfruta de esta fiesta del ‘séptimo arte’, que este marzo de 2017 llega a su edición 57. Asegura que entre las joyas que se proyectan cada año, acostumbra ver la categoría Gemas, debido a su contexto global y a las historias que la invitan a conocer varios rincones del planeta.

“En esta categoría, Aquarius es una película con la que me identifico debido al rol que cumple la mujer. Sin embargo, entre las maravillosas proyecciones que se han hecho este año, es difícil decidir cuál es mi favorita”, expresa.

Como buena aficionada del cine, asegura que ver películas los fines de semana es su mejor pasatiempo, y entre sus directores latinoamericanos estimados se destacan el chileno Pablo Larraín, el argentino Pablo Trapero, y el mexicano Alejandro González Iñárritu. En la industria hollywoodense, le apuesta al trabajo de los estadounidenses Martin Scorsese y Clint Eastwood. Mientras que en el cine colombiano, Ciro Guerra y César Acevedo son sus preferidos.

Cine y educación

Para Lina Rodríguez, el Ficci trae un estilo de cine que sirve como herramienta pedagógica. Dice que no solo es un “escape”, sino también un proceso de autocrítica que permite conocer el mundo a través de imágenes en movimiento.

El festival vive en su entorno familiar, destaca que es una experiencia que le ayuda a relacionarse y a conectarse con ellos tanto en el Ficci como en su vida cotidiana.

“Tengo una hija muy pequeña que aún no puede ver las proyecciones del festival debido al contenido que este representa. Sin embargo, se ha ido nutriendo con algunas películas aptas para su edad que la invitan a conocer el mundo y a aprender de sus personajes. Espero que pronto, tomadas de la mano, seamos parte de este sensacional escenario fílmico”, afirma.

La importancia del cine gratis

“Queríamos que la gente saliera de su casa y se metiera en el cuento, que disfrutara la mejor semana del cine del año en Colombia, que fuera innovador, nuevo, diferente y reflexivo. Por eso, desde hace cinco años que sea gratis es un hecho”, destaca Lina Rodríguez. Explica que más allá del valor financiero que este pueda o no generar, la idea es conectar a la audiencia cartagenera, y que lo recuerden como cuando se inició, en los años 60.