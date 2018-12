Pedro Claver encontró a su madre en Cartagena

“Por mi hogar han pasado alrededor de 50 niños. Además de Pedro, recuerdo mucho a Kelly, que fue adoptada aquí en Colombia y que ya tiene hijos y aún me visita. También recuerdo a Gustavo Adolfo, a Sergio y aún tengo bajo mi protección a Víctor. Él se quedó conmigo para siempre y se convirtió en un hijo más que me enorgullece porque, aunque es sordo, estudió en el SENA y hoy trabaja en el restaurante de un hotel en Cartagena (...) Las mamás abandonan a los hijos, pero ellas no saben la alegría que recibe uno cuando ellos llegan a nuestras casas. No saben cómo los aceptas y cómo te entregas a ellos”, cuenta la madre sustituta.

Por otro lado, Edith no supo más sobre su hijo putativo, Pedro Claver, aunque nunca lo olvidó. Continuó su vida, abriendo las puertas de su casa, en el barrio Junín, para recibir a muchos niños que fueron abandonados o que sus padres no podían criar. Ella es una mujer incansable, una madre como ninguna otra, tiene tres hijas biológicas y ha criado a más de 50 pequeños en más de 40 años como madre sustituta, algo que describe como “sensacional”. Son niños del sistema de Protección Infantil del ICBF. Mientras unos llegan, otros se marchan, en un proceso en el que ella ya está acostumbrada a recibir y soltar vidas, pese a lo difícil de decir adiós.

“Desde muy pequeño -con 4 años-, supe que era adoptado, porque me di cuenta de que era diferente. Saber eso me hizo interesarme en conocer mi origen. Toda mi vida he pasado investigando sobre Colombia y Cartagena, siempre estuve interesado en ver fotos sobre la ciudad y siempre he estado orgulloso de ser colombiano, de mis raíces”, sostiene. Ahora es pedagogo en un colegio en Suecia para niños con necesidades especiales, a los que ayuda. “He tenido muchos trabajos, pero este es el que más me ha gustado, el que más disfruto”, precisa.

30 años después...

El teléfono repica en la casa de Edith Villalba. Es una llamada inesperada. Ella está hecha un manojo de nervios porque la llamada es del ICBF, le acaban de informar que Pedro ha regresado a Cartagena para verla. El destino conspiró para que sus vidas se cruzaran una vez más, hoy volverían a reunirse 30 años después.

“Yo dije: ‘¡Ay, Pedro!, mi Pedro, Pedro Claver’. Lloré, tenía un nudo en la garganta de felicidad. Como con todos mis hijos, a mí no se me olvida ninguno. Ese día enseguida me vestí para ir a verlo, ni las pastillas de la presión me tomé”, asegura. Este 30 de noviembre de 2018 fue muy especial.

“He estado pensando en encontrar a mi madre sustituta toda mi vida. Siempre había tenido su nombre: Edith, y siempre quise conocerla, pero no sabía cómo. Luego mi papá compró los tiquetes para Cartagena y nos pusimos en contacto con personas. Conocer a Edith era una meta de siempre y aprovechamos venir a Cartagena en vacaciones para hacerlo. En el Instituto nos ayudaron llamando a Edith para darle el mensaje de que yo quería verla”, explica Pedro.

Y él habla también de su madre biológica. Esa que lo abandonó en una iglesia. “Cuando estaba más joven pensaba más en ella. No la conozco, no sé su nombre, no tengo forma de conocerla. Siempre me preguntaba ¿por qué me abandonó? Pienso que lo hizo para ayudarme, pero ya no le doy vueltas a eso, ni a si tengo hermanos. Soy más realista ahora y sé que no voy a conocerlos. No es como con Edith, teníamos su nombre y así pudimos encontrarla”. Encontrarla y abrazarla, como tanto quiso.

En una oficina del Bienestar Familiar, un joven alto y moreno atravesó la puerta. Y ahí estaba ella, Edith, ansiosa. “Está bonito”, dijo emocionada. Y, naturalmente, hubo lágrimas, felicidad. Él no entendía nada de español, pero el idioma del amor habló por ellos. Ella le llevó fotos de cuando era pequeño, rodeado de otros niños, que compartieron su hogar.

Y las lágrimas de Pedro Claver, ese niño abandonado en las puertas de una iglesia, es ahora el llanto de un hombre que llora alegre, porque ha vuelto a casa, a su Cartagena, a su madre. “Fue un sentimiento maravilloso. Es muy difícil de explicarlo en palabras porque son muchas las emociones que llegaron en ese momento. Estaba un poco asustado por conocerla, pero más que eso era la emoción de saber que iba a ver a alguien en quien había pensado toda mi vida. Creo que caeré en cuenta de todo esto que acaba de pasarme, cuando ya esté de regreso en mi casa en Suecia. Pienso que esta es mi mamá. La quiero. He sentido que la quiero incluso desde antes de verla nuevamente aquí, en Cartagena. Ella cuidó de mí cuando era un niño, así que la amaré siempre”, dijo Pedro Claver, luego de tener en sus brazos a su amada madre, Edith.