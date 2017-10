Orishas vuelve con su magia

En el 2009 la magia parecía haberse agotado. Roldán González, Ruzzo Medina y Yotuel Romero habían decidido poner fin a ‘Orishas’, después de diez años de haber iniciado una verdadera revolución cubana musical, siendo precursores de lo que después se denominaría la música urbana del Caribe.

El retiro duró siete largoa años, y en el 2016 volvieron a unir fuerzas, comenzando por extensas giras por todo el mundo, lo que les permitió darse cuenta de que la magia seguía intacta, que querían seguir haciendo música juntos y, ahora, un nuevo trabajo discográfico que publicarán a inicios de 2018.

¿Preparados para volver a los escenarios colombianos?

-Yotuel: A nosotros cada vez que nos inviten a Colombia iremos, porque no sólo nos encanta, también es porque nos hacen sentir en casa y eso es muy importante para nosotros.

¿Cómo ha sido el reencuentro de Orishas?

Yotuel: Ha sido una cosa increíble, porque ha sido un reencuentro entre nosotros y nuestros seguidores, pero a la vez, empezando a ver cómo otros seguidores se fueron uniendo mientras nosotros estábamos cada uno por nuestra cuenta, lo que es algo muy lindo.

En los conciertos encontramos chicos muy jóvenes que descubrieron nuestra música a través de sus padres, lo cual nos conmueve, porque no es usual que los chicos quieran escuchar la música de sus padres, que a mí me pasó, porque no quería escuchar la música de mi papá, sólo cuando ya fui adulto.

Que todo esto esté pasando con Orishas es realmente algo mágico, nos enorgullece y sentimos que hemos realizado un buen trabajo.

¿Qué era lo que más extrañaba de hacer música con sus compañeros?

-Yotuel: El hecho de crear la magia que siempre estuvo presente cada vez que entrábamos al estudio. Era el encuentro de diferentes versiones de ver la vida, con sus influencias musicales y las ganas de experimentar. Ahí está la magia de Orishas, esa capacidad de generar el encuentro entre la música tradicional cubana, la calle y los sonidos urbanos.

Siempre cuando uno sale de solista, transmite sus influencias, pero en este caso, es la oportunidad del entendimiento de tres diferentes formas de ver la vida.

¿Cuál es la magia?

-Yotuel: Es la calle cubana, que respira a urbano pero al mismo tiempo a campo cubano, tierra colorada, mucho café, con mañanas llenas de rocio. Todo eso es Orishas y me hacía mucha falta, junto con subirme a un escenario y estar junto a mis amigos.

Por eso, el año pasado los llamé y les dije, “estamos tarde para seguir haciendo historia”, y nos volvimos a unir.

¿Cómo ha sido este reencuentro?

-Yotuel: Estamos escribiendo una nueva etapa de este grupo, un nuevo capítulo que yo creo que viene con muy buena energía, que llega en un excelente momento de nuestras vidas, pero a la vez, siento que Orishas le hace falta a la música de hoy.

¿Cuál es el camino a seguir?

-Yotuel: Seguiremos rescatando lo que llamamos la cubania, porque siempre hemos pensado que entre más nacional, entre más local, podremos llegar más lejos internacionalmente.

¿Cómo ha sido la nueva etapa musical de la agrupación?

-Roldán: Cada quien tiene sus propias influencias musicales muy bien marcadas y eso hace que el grupo sea tan brillante y particular a la vez, porque cada quien hace un aporte desde sus gustos, sin dejar de mirar hacia nuestra isla.

¿Por qué?

Roldán: Intentamos evolucionar con los sonidos. Cada uno que estuvo por su cuenta adquirió nuevas experiencias musicales y eso lo termina nutriendo, que a la postre se empieza a notar en la nueva música de Orishas, sin dejar la esencia del grupo.

¿Han cambiado la manera de presentar su música en vivo?

-Roldán: Hemos cambiado el formato con otros músicos con metales, percusión y guitarras, siempre investigando, tanto en escena como en estudio, por eso nos hemos tomado el tiempo para producir nuestra música y lanzarla.

También estamos preparando un acústico, que es una experiencia diferente a la que hemos tenido, y eso nos ha hecho pensar nuestra música de otra manera, más limpio de instrumentos y las voces con letra más protagonistas.

¿Más allá de la moda?

-Roldán: Gracias a pueblos como el colombiano, ha sido posible que Orishas no sea un grupo de moda y que vaya más allá, porque la gente se comparte nuestra música y ha sido el voz a voz que nos ha permitido consolidarnos y tener una base de fanáticos real.

Las modas pasan rápido pero Orishas no, gracias a Dios, porque han pasado 18 años desde que lanzamos ‘A lo cubano’ y la gente la sigue disfrutando y la sigue pidiendo.

¿Trabajarán con artistas colombianos?

-Roldán: Tenemos varias sorpresas dentro del álbum y con artistas colombianos que vamos a grabar pronto, pero queremos que sea toda una sorpresa.