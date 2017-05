París se vino a Cartagena

La cartagenera Luz Aliés Guinard, quien vive en París y dirige, la galería Espace Aliés Guinard, es la artífice de la colectiva “Macondiando 2017”, que reúne a 17 artistas de Francia y Colombia, quienes exhiben su obra en el Museo La Presentación.

No es casual que sea la antigua casa colonial que durante más de un siglo fuera el colegio de monjas de La Presentación, la que sirviera de escenario de la colectiva "Macondiando 2017", en ese mismo ámbito que sirvió de evocación a García Márquez para su novela El amor en los tiempos del cólera. En esa casa Fermina Daza estudia su bachillerato. Hoy esa casa es la sede de la Universidad Autónoma de Nariño, que articula como proyecto humanístico el Museo La Presentación y otros ámbitos de encuentro cultural en Cartagena.

Se trata de la primera exposición del Año Francia y Colombia en Cartagena.

Esta colectiva apoyada por la Embajada de Francia en Colombia, Gobierno de Colombia, Ministerio de Cultura de Colombia, Instituto Francés, entre otros, integra las obras de los artistas colombianos Carlos Jacanamijoy, Rafael Dussán, Alfonso Díaz Uribe, Paola Gómez Caicedo, Eduardo Esparza, Félix Antonio Namen, Miguel Burgos, Alexandra Arango. Por Francia: Brigitte Andreetti, Jacques Blezot, Rebecca Campeau, Alexandre Dabrowski, Florence Vasseur, Philippe Tallis, Marcus Seiler, Jacques Perconte y Milthon.

En su casa centenaria y restaurada a las afueras de París, Luz Alíes Guinard creó hace catorce años, una galería de arte para proyectar a los artistas colombianos en Francia. Con la exposición Macondiando logró el sueño de presentar a artistas de ambos países y reunirlos en Cartagena.

Luz se fue a Europa siendo muy joven, al culminar su bachillerato, hace ya 42 años. Estudió en el Liceo de Bolívar. Ganó concursos de canto que se realizaban en aquellos años. Hubo un Festival de la Canción Juvenil y se desarrolló en el Hotel Americano. Los ganadores fueron: Álvaro José “Joe Arroyo” y ella. Su deseo era estudiar música. Vivió en Alemania, un año en México, y se casó en París. Junto a su esposo descubrió una casa a las afueras de París, en el sur oeste de París, una casa que la deslumbró por su arquitectura y espacialidad, y allí empezó la aventura de promover a los artistas colombianos y franceses. Por su galería han expuesto centenares de artistas colombianos residentes en París, y artistas latinoamericanos y franceses.

El arte colombiano

“El arte colombiano que se hace en este momento histórico, no tiene nada que envidiarle al arte del mundo”, dice Luz. “Están a la par con el arte que se hace en cualquier lugar del universo. Para la exposición Macondiando 2017, vinieron cuatro franceses a Cartagena. No todos pudieron llegar a la ciudad, pero vino su obra. El arte de Colombia no oscila entre la guerra y la paz. Hay nuevas tendencias que se producen desde la abstracción, el arte figurativo y la instalación. Creo que lo más importante de esta exposición, son los lazos de amistad entre creadores colombianos y franceses. Simultáneamete a la exposición de Cartagena que estará abierta hasta julio de 2017, se exhibirá una muestra en pequeño formato con los mismos artistas en Bogotá”.

Un manglar integral

Miguel Burgos, uno de los artistas participantes, exhibe una serie de pinturas sobre los mangles de Cartagena, y su amenaza de extinción. “Pero la colectiva de artistas colombianos y franceses se me asemeja a este manglar cuyas raíces se juntan y se aferran a la tierra. Tanto Francia como Colombia dialogan desde el arte en Cartagena”. Su serie de mangles enfocan desde distintos ángulos, el esplendor y la ruina del manglar, su íntima luminosidad entre las aguas, con sus raíces en la tierra y elevadas al cielo. Y la agonía de los manglares resuelta en manchas, en blancos atormentados y dolorosos, en alaridos de raíces.

La voz del bosque

La artista caleña Paola Gómez Caicedo, quien reside en París, exhibe en el jardín del Museo La Presentación, su instalación “La confianza en la vida”, en el que pinta el bosque sobre fragmentos de robles y cedros que ha salvado del taller de un carpintero francés. Los fragmentos penden de varios hilos. Cada pedazo de madera tiene un árbol pintado. Y está sobre un círculo delineado. Cuando ella mira el conjunto de las maderas que el viento mece, siente que “la madera empieza a hablar”.

Jacanamijoy

El Maestro Carlos Jacanamijoy, considerado uno de los mejores pintores de Colombia ante el mundo, presenta en la colectiva Macondiando una serie de pinturas en pequeño formato y dos en gran dimensión. En todas hay una referencia a su universo de infancia en el Valle del Sibundoy. Pero en las dos obras de gran formato, presenta un diálogo de culturas. El piano de Europa y el banquito de su abuela indígena, que le despierta múltiples sensaciones de paisajes diurnos y nocturnos. “El mundo ha empezado a escuchar la sabiduría ancestral, ante el daño que ha ocasionado el hombre moderno a todo el planeta. Mientras la naturaleza sigue amenazada, los indígenas del Amazonas cuidan hoja a hoja el bosque”.

Alexandre Dabrowski

El artista francés vino a Cartagena a compartir su visión optimista ante los sufrimientos del planeta. “Detrás de la alegría y el humor de mi obra, hay mucha seriedad”. Tanto Alexandre Dabrowski, Brigitte Andreetti y Marcus Seiler, que vienen por primera vez a Cartagena, están conmovidos por la naturaleza humana de los colombianos. El sentido del humor a flor de labios, la hospitalidad cartagenera, la calidez en el trato, es una de sus primeras sorpresas. El escenario de la casa Museo La Presentación, sede de la Universidad Autónoma de Nariño, y del Museo La Presentación y la Luvina, es el colegio de monjas donde estudió Fermina Daza, en El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez.

La obra de Dussan

Rafael Dussán presenta seis pinturas que son un largo viaje a la historia: “El poder y sus marionetas”, es una de sus obras. “Desplazados nocturnos”, recrea la impiedad de los desplazamientos humanos en un país que puede ser Colombia o cualquier país en el mundo. “El acuerdo”, retrata los acuerdos en medio de las tensiones de las guerras interiores. “Los hijos de la vida”, presenta la imagen descarnada de los nacimientos. “Ahí vienen para quedarse” y “ La vida y la sombra”, nos revela el espíritu vulnerado de lo que somos.

Epílogo

Es la primera vez que estos artistas franceses vienen a Cartagena. Algunos artistas colombianos residen en París. Algunos franceses viven en Colombia. Dicen que sus vidas y su concepto del país, cambiará desde este viaje. Gracias a Macondiando. El artista Carlos Jacanamijoy les dio a probar unos mamoncillos callejeros, y alguien recordó que en el Caribe nadie puede comer solo un gajo de mamones, porque el asunto se vuelve colectivo, incluso con desconocidos.