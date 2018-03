Para conseguir el cielo, tenía que aguantar el infierno

Javier Francisco Hernández

El Universal

Desde hace rato escuchaba el zumbido de un mosquito que orbitando mi cuerpo, buscaba un lugar para chuparme más sangre. Ya me había picado en los dedos de los pies, en el brazo, en la rodilla, pero su sed parecía insaciable. De repente se paró en mi muslo izquierdo, estaba tan gordo que cuando lo maté, en la palma de mi mano quedó una mancha de sangre del tamaño de un botón. Traté de limpiarme con el bóxer, que era lo único que tenía puesto, pero solo se regó más. Fui al baño a quitarme la mancha y al echarme agua en el muslo, sentí la cicatriz; una línea horizontal delgada que se había ido desvaneciendo poco a poco, pero que aún seguía allí. Intenté suprimir con todas mis fuerzas los recuerdos que sabía que vendrían, pero fue inútil.

Volví a mis 15 años, cuando todo comenzó:

Estaba en plena crisis existencial, el proyecto por el que había trabajado toda mi vida se acababa de desmoronar repentinamente y me sentía perdido. Fui a hablar con un guía espiritual que era muy allegado a mi familia y él me recibió cálidamente; me aconsejó sobre cómo ser un buen creyente. Empecé a ir los sábados a unas sesiones de meditación que él me recomendó, donde hablaba de cosas normales como el fútbol, aprendía de cultura y métodos de estudio, hacía amigos. Cada vez me fui metiendo más, esperaba toda la semana a que llegara el sábado para ir. Las cosas empezaron a cambiar a medida que ellos, los que manejaban las sesiones, se dieron cuenta de que yo era un joven estudioso, con valores, de una buena familia, que estaba bien económicamente. Este sería el principio del camino hacia el infierno.

Comenzaron dándome libros que yo inocentemente confundí con actos de buena fe. Pensaba que lo que leía me ayudaría en virtud, pero todo lo contrario, esos textos solo trataban de convencerme de que yo era un elegido por Dios para cumplir sus designios en la tierra. Al poco tiempo algunos de los guías empezaron a insinuar que Dios me llamaba a purificarme y yo debía responder a ese llamado; debía ser generoso, debía ser esto, no podía hacer esto otro. Nacieron sentimientos que me ataban cada vez más fuerte a su doctrina, me sentía más y más amenazado con el pasar de los meses.

Luego vinieron las charlas privadas con uno de los de mayor rango, el Gran Líder, donde él iba haciendo preguntas y uno le exponía la conciencia totalmente. No se podía dejar nada por fuera, se debía decir todo, para que ellos pudieran ayudarlo a uno en todo. Iban ganando control sobre mi vida poco a poco.

Cada vez me bombardeaban con más propaganda, era como un pez que no sabe que está en una red y que cuando se da cuenta de lo que pasa, ya está fuera del agua, retorciéndose inútilmente mientras se asfixia. Me decían que iba a ser puro y tendría innumerables premios cuando me fuera al cielo. Comencé a creer que Dios me había elegido. Me plantearon ser un ‘subyugado’, lo que implicaba ser célibe toda la vida: no podría tener novia, ni casarme, ni ir a cine o a conciertos. Además, tendría que irme a estudiar a Bogotá cuando acabara el colegio, aunque yo no quisiera, porque allá estaba la central de formación, donde aprendería las reglas para ser un subyugado. Cada vez estaba más cerca de las llamas, pero no lo sabía.

Antes de convertirme en un subyugado, un Gran Líder me dijo que si no entraba a la Fausse Foi* no era una mala persona, pero ellos sabían que yo aceptaría, solo se estaban lavando las manos. Abrieron las puertas del tártaro y yo entré caminando, pero para ese entonces mis pensamientos no eran míos, eran de ellos.

Una vez era un subyugado, empezó el secretismo. El Gran Líder decía que ningún guía espiritual que no fuera de la Fausse Foi, ni los papás, ni los hermanos, tenía la luz del Gran Líder para orientar; la gracia divina venía a través del Gran Líder. Todos los problemas, dudas, sufrimientos, había que comentárselos solo a él. Si le ocultabas algo, decían, era porque tenías adentro al “espíritu mudo”, que no te permitía hablar, que pronto te llevaría a lo impuro. Yo podía ocultar cosas o decírselas a quien quisiera, pero estaba tan convencido de que no debía, que no lo hacía. Siempre que hablaba de lo que sentía con el Gran Líder, él se aseguraba de ajustarme, ‘lavándome’ la cabeza para que no saliera huyendo.

Al llegar a Bogotá para empezar mi carrera universitaria, perdí el contacto con mi familia, mis amigos y todas aquellas personas que conocía antes de entrar allí; los veía como si ellos estuvieran mal y yo fuera el salvador. Nos hacían creer que nosotros, los de la Fausse Foi, estábamos por encima de los demás y era nuestro deber mostrar la verdad para llevar al resto a la purificación.

Vivía con otros subyugados y dirigentes de la Fausse Foi en una casa que le llamaban “La Central”. Fausse Foi es una rama de una gran iglesia, que busca purificar a personas laicas, que desempeñan trabajos ordinarios: profesores, médicos, abogados... Pero nada de lo que hacíamos era normal u ordinario. Había varios actos cuya función era “aporrear el cuerpo”. Al fundador del Fausse Foi lo tratábamos como a un dios y él decía que el cuerpo era como un burro con pasiones, que se controlaba a través del maltrato. Es por eso que cada día, durante dos horas, usaba en mi muslo izquierdo un cilicio –algo así como un collar de alambre de púas–, que aunque nunca me cortó, dejó una cicatriz; es por eso que me levantaba siempre a las 4:50 a bañarme con agua helada –que más tarde me traería problemas de salud–; es por eso que una vez por semana había que golpearse los glúteos con un látigo y dormir una noche entera en el suelo, con libros como almohada. Todos estos actos eran para pedir por una persona en específico, por El Líder Supremo –persona que gobierna la Fausse Foi– o simplemente para agradar a Dios. Había que aporrear el cuerpo y ofrecérselo a la Fausse Foi.

Las restricciones aumentaban con los meses. Una vez un guía me dijo que mirar a una mujer “era una impureza mortífera”. Debía controlar lo que veía, lo que pensaba y lo que sentía, cada acto entregado a Dios, cada acto una prueba que me enviaría al cielo o al infierno. Revisaban las cartas que mandaban los familiares, controlaban el manejo del dinero quedándose con nuestras tarjetas débito; uno tenía que entregar todo, al fin y al cabo. Había filtros en las páginas de internet y antes de leer un libro había que consultar con el Gran Líder. Solía escuchar que ‘Cien años de soledad’ y ‘La casa de los espíritus’ eran “libros contrarios a la moral, no se aconseja leerlos”.

Me sentía como un caballo cochero, como una persona sin criterio que no podía decir lo que pensaba; una persona anulada e infeliz, con la idea de que si contrariaba algo, estaba actuando contra Dios —lo que para un creyente como yo, era una tortura constante—. “Si te sales de la Fausse Foi, la purificación de tu alma y tu ida al cielo peligrarán”, me dijo alguna vez un guía espiritual. Lo escuchaba y me sentía condenado, atrapado, sin alternativa más que quedarme allí. Este sufrimiento iba a ser compensado en el cielo, esa era la única meta. Se vivía para morir, se vivía para acumular premios que Dios daría en la vida siguiente.

Mis padres me mandaban dinero mensualmente, y a mí me tocaba entregarlo todo, porque si no lo hacía, era de mal espíritu. No tenía acceso a mi tarjeta débito. Una vez me pidieron que hiciera algo en el banco, me dieron la tarjeta y yo no la entregué de nuevo. El secretario, que se encargaba de los aspectos económicos y logísticos de la central, me dijo que tenía que cambiar la clave para que ellos la supieran pero yo no, esas eran las órdenes de arriba. Pero yo no quise, ese fue mi primer acto autónomo en mucho tiempo. Yo tenía que pagar todo, ellos no daban ni un peso por mí, y era caro, más de millón doscientos mil pesos al mes.

La gota que derramó el vaso para que las llamas de mi infierno se empezaran a apagar, fueron las listas. La Fausse Foi tenía unas listas de personas a las que se les seguía para que fueran miembros. Tanta sistematización, frialdad y cálculo me repugnaron, me sentí engañado. Detrás de cada nuevo subyugado había una gran elaboración y falta de honestidad. Me pidieron que hiciera una lista con amigos míos para empezarles a investigar sin que ellos supieran, y tratar de meterlos a la Fausse Foi eventualmente. Todos a mi alrededor hacían listas, pero yo me negué a hacerlo. Pensé en que antes de que yo entrara, mi nombre debió estar escrito allí; eso no era de Dios, ni de vocación divina, era un cálculo. Empecé a pensar en cómo irme.

Unas semanas más tarde, decidí marcharme definitivamente, era jueves y al día siguiente me largaría de esa casa. Viví ese jueves como si ya no hiciera parte de la Fausse Foi y me sentí libre y conectado con las personas –lo cual es paradójico porque si uno está cerca de Dios, se supone que uno está más cerca al prójimo; todo ese tiempo me sentí alejado–.

“Te hace falta madurar” y “nos volveremos a ver en la otra vida”, fueron las palabras del Gran Líder cuando le dije que me iba. El viernes, antes irme al aeropuerto, fui a hablar con uno de los directores del gobierno de la universidad donde estudiaba, y me sugirió que mi salida no fuera tan aparatosa, que tratara de no llamar la atención. Ese sería el último día que estaría en esa casa. Estaba saliendo del infierno, por fin. O eso pensaba...

Las torturas me seguirían dos años más, en los que luché por encontrarme a mí mismo. Ya no era de la Fausse Foi pero seguía teniendo las mismas ideas, haciendo lo mismo. Necesité mucho tiempo para quitarme de la cabeza que las mujeres eran malas y poder mirarlas de nuevo, hablarles de nuevo. Me costó dejar de leer literatura religiosa. Pero me fui llenando de razones para olvidar todo, descubrí los testimonios, controversias y conflictos políticos que rodeaban a esa secta; lo que me ocultaron durante los años que pertenecí a ella.

De repente, como si se le hubiera acabado la cinta a la película, volví en mí. Era 2018 de nuevo.

Terminé de lavarme el muslo, me sequé las manos y cerré la llave del agua. Debería comprar un insecticida, pensé.

*Este texto es el testimonio de una persona que prefirió permanecer anónima. Los nombres de las instituciones, ritos, personas y rangos, han sido cambiados. Fausse Foi significa “falsa fe” en francés.