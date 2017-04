Para Darío Cárdenas, la moda es la mejor terapia

Darío se enfrenta con serenidad al cáncer de riñón que le diagnosticaron, pero las pasarelas es el tratamiento que le da más fortaleza, al que se puede someter sabiendo que lo va a hacer sentir muchísimo mejor.

Seleccionado por la revista colombiana Infashion como el Mejor Nuevo Diseñador del país, el santandereano estará en la próxima pasarela de Masglo, que lo contactó para ser su diseñador en Ixel Moda 2017 justo el día de su última quimioterapia.

Previo a su desfile, Darío habló con El Universal.

¿Qué consideras que es lo especial de esta pasarela?

Es como si hubiera estado bajo el agua ahogándome, necesitaba esta oportunidad en estos momentos. Es un regalo del universo, porque cuando eres apasionado con tu trabajo, éstas oportunidades son oxígeno para el alma.

¿Cómo vas con la enfermedad, terminaste el tratamiento, cómo te sientes?

Aún no he terminado, sigue un camino que espero no sea largo. El cáncer es una enfermedad compleja a la que se debe enfrentar con realidad y serenidad, después de que terminas las quimioterapias como en mi caso, vienen una serie de controles que pueden llegar a ser extenuantes pero se debe ser fuerte y tratar de tomarlo de la mejor manera para no terminar de enfermar el cuerpo a través de la mente, siempre pensar en positivo y tratar de no sentirme mal por ello. Se debe tener la astucia de aceptar los cambios.

¿Te separaste de la moda a raíz del cáncer? ¿Cómo fue ese momento para ti?

Fue muy duro, llevaba tratándome por meses para el “colon irritable” según mi gastroenterólogo, ignorábamos el origen de mis malestares. Trabajando en Colombiamoda un día después de la feria enfermé. Pasé de estar en una fiesta con amigos a estar recluido en una clínica en menos de 24 horas con un dictamen de cáncer en el riñón. Han sido días muy tristes porque te cuestionas todo, pero poco a poco te vas liberando de interrogantes y empiezas a salir a flote.

¿Qué traes de nuevo, se transformó tu estilo?

Creo que estos sucesos transforman la forma de pensar y conversar con el aquí y el ahora, cuando hablo del aquí y el ahora estoy hablando del presente que se resume en lo que es la vida y la muerte. Nos sentimos dueños de una larga vida por ser jóvenes y no es así. La parte más dura de enfrentar esta o cualquier enfermedad es entender que la muerte nos acompaña en cada paso y cada respiro, y que el hecho de que seamos jóvenes no quiere decir que no vayamos a morir o que no sea justo, es solo entender que ella hace parte de cada instante de nuestras vidas , creo que esto me sirvió para estar tranquilo y hacer las paces conmigo mismo en muchos aspectos. Por eso en estos momentos me siento muy tranquilo y si es la hora de partir bienvenida sea, solo puedo dar gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de prepárame para entrar liviano y lleno de amor espiritual a otro plano.

Eres un diseñador joven, ¿qué crees que te hace sobresalir?

Mis discursos, siempre he asumido una posición política a través de la parte gráfica en los textiles, he tocado temas como el desplazamiento de los indígenas en el Bajo Cauca, gané un premio de diseño por un trabajo realizado con los habitantes del Bronx de Bogotá; denuncié en Colombiamoda 2015 el uso de pesticidas en alimentos que provocan el envenenamiento de la tierra y de los seres humanos. Irónicamente hablaba sobre el cáncer que no sabía que yo padecía. Creo que debe ser un compromiso desde cualquier profesión abordar estos temas, generar conciencia es algo que necesitamos.

¿Qué significa Ixel Moda para ti?

Ixel moda es una feria muy importante a nivel nacional, porque su fuerte es la parte académica, allí convergen diferentes visiones y pensamientos de la moda y es ahí donde se fortalece el sistema. Es la segunda vez que me presento y me hace muy feliz volver en estos momentos.

¿Qué crees que es indispensable en un armario para clima cálido? y qué colores hay que tener si o sí.

En cuanto a bases textiles recomiendo piezas en algodón o lino , yo prefiero el algodón va más con mi estilo entre urbano y deportivo.

Y en temas de color para mí el más neutral para climas cálidos es todo lo que tenga que ver en la paleta de azules, es el término medio entre lo alegre y lo aburrido, el azul en todas sus gamas da frescura.

¿La moda para el cartagenero que vemos en la calle, cómo se plantea desde la perspectiva de tus diseños?

Creo que a toda la región Caribe la caracteriza la espontaneidad.

Son los más alegres, felices , y seguros a la hora de expresarse. si tuviera que representar a una mujer cartagenera a través de un vestido seria algo vaporoso, con vuelo, fresco y hasta le pondría música , eso resume la idiosincrasia costeña por eso es que los del interior vivimos fascinados con la magia que se vive allí.

¿Cómo hacer para que la gente tome la moda más en serio?

Falta mucho por hacer, tenemos una gran industria de moda comprometida y llegando lejos en logros con grandes diseñadores, pero no tenemos la manera de llegar a un público local distinto y cambiar mentalidades.

En televisión el mensaje es errado ya que la moda que se muestra, es esa moda hecha para “seducir hombres” y eso no esta mal , lo malo es cuando el mensaje no sale de ahí y se mueve siempre bajo lo mismo y termina ocurriendo que las mujeres no se visten para ellas, si no para los hombres.

La moda tiene mucho más sentido cuando se estudia la importancia y el aporte de la misma en la historia.