“Mi poesía, más diversa que mis canciones”

Hijo de padre palestino y madre española, Marwan lleva 15 años de carrera artística, sin pausa pero sin prisa, sin dejarse deslumbrar por la llamada fama y concentrándose en lo que quiere narrar y cómo lo quiere hacer.

Por eso, la vida lo llevó primero al mundo de la canción, siguiendo los pasos de sus grandes maestros, como Sabina, Serrano, Serrat y Drexler, y más adelante, su público, al campo de la poesía.

Ahora, tiene un público cautivo con sus canciones, otro prefiere su poesía, y un sector que disfruta de las dos facetas, por lo que siempre que tiene un recital poético, no olvida la guitarra, porque sabe que le pedirán una canción, mientras que en sus conciertos, entre canción y canción, no faltan sus versos.

¿Cómo ha sido su recorrido en la música?

-Son cinco los discos que ya he publicado. Los primeros con pocos medios para grabar, por lo que no son tan buenos (risas), pero los siguientes son los que más me siento identificado y cómodo con el resultado final.

¿Cómo ha sido ese proceso musical?

-Muy paso a paso, muy tranquilo. Empecé a componer en 1998 bajo la influencia de la nueva generación de cantautores en España, como Ismael Serrano, Pedro Guerra, Javier Álvarez, a la vez, siempre encantado con la vieja guardia como Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, sin dejar de ver América Latina, con Silvio Rodríguez y Jorge Drexler.

Me fui influenciando de todos ellos y ahí empecé a componer poco a poco y decidí empezar la grabación de esas canciones y paso a paso le empezaron a llegar a la gente y me empezó a ir bien, siempre de un modo independiente, y sólo hasta ahora empezaré a trabajar con un sello discográfico multinacional. Me ha ido demasiado bien para ser independiente.

¿Por qué dejar la independencia?

-Hace un poco más de un año firmé con la editorial Planeta luego de vender más de 40 mil libros de manera independiente. Nos iba muy bien solos, pero sentimos que para llegar a otras partes del mundo, tanto las herramientas de un sello discográfico como el de una editorial es ideal.

¿Se siente el cambio?

-Mucho. Primero con Planeta he sentido el cambio pero no ha sido traumático, al revés, porque todo ha mejorado, muchas cosas que yo mismo hacía ellos tienen personas profesionales para hacerlas, tienen unos grandes canales de distribución y un plan de promoción que antes no habíamos realizado. Todo muy tranquilo, respetándome y cuidándome mucho. Me han respetado todo en la parte creativa y eso me hace sentir muy tranquilo.

¿Cómo surgió la idea de publicar poesía?

-Tras lanzar mi cuarto disco, en el 2011, y tenía mucha gente en las redes sociales donde subía algunos de mis poemas y fueron ellos quienes me animaron a publicar el primer libro, así que retomé esos poemas y escribí muchos más para crear ese primer libro, el cual fue una experiencia súper bonita.

Todo muy sorprendente, porque de mis primeros discos vendía entre 10 y 12 mil copias, mientras que el libro llegó a las 40 mil unidades, lo que fue brutal teniendo en cuenta que era una edición independiente y que era poesía.

¿Qué diferencias hay entre escribir canciones y escribir poemas?

-Son procesos tan diferentes que es muy sencillo dividirlos. Si tengo la guitarra en la mano es canción, si tan sólo es lápiz y papel es poesía o relato. Son procesos muy diferentes, porque me siento más libre en la prosa y en la poesía que en las canciones. Con las canciones suelo componer primero la melodía, y una vez con ella, intento encajar la letra, donde debo rimar, mientras que en la poesía soy más libre porque tampoco tengo límites de espacio al tener poemas desde dos párrafos hasta de 80 páginas.

Utilizo más vocabulario, soy más reflexivo en la poesía que en la canción porque en ella debes simplificar más, porque no todos los temas caben en una canción, mientras que en la poesía sí.

¿Diferencia entre los temas de las canciones y la poesía?

-La poesía es mucho más diversa que mis canciones. En un disco puedo incluir una o dos canciones con temática social, en mi libro pueden ser 15 o 20 poemas de este corte. Hago una poesía diversa hablo sobre la infancia, la adolescencia, hablo sobre la psicología, aunque también toco temas que también desarrollo en las canciones, como el amor en todas sus manifestaciones, como el amor de pareja, canciones a mi padre, mi hermano, miradas internas que hablan de un momento determinado de mi vida.

¿Cómo lo ha recibido el público entre su música y la poesía?

-Lo curioso es que con la publicación de la poesía se ha rejuvenecido mi público. Antes mi música la seguía en gran medida personas entre los 25 y 35 años, con los libros empezaron aparecer seguidores entre los 15 y 30 años, lo que me emociona, no sólo por mí, sino por la poesía, porque eso significa que los jóvenes no pierden interés por la poesía.

¿Qué busca con su obra?

-Quiero que quien lea algo de mí no vea una página, sino que vea un espejo. Creo que todo lo da la cierta experiencia que he logrado para reflexionar sobre mis cosas, mis golpes y mis dolores, pero también de la observación de las generaciones para que no todo redunde tanto en lo personal y llegue a la universal, aunque sea la mirada de un individuo.