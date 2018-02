¿Mejor una pareja de tres?

Santiago* tiene 21 años. Es bisexual, poliamoroso y desde los 18 se dio cuenta que la monogamia no era para él. No les ha contado esto a sus padres y solo pocos de sus amigos saben que ha mantenido relaciones duraderas simultáneas con hombres y mujeres.

El poliamoroso se involucra íntimamente con más de una persona, de forma abierta y honesta. Ser así le ha costado críticas de sus amigos cercanos, quienes consideran que aún está explorando su sexualidad. Por eso afirma que ha decidido no decírselo a mucha gente.

Santiago* cree que las parejas poliamorosas pueden convivir de manera saludable. De hecho para él, lo anormal hoy es pensar en la exclusividad del amor y en que solo se puede estar con una sola persona a la vez.

“La monogamia no es para mí. De hecho me parece bastante no natural y muy inventado todo ese concepto de la monogamía y los celos”, empieza.

3 veces en una relación de 3 personas.

“La primera vez que estuve en dos relaciones al tiempo yo estaba saliendo con una chica que en otro momento era mi mejor amiga, entonces teníamos una comunicación bastante buena. Nos entendíamos mucho y pues yo tenía a uno de mis mejores amigos y hablaba con él. Las cosas se fueron dando para que yo terminara saliendo con él. Cuando le comenté a ella, me dijo que también tenía interés en la otra persona. Me preguntó si la estaba terminando y yo le dije que no, que no había dejado de sentir lo que sentía por ella pese a gustarme otro. Era algo totalmente diferente, absolutamente diferente, no eran del mismo género entonces como que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Ella sabía que a mí no solamente me gustaban las mujeres.

“Se conocían entre ellos, de hecho ambos son bisexuales pero nunca tuvieron ningún tipo de contacto fuera de una corta conversación o algo por el estilo. Y de hecho él sí era celoso así que fue por eso que fracasó.

“Alcancé a salir 10 meses con estas dos personas en simultáneo.

(...)

“De mi segunda vez pues ya yo tenía mi novia y desde el principio fui claro en cómo yo manejaba las situaciones.. Después de 1 mes y medio de salir con ella, salí con un tipo pero duró muy poco. En esta segunda ocasión el tipo era gay, entonces igualmente no iba para ningún lado.

(...)

“Ya la tercera vez (es con la misma chica) pues empecé a hablar con otro tipo y él empezó a hablar con mi novia también. Tuvieron un flow de comunicación, y por primera y única vez los tres estábamos integrados, así que esta experiencia fue diferente. Nos entendíamos bien, teníamos intereses muy comunes, él pues es bisexual. Incluso tuvimos un grupo de chat donde hablábamos bastante y se sentía ¿cómo decir?, que nos pertenecíamos realmente”.

¿Crees que puedes enamorarte de dos personas al tiempo?

“Sí. Creo que la monogamía durante algún momento se pensó como para mantener un control en el mundo. Por ejemplo si las personas eran homosexuales evitaban que se reprodujeran y que creciera el pueblo. Si no había un hogar único entonces iba a haber como un caos de población. Al día de hoy estamos en una sociedad donde ya no se necesitan ese tipo de controles.

“Esa cuestión de que solo puede existir una persona para uno, todavía lo tenemos entrelazado al concepto de romance. Me parece que sí es posible amar a una persona mucho más que a las demás personas, pero me parece que realmente los seres humanos somos muy variados y tenemos muchos tipos de personalidades diferentes, tipos de gustos. Y pues, cuando uno es una persona multidimensional como todas las personas lo somos realmente, es muy posible que una persona por ejemplo, se enamore por ciertos aspectos de una, y de otra persona se enamore por otro tipo de aspectos.

“Creo que es posible enamorarse de más de una persona y no tiene que ser porque la otra persona no sea suficiente. Es egoísta exigirle a una sola persona todo lo que a uno le gusta.

La monogamía

“Yo no tengo problema con la monogamía después que se lleve bien y no se vaya a la posesividad. Las personas monógamas quieren sacar todo lo que a ellos les gusta de una sola persona y eso sí puede ser egoísta.

“Creo que eso explica por qué fracasan tantos matrimonios y tantas personas. Es que si no da la talla con todo lo que uno quiere, realmente va a fracasar. Y uno va a estar resentido. Por eso hay matrimonios que duran como 3 meses.

“Ahora mismo estoy con una sola persona pero no es una relación limitada. Ninguno de los dos está viendo a nadie más, pero no estamos limitados”.

Lo malo…

“Primero, el estigma social. Realmente mis amigos saben que yo soy una persona bastante liberal así que pocas de las cosas que yo haga les resultan sorprendentes. Pero sí, en los comentarios que hacían de vez en cuando, aunque no eran con mala intención, sí dejaban ver que sentían que mis relaciones estaban destinadas a fracasar o que hacían parte de mi juventud liberal.

“Segundo, quienes somos poliamorosos no tenemos representación en ningún lado, en ninguna esfera. Porque los humanos pensamos que lo que todos hacen es lo único que está bien. ‘Lo más usual es lo que está bien’.

“Un contra de la relación en sí, es que no todos los que entran a esto están lo suficientemente preparados en el sentido de cómo funciona. Y no hay parejas poliamorosas iguales, todas tienen sus reglas de cómo manejar su relación, algunas tienen una pareja principal, algunas no, es como lo deseen. La comunicación es lo que las hace fuertes.

¿En el futuro?

“Puedo estar completamente feliz si llego a viejito con dos personas o con una. El punto es la restricción de que ‘no quiero que mires a nadie más´. Eso no va a pasar nunca más.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.