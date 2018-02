Mafe Romero, la sincelejana que muestra su casta

Dice que la ‘destetaron’ muy niña, pues a sus 16 años, cuando terminó el bachillerato, se fue a Barranquilla para convertirse en una profesional. Atrás dejaba su infancia, sus juegos en medio de la calle con sus amigos, los reinados infantiles y los eventos culturales del colegio para empezar una nueva etapa.

“En eso me la pasaba y mi mamá me apoyaba en todo. Ella era la que buscaba la ropa, me maquillaba, siempre ha sido como mi fan número uno... Desde pequeñita fui como la artista en la familia, súper histriónica”, cuenta.

Ella es la menor de cuatro hermanos y el ‘pechiche’ de la casa. Su niñez transcurrió entre Sincelejo y Sincé, de donde son sus padres, y asegura que no estar junto a su familia ha sido lo más duro en toda esta carrera por lograr sus metas.

María Fernanda Romero Martínez o Mafe Romero, como mejor se le conoce, nació el 16 de septiembre de 1991, en Sincelejo. Es comunicadora social, presentadora, locutora, influencer, empresaria y modelo de su propia marca, y aunque empezó a hacer televisión en el canal de su universidad desde el tercer semestre, su nombre empezó a sonar con los programas ‘4-8-12’ y ‘El bus amarillo’ del canal regional Telecaribe, y más tarde en las emisoras La Mega y Rumba, en la capital del Atlántico. Sin embargo, las redes sociales, especialmente Instagram, le dieron el ‘empujoncito’ para darse a conocer en muchos rincones del país, sin haberlo imaginado siquiera.

Participaba en el proyecto audiovisual digital del humorista y comunicador barranquillero Juanda Caribe, donde además de actuar era la protagonista de una sección llamada ‘Martes de champeta’, donde mostraba sus habilidades para el baile.

“Cuando empezaron los videos de humor y de risa con Juanda, Instagram era una plataforma nueva. Empezaron los videos y la gente empezó a volverse famosa a través de las redes sociales, así que ese boom de las redes sociales empezó de la mano de Instagram. Creo que todos los que hoy tenemos tantos seguidores y somos un atractivo para marcas no solo a nivel nacional sino también mundial, nunca imaginamos que Instagram se volvería una herramienta a la que las marcas le apostarían para recordar que existen. Nunca imaginé que llegaría a trabajar con marcas tan grandes como Sony, como Cocacola, Colombina, Claro”.

Mafe regresó a Telecaribe como una de las presentadoras del programa Feliz Día, dirigido por Agmeth Escaf, que le valió su primera nominación en los Premios TV y Novelas en la categoría a Mejor Presentador Regional de Variedades Favorito, lo que describe como una de las experiencias más gratificantes de su trabajo.

Esta polifacética joven de 26 años también participó en la novela Aníbal ‘Sensación’ Velásquez, que pronto saldrá al aire por Telecaribe. “Eestoy dedicada a esa faceta de empresaria y de redes, de influencer, pero con ansias retomar la pantalla, que es mi fuerte, lo que me gusta. Sé que este 2018 será un año de bendiciones y cambios, e inclusive, no me niego a la posibilidad de cambiar de ciudad. Llevo 10 años viviendo en Barranquilla, pero si mañana me sale una oportunidad de irme a Bogotá a trabajar, a hacer más fuerte mi carrera, no lo dudaría ni un segundo”.

¿En qué momento decidiste crear tu empresa?

Eso fue hace más o menos dos años. Vivía con una amiga, que es mi socia hoy en día, se llama Yidid Hoyos, ella siempre ha sido emprendedora y ya ella tenía el negocio de los zapatos. Un día yo vi la cosa y le dije: ‘Vamos a hacer un proyecto’. De una u otra forma mi nombre es una marca que vende mucho y aprovechamos ese boom de las redes sociales para empezar con los zapatos y después saltamos a los vestidos de baño, cosa que a mí me encanta porque amo la brisa, el mar, me fascina la playa, pero eso con el propósito de brindar otro producto. A la gente le ha gustado mucho los productos, porque son personalizados. Las clientes llegan con sus diseños y al final obtienen el zapato de sus sueños, tal como como lo quieren. Igual se hace con los vestidos de baño, manejamos unos modelos pero también pueden hacerlos a su gusto.

¿Y cómo te fue en la actuación?

-Bien, bien. Era algo que tenía ahí, guardado. En otros programas he actuado mucho. Cuando estaba en ‘4-8-12’, era actuado; en ‘El bus amarillo’ todo el tiempo mi papel era actuado. Eso siempre me ha gustado, desde chiquitica. Y a mí lo que me pongan lo hago. He hecho radio, televisión, he presentado, he actuado... a mí lo que me falta es cantar y sé que nunca lo voy a hacer.

¿Cuál es el programa que más te ha marcado?

-Todos tienen los suyo, pero en ‘Feliz Día’ fue una faceta totalmente diferente a lo que yo hacía con los programas infantiles, allí crecí en todos los sentidos y de ese programa tengo recuerdos muy bonitos. Creo que todavía lo recuerdan, porque cuando me ven por la calle me preguntan que por qué se acabó. Nos dejó a todos un sinsabor porque sabemos en lo profundo, tanto los televidentes como los que lo hacíamos, que tenía muchísima tela para cortar. Al final yo creo que todo lo que uno haga en la vida lo marca de una u otra forma.

¿Qué sueño no has cumplido?

-Quiero viajar más. Me he concentrado más en el trabajo y en ahorrar, porque soy la mata del ahorro, les confieso. Me regalan muchísimas cosas, por ejemplo, llegan a mi casa y me dicen ves a buscar ropa a tal tienda, entonces casi no gasto, y así una mujer inteligente ahorra. Cuando ya me sienta en la capacidad de realizar un sueño, que es comprarme una casa, después ahí sí empiezo a viajar. Me muero por conocer Nueva York, París, también quiero ir a Australia, Italia, al África. Sí, quiero viajar, eso es lo que uno se lleva.

Muchos jóvenes prefieren viajar antes que comprar una casa...

-Yo creo que el ser humano tiene facetas en la vida. Estoy en una faceta de producir y trabajar para luego disfrutar, y creo que tener una casa o comprar un apartamento genera una estabilidad muy grande. Por lo menos yo, a los 22 años, compré mi primer carro y lo compré con mi plata, nadie me lo regaló, mi papá no me dio un solo peso. Lo compré con mis ahorros y lo fui pagando. Siempre he sido muy organizada con mis cosas, no me gusta despilfarrar ni gastar en cosas innecesarias. Es mi manera de pensar, habrá chicas que les llega el sueldo y se lo gastan todo en ropa o saliendo a rumbear, yo pienso totalmente diferente y sé que llegará un momento en mi vida que estaré estable, tendré todas mis cosas y me dedicaré a satisfacer mis gustos.

***

Mafe Romero es una mujer espontánea, alegre e inteligente. Se considera una amante de la comida costeña, del mote de queso, del arroz de coco con pescado frito y patacón; una vocera de la mujer sincelejana, de la mujer sabenera, trabajadora, echada pa’lante, con principios, con metas, con sueños, pero ante todo, una mujer orgullosa de sus raíces. “Uno no debe olvidar de donde viene”, remata.