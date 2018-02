Marilyn Patiño no se rinde

Marilyn Patiño puede encarnar la mujer que se le antoje. Puede ser la víctima sumisa y llorona, y en un minuto convertirse en la loba perversa que parte uno a uno los platos de la vajilla.

Eso, quizá, lo sabe todo el que la ha visto en la televisión. Lo que pocos conocen es que detrás de la actriz hay una mujer que perdió a su papá a los cinco años, que casi la viola un compañero del colegio y que todavía sufre por una mala cirugía estética. Cualquiera se hubiera echado a morir después de alguna de esas tragedias, pero ella no se deja doblegar. Más que lamentarse por su pasado, habla de él como si ya no importara, como si ya no le doliera, quizás por su manera de ser, porque es posible que todavía existan cicatrices. “Soy una persona sincera, sin tanto recato para hablar, sin ataduras, libre, relajada, sin filtros, que detesta la mentira, divertida pero también malgeniada, explosiva. Con muchos defectos, pero con una cualidad: me encanta dar, más que recibir”, asegura.

Un trauma de la vida real

Por ese mismo carácter recio, en el año 2000 se operó los senos. Apenas tenía 18 años, pero se empeñó en que los quería más grandes, más redondos, más “bonitos”, porque estaba convencida de una cosa: las puertas del mundo se le abrirían más fácil gracias a su físico despampanante.

“Esa fue una decisión que tomé alocadamente porque no tenía ningún patrón de conducta. Me dejaba llevar por lo que la sociedad mostrara y era muy niña. Me operé y me quedaron muy grandes, no me gustó y por eso decidí reducirme el tamaño en 2007, y ahí resulta que me operaron mal, y me dejaron una cicatriz muy grande. Ya he tenido dos cirugías para resarcir ese problema. Ha sido un trauma”, me cuenta.

A raíz de su papel de Paola en ‘Sin tetas no hay paraíso’, en el que interpretaba a una joven prepago, empezó a cambiar su percepción sobre la vida. Eso contó hace unos años a Gustavo Bolívar para un artículo de la revista Soho, en donde posó desnuda para mostrar el antes y después de que redujera sus senos.

“Lo de Soho fue una denuncia pública que decidí hacer… legalmente no me interesaba. La verdad se lo dejé todo a Dios y decidí irme con Alejandro Duque, que es el cirujano que me ha hecho las reconstrucciones. Estuve en Soho para que la gente tuviera mucho cuidado al irse a operar y no caer en manos de inescrupulosos que se hacen pasar por cirujanos plásticos, que no pertenecen a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica”.

Han pasado diez años y el trauma no termina. Marilyn nos confiesa que dentro de poco se someterá a una nueva operación para seguir reconstruyendo sus senos.

Así comenzó

Nació el 14 de marzo del 1982 en Bogotá, pero fue criada en Cali, la tierra de toda su familia. Allí terminó sus estudios de bachillerato y descubrió su amor por la actuación. “Me di cuenta de que quería ser actriz porque siempre jugaba a hacer de cuenta que… hagamos de cuenta que tú eres tal y yo soy tal, y toda la vida he sido igual, de varios personajes. Entonces a veces saco la loba, la mala, a veces la buena, la sufrida, la víctima, y me ha gustado jugar con eso desde chiquita”, expresa como si estuviera metida en una obra de teatro y luego se ríe.

Aunque no era muy aplicada en el colegio, donde algunos profesores la señalaron de “hueca” por querer ser actriz, participaba fielmente en las obras de teatro o cualquier actividad relacionada con expresión corporal, expresión ante el público o ante cámaras. “Era la primera que levantaba la mano y la que siempre estaba en primera fila”.

A los 19 años regresó a Bogotá para convertirse en actriz, no sin haber intentado antes estudiar otras carreras. “Estudié hotelería y turismo, diseño de modas… Me metí a estudiar de todo, incluso, comunicación social y nunca terminé ninguna carrera porque siempre he sido mala estudiante, no mala sino pésima”.

Un día, en un taller de actuación que dictaba el actor y director de casting, Humberto Rivera, este descubrió el talento de Marilyn. “Él mando donde una mánager y me mandó a hacer una historia de hombres solo para mujeres, eso fue hace más o menos 17 años. Me dijo, ‘mira, tú eres muy buena, te felicito, pero te voy a mandar para que hagas un protagónico, un capítulo y cuidado me haces quedar mal porque no te vuelvo a recomendar para nada. Te me vas y te me pones a estudiar’. Así que yo me aprendí ese libreto al derecho y al revés”, recuerda.

“Me acuerdo que me tocó con Fabián Mendoza y le pedí que me ayudara, aunque me tocara pagarle. Ese día le pagué un comparendo que le pusieron por cuadrar el carro en un lugar que no debía para poderme explicar las escenas. Yo era intensa, hasta las tres de la mañana estuvimos ensayando, le invité comida y todo con tal que me ayudara, y cuando ya nos tocó grabar la sacamos del estadio”, agrega.

Ha tenido varios papeles en su carrera: de mala, de buena, de una mujer común, con algo de comedia. ¿Qué le falta hacer? “Terror y suspenso, me encantaría, y también me gustaría un papel de una persona con alguna discapacidad. Eso sería un reto”.

***

Marilyn parece reírse de sus problemas. La vida le ha asestado unos cuantos golpes fuertes, pero ninguno ha sido suficiente para noquearla. El destino tendrá que esforzarse mucho más para derrumbar su carácter aguerrido.

MÁS SOBRE MARILYN

El próximo reto de Marilyn Patiño es lanzarse como empresaria. Esto será después de la intervención que necesita para reconstruir sus senos. “Voy a montar una joyería virtual en donde las personas podrán conseguir un accesorio fino con diamantes, oro. En estos momentos estoy diseñando, la idea es sacar pronto la primera colección. No tengo fecha todavía porque me tengo que operar para poder seguir con mis otros proyectos”.

Otro de ellos, es presentar en Colombia su monólogo ‘Ser feliz no tiene hombre’, que ya presentó en Nueva York, en el teatro Queens. “Acá no he podido presentar esa obra porque necesito más infraestructura, el público colombiano es mucho más exigente que la comunidad latina en Nueva York”, afirma.