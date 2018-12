Miguel Salas y Mélida Tapia, dos corazones resilientes

Una vida en la ciudad

No fue fácil acoplarse al cambio. Mélida pasó de armar y vender el tabaco que su esposo cultivaba, y de criar gallinas y cerdos en su amplio patio, a instalarse en una casa relativamente pequeña en donde ya no era tan activa como antes.

Miguel, en cambio, después que dejó de ir a cultivar acá en Cartagena, salía a caminar todas las mañanas y aprovechaba para visitar a una de sus hijas en La Plazuela, a sus sobrinos y varios amigos del pueblo que se mudaron cerca a la urbanización Ciudadela Once de Noviembre, donde ahora vive. “Los domingos, venían aquí sus amigos del pueblo, se encontraban con bastante frecuencia, pero ya eso es historia porque casi todos tomaron la delantera (murieron)”, señala su nieta, Eniveth Ochoa Salas.

También le gustaba ir los sábados hasta San Fernando para ver jugar béisbol, pero los achaques de la vejez lo mantienen en una mecedora de la que se levanta para dar pocos pasos. Allí sentado, bien “pintoso”, con un sombrero vueltiao que tiene desde hace cinco años y que desempolva solo en ocasiones especiales, dice que lo acongoja un dolor en las piernas. “También siento como una fatiga (y apunta con su mano hacia su abdomen), pero ya son los años”, asegura Miguel, que cumplirá 97 años el próximo 1 de enero.

“Él a veces me dice que ya está cansado y yo le concedo razón, porque ya demasiado, son varios años y sé que se cansa. A veces se levanta en la madrugada y se pone a hablar (a quejarse) y yo lo regaño y le digo que hay que darle gracias a Dios, porque estamos aquí con los hijos que responden por nosotros. Yo me siento regular, con dolencias, la presión se me sube, pero bueno, hay que seguir”, aclara Mélida.

Ambos añoran su casa, su pueblo, sus amigos, pero saben que ya no pueden volver. Ahora dependen de los ocho hijos que les quedan y ya no pueden valerse del todo por sí solos y allá, en Las Palmas, ni siquiera están sus amigos.

“Él era muy considerado en el pueblo y todo el mundo lo ponía de compadre”, dice la nieta y él interviene con voz resquebrajada: “Tenía como cien ahijados, gente que no era tan cercana me ponía de padrino de sus hijos. De pronto era porque yo no fui de decir malas palabras, no tomaba ron y saludaba a todo el mundo, era muy amigo del pueblo”.

Si bien varias familias han retornado a Las Palmas, para ellos nada es igual. “Fuimos en marzo, para Semana Santa, pero no es lo mismo. No es la misma gente. Hay muchos muchachos, más o menos de mi edad, y ya no se encuentran los señores del pueblo, muchas casas ya no están. Ahora uno va y se siente extraño, y yo nací y crecí allá”, agrega Eniveth.

Miguel y Mélida son conscientes de que los tiempos no vuelven y aunque a veces se lamentan por no poder pasar su vejez donde nacieron, están agradecidos: conservan los más bonitos recuerdos para compartirlos con su familia.