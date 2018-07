Los memes: los reyes de las redes sociales

El reto: convertirte en un duro de la actualidad y de la cultura general. Básicamente, tu trabajo es saber en qué andan Trump y Putin, si Maradona metió la pata o Maduro dijo otra ‘madurada’. Tienes que conocer de la vida de Meghan Markle... perdón, de la duquesa de Sussex y de su Harry, de Míster Black y su Yuranis y, ¿cómo no?, de las Kardashian. Qué es de Iván Duque, de Nairo Quintana, de Falcao, de James Rodríguez, ¡de Neymar! (y de su amor eterno por el suelo), es más: debes saber todo, absolutamente todo, del mundial anti-pollas de Rusia. Apréndete Los Simpson de pe a pá, los vas a necesitar porque tu trabajo será: hacer memes.

Parece una pendejada, pero ¿te has puesto a pensar que ese meme que tanto te dio risa es fruto de la inteligencia y la pericia de algún terrícola? Ese alguien tiene que saber cultura general, leer noticias, saber de diseño y ser lo suficientemente creativo para combinar todo en una imagen que, además, necesita ser graciosa, fácil de entender y volverse viral. Ah, y todo eso, en minutos. ¿Todavía crees que es una pendejada?

Marco Orozco (@marcoorozco1 en Instagram) estudió negocios internacionales, tiene 27 años y está metido de cabeza en las redes sociales y en el vasto universo de los negocios digitales. Él es el propietario de @QueBoleta, una cuenta de Instagram que tiene 1,7 millones de seguidores y vive de crear memes. “Es uno de mis proyectos más rentables y con mayor proyección”, me dice Marco.

La cuenta nació hace seis años, cuando un estudiante de la Universidad de Los Andes la creó para compartir con el mundo un poco de humor digital, le funcionó tan bien que en poco tiempo acumuló 200 mil followers, ahí fue cuando Marco decidió comprarla y se embarcó en el cuento, que no es un cuento, ni un hobbie, sino una forma de vivir. Detrás de @QueBoleta hay un equipo de trece creativos (diseñadores, administradores de empresas, productores audiovisuales, profesionales en marketing, ingenieros eléctricos y más), que trabaja desde Medellín y Bogotá para crear memes que ‘la rompan’.

En promedio, en un día, publican quince imágenes y sus seguidores tienen entre los 18 y 34 años, aunque… “hoy podemos decir que los memes están conquistando a toda la audiencia, incluidos los abuelos. Mi abuela me muestra memes, jajaja”.

La razón para que los reyes de las redes sociales puedan, incluso, romper las barreras de la edad, de género y hasta las fronteras es que “son fácilmente comprensibles para cualquier persona. Culturalmente hablando, el humor es una característica internacional, por tanto, si con solo imágenes puedes enviar un mensaje, esto hace que sea fácilmente recibido por tod@s”, apunta Jaime Francisco Cotes, consultor, docente, investigador y conferencista en negocios de innovación digital.

Otra experta en redes sociales y marketing digital es Katherine Loaiza. En Twitter se define como una “pereirana champetúa e influencer de una persona”, pero creo que en esa descripción hay algo de modestia, porque @MisiaLoaiza, tiene nada despreciables 3.616 seguidores y ha tuiteado más de 27 mil veces. Ella me explica mejor el boom de los memes:

“Creo que su gran éxito se debe a que son humor fácil, que puede entender casi cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del tema del que trate el meme. Son como las caricaturas, tan populares en los periódicos, pero sobre casi cualquier tema”.

La ciencia del meme

“El proceso es rápido, pero a la vez muy cuidadoso. Tenemos un talento creativo encargado de todo el día buscar y crear los mejores memes. Y nos cuidamos de filtrar lo que se publica, porque el humor puede ser positivo o negativo, puede herir susceptibilidades y estimular la baja cultura. Nosotros cuidamos que la influencia siempre sea positiva, que eleve la sociedad a partir del humor”, explica.

Siempre pensé que lo más difícil del mundo de los memes era concretar una idea viral en minutos, pero parece que no. Para Marco, ‘la cascarita’ es desprenderse de lo que a ti te da risa para enfocarte en lo que a la audiencia le cause gracia. “Tenemos que encontrar el equilibrio entre nuestros gustos y los de la mayoría. Tratamos de entender qué enciende a nuestro público: qué series están viendo, qué película les ha gustado recientemente, qué tendencia en Twitter los tiene enganchados, y buscamos participar con memes de esos temas”.

Ahora bien, ¿qué ingredientes debe tener un buen meme? A juicio de Marco, debe ser conciso, simple y apelar a las emociones positivas. Debe evitar la obviedad y no excederse.

¿Cuándo decir ‘este meme es exitoso’? “Cuando a las personas les gusta, les genera una sonrisa y une a los amigos. Es un plus adicional si podemos influenciar positivamente con el mensaje”.

¿Hay límites para los memes? “Sí, en realidad tenemos todo un manual de nuestra manera de impactar con los memes, que incluye todo tipo de reglas: no discriminar, no usar defectos físicos para bromas, no menospreciar el trabajo de nadie, entre otras”.

***

Y, ¿quién lo diría?, también podemos filosofar sobre los memes:

“Cuando empezó a popularizarse internet de lo que se hablaba era de una masificación de la cultura, que podías conocer otros países, a otras personas, otras formas de pensar, grandes obras de la literatura, desde tu casa. Y creo que la realidad lo que muestra es que nos interesa más es compartir más un meme, un video gracioso o algo que nos divierta unos instantes. Creo que como sociedad preferimos compartirle a un amigo un buen meme antes que un artículo súper interesante o una denuncia que cambiará su forma de pensar, sobre todo porque al compartirle el meme sabemos que seremos bien recibidos, con el artículo o la denuncia podemos recibir críticas, ser ignorados, tener una discusión… nadie quiere ser impopular en esta época, y todos estamos tan deseosos de conseguir likes que preferimos garantizarlos con una foto de nuestras vidas perfectas o, por qué no, con un buen meme”, concluye Katherine. ¡Pues toma tu like, @MisiaLoaiza!