Marlon Geles, un saxofonista que va por más

No era raro ver a un vecino tocando a la puerta de Rosa Reyes, durante la madrugada, porque su nieto no dejaba dormir a nadie en el barrio. “Dígale a ese muchacho que por favor deje la bulla”, imploraban. Marlon se obsesionó tanto con aprender a tocar el saxofón, que las noches se le hacían cortas tratando de sacar melodías, mientras practicaba por su propia cuenta, viendo videos en YouTube o leyendo en Internet. “Estudiaba en Comfamiliar, tenía un profesor que se llama Jorge Ochoa, y le dije que quería probar con el saxofón. Él me respondió: ‘llévatelo, algún día le sacas algún sonido’. Y resulta que me enamoré de ese instrumento”.

Desde pequeño fue inquieto con la música, tocaba el piano, la flauta, el violín y en el colegio no se destacaba por ser el más aplicado, pero sí por tener claro a dónde quería llegar. Aún sus compañeros no sabían qué hacer al graduarse y ya él afirmaba con plena seguridad que estudiaría música en la Universidad Nacional (UNAL), en Bogotá.

Y así lo hizo. Un día, por allá en 2007, fue invitado a tocar una tambora de gaita con la orquesta Imusisi de Montreal, en el Festival de Música de Cartagena. Apenas tenía 15 años. Allí conoció al entonces director del Conservatorio de Música de la UNAL, Mario Sarmiento Rodríguez, y le habló de sus aspiraciones. No hubo promesas, pero sí una invitación que lo llenó de ilusiones.

“Llegué contento a donde mi mamá y le dije que me iba para Bogotá, pero ella no tenía plata, así que fui donde Ochoa, que era el alcahuete, y le comenté la situación. Le dije: ‘profe, por ahí tengo un piano, guárdemelo’. Y él me dijo: ‘claro que sí, mijo, ¿cuánto necesita?’ Total que me fui y terminé en la casa de un familiar, éramos como diez personas, yo dormía en el suelo pero no me importaba”, relata el músico de 26 años.

En Bogotá nada fue fácil. No encontró cupo en la universidad y a los cuatro meses de estar allá, su mamá, Astrid Gómez, sufrió una trombosis que le impidió seguir ayudándole económicamente. Él no desistió y se preparó para presentarse en la Nacional, donde ocupó uno de los primeros lugares. Hasta allí apenas empezaba una dura carrera, y necesitaba un saxofón que costaba 4 millones de pesos. Con las rifas que hizo su familia y una donación del colegio reunió el dinero para comprarlo.

Apoyo en medio de la escasez

Marlon fue encontrando muchas barreras en el camino y en ese mismo sentido llegaban personas que le apoyaron. La señora Elvira Bermúdez, quien muchas veces le regaló comida con el único interés de que él continuara sus estudios porque confiaba en su talento. O el hijo de esa buena mujer, Juan Padilla, compañero de la universidad, que le pagaba 10 mil pesos para que le ayudara a cargar los equipos de su empresa de eventos. “Un día me dijo: ‘Marlon, hay una oportunidad de tocar, pero no hay plata’. Eso era lo que menos me importaba, yo quería era tocar, porque eso era lo que a mí me gustaba. Entonces mi primer toque fue gratis. Fue para un Día de la Madre, en un casino en Bogotá. Me conocieron varias personas a las que les gustó mi trabajo, me pidieron mi número y allí arrancó todo”.

Creó su propia marca tras la sugerencia de su amigo Mario González, y gracias a eso y a su música, lo contactaron para hacer un personaje en una serie de televisión para el canal Caracol. Se trata de ‘Loquito por ti’, que narra la historia de dos amigos que sueñan con convertirse en reconocidos músicos. Marlon nunca había actuado pero se le midió a ese reto. “Entonces había decidido dejarme crecer el pelo y cuando llegué a hacer el casting me pidieron que no me peluqueara y así fue. Como a los dos meses me llamaron y lo primero que me preguntaron fue que si me había cortado el cabello. Al día siguiente empecé a grabar”.

Marlon, que se destaca por sus interpretaciones de música moderna fusionada con blues y jazz, ya tenía su primer proyecto musical, ‘In my life’, y su marca empezaba a tomar fuerza. Entonces fue invitado a tocar en un matrimonio, donde conoció al reconocido actor César Mora, a quien cautivó con su talento y le presentó a su mánager, Mafe Palacio, para que lo representara. “Ella llegó un poco tarde y no me escuchó tocar, pero me quedó mirando y me dijo que yo tenía algo y que quería trabajar conmigo”.

El lunes siguiente ya estaba haciendo el casting para interpretar a Eusebio en ‘La mamá del 10’. “Mafe me motivó a formarme como actor y comencé a estudiar actuación. Recién me gané un personaje para una obra de teatro que se llama ‘Hablemos en serio’ y vienen otros proyectos más adelante”.

Además de músico y actor, Marlon quiere consolidar su marca que también traerá una línea de ropa y calzado. “Yo siempre decía que no me gustaba vestir tan formal pero tampoco tan informal. Comencé a buscar mi estilo, con zapatos de colores, chaquetas y surgió la idea de hacer diseños basados en eso, que a mí me gusta. Ya estamos trabajando con una diseñadora”.

En cuanto a sus proyectos musicales, está preparando un nuevo álbum instrumental: una colección de canciones modernas de artistas colombianos. En dos meses tiene previsto lanzar el primer sencillo, que será el tema ‘Amor bonito’, salsa choque de Anddy Caicedo.

¿Qué le falta por hacer a Marlon? Crear esa fundación con la que quiere impulsar el talento de los jóvenes de Cartagena, su ciudad, y regresar a los barrios donde se crió, Escallón Villa y Zaragocilla, donde ahora sus vecinos le reclaman que alegre sus noches con sus ya afinadas notas.