¿Por qué Cartagena es tan cara?

Si juzgamos por el costo del pasaje de Transcaribe, que acaba de subir a $2.500, Cartagena es la ciudad más cara del país para moverse en transporte público. Teniendo en cuenta, también, que las carreras de taxis en La Heroica son las más costosas de Colombia, con $6.700 en la tarifa mínima (precio en 2018), que en la realidad no muchos taxistas respetan.

¿Será que al sistema de transporte masivo le ha quedado grande una ciudad tan pequeña?, se preguntarán muchos usuarios, sobre todo aquellos que no solo tienen que tomar Transcaribe y deben aventurarse en otro tipo de transportes para llegar a las estaciones, porque el sistema todavía no va a sus barrios, a ellos les golpea más duro el alza. Lo expertos responderán que no, no le ha quedado grande, que solo es cuestión de tiempo, que hay estudios y demás... y que el sistema ha mejorado la vida de miles de personas... ya ese es otro tema.

A la pregunta: ¿Cartagena es una de las ciudades más costosa del país?, seguramente, usted, el cartagenero de a pie, al que le toca meterse la mano al dril, responderá que sí: todo cuesta más que en otros lugares. Más allá de esa percepción generalizada, ¿es realmente así?, somos magos para hacer rendir el dinero en una urbe en la que todos los días todo cuesta más y lo más que ha bajado -no solo en Cartagena, también en Colombia- es el precio de los anticonceptivos.

Los economistas coinciden en que sí. ¿Qué es más costoso en Cartagena y por qué? Esto responden.

1. El suelo

Ahora, si juzgamos por el costo del suelo, Cartagena también es costosa. El economista Luis Fernando López nos responde que todo parte del suelo, ese donde está parado usted ahora mismo. Que, aquí, es costosísimo. El experto es Magister en Economía, investigador científico y dirigió por 14 años el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad, Cedec, de la Cámara de Comercio de Cartagena. “Cuando se habla de que Cartagena es una de la ciudades más caras, se basa en la percepción que tiene la gente y también en el precio del suelo. Está demostrado que el precio del suelo en Cartagena es uno de los más costosos de Colombia por metro cuadrado. Por ejemplo, en el Centro Histórico el metro cuadrado está por encima de los 12 millones de pesos, más caro incluso que en Bogotá. Entonces, a partir de eso, tú deduces que si el suelo es caro, eso encarece las demás cosas”, explica.

2. Los arriendos

Si el costo del suelo es alto, por ende, el de los arriendos también lo será, asegura el economista López. Y no solo eso, el experto anotó que si se va a tener un negocio, ya sea en un local propio o arrendado, el costo de oportunidad resulta alto. “Si se tiene un local arrendado, el arriendo es costoso y, por lo tanto, los productos que tú vas a ofrecer, tienen que ser a un precio alto para cubrir los costos en que se incurre por tener ese negocio. Entonces a partir de la valoración del precio del suelo, la gente concluye que toda la ciudad es costosa. Sí, existe la percepción de que, por ejemplo, un plato de comida en los restaurantes del Centro es más costoso que en cualquier otra parte del país, o las tarifas de los hoteles, especialmente de los cinco estrellas, son más altas que en otros lugares del país, eso también está demostrado”, cuenta. Es decir, es cara, para quienes la viven y para quienes vienen a visitarla.

3. Sobre el turismo...

El economista y docente de la Universidad de Cartagena, Dewis Pérez afirma que: “Efectivamente, Cartagena es una de las ciudades donde el costo de vida es uno de los más altos del país. Esto podría estar relacionado con el hecho de ser una ciudad con una alta demanda turística y por esa vía hay una transmisión de los precios del sector hacia el resto de la economía, esto ocurre tanto por la vía formal como la informal. De igual manera la alta especulación y estructuras de mercado son bastante imperfectas”. Ser una ciudad turística cuesta.

Pérez, se refiere también al suelo, y agrega: “La gran demanda que representa la ciudad para actividades especulativas, generalmente ligadas a actividades inmobiliarias, representa una gran presión hacia el resto de la economía y que se traduce en una ciudad donde cada vez es más costoso vivir. Esto resulta en el deterioro de calidad de vida de los habitantes, que tienen que cambiar patrones de consumo en cantidad y calidad”.

4. La canasta familiar

“Si revisamos, por ejemplo, cómo ha evolucionado el costo de vida desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018, Cartagena está como la segunda ciudad en donde más subió el costo de la canasta familiar, con una inflación de 3,67 % sólo superada por Barranquilla que tenía 3,84 % y muy por encima del promedio nacional (3,27 %)”, asegura el economista Pérez. Es decir, pagamos altos precios en la canasta familiar.

Además anota: “Comparado con los datos nacionales, el costo de la canasta para ingresos bajos se ha incrementado más en Cartagena que para los hogares de los mismos ingresos del promedio nacional, en contraste, el costo de la canasta para los hogares de altos ingresos ha crecido menos en Cartagena que para los hogares de altos ingresos del promedio nacional”. La inflación está contribuyendo a una mayor inequidad en la distribución del ingreso, es decir, los pobres terminan pagando más y más. Que los productos de consumo básico no se produzcan en la ciudad, los encarece.

5. El transporte

Evidentemente, el transporte es costoso en Cartagena. “Muy importante destacar que por grupo de gasto, el mayor encarecimiento en La Heroica corresponde al rubro de transporte, cuyos precios se habían encarecido en 6,67 %, esto es prácticamente casi el doble de la inflación promedio en Cartagena, esto quiere decir que los costos del transporte se han encarecido el doble del resto de productos de consumo de los hogares en Cartagena”, dice el docente Pérez.

Sobre el reciente alza, dice que hay que “considerar que el gasto de Transporte pesa mucho más dentro del total de gasto de los hogares de ingresos bajos y medios, que dentro del total del gasto de hogares de ingresos altos, por lo que el impacto, es obvio, se centrará en los hogares de ingresos medios y bajos, además que son estos sectores los que demandan el servicio de transporte público”.

6. Costo de la gasolina

“Lo que afecta a todos a nivel general es la gasolina, así no tengamos carro. ¿Por qué? Pues todos los productos que consumes, ya sean bienes o servicios, tienen dentro de su estructura de costos a la gasolina, porque para llevar el producto a un almacén tienen que transportarlo, el precio de la gasolina afecta a toda la economía. La gasolina en Colombia tiene ligeramente unos precios muy equilibrados a nivel de las ciudades, hay unas diferencias, pero las diferencias son mínimas, pero aquí la gasolina tiene un precio alto pese a tener una Refinería aquí, en la ciudad. Cuando sales de Cartagena y llegas Arjona, allá puede que cueste 400 pesos menos. Eso afecta el precio de todos los bienes”, menciona el economista López.

7. Costos vs pobreza

Y uno se pregunta: ¿por qué todo es más caro, en una ciudad donde hay tanta pobreza? El programa Cartagena Cómo Vamos indica que -datos de 2017- el el 27 % de la población, es decir, más de 276 mil cartageneros, viven en condición de pobreza y el 4,1 % (42 mil), en indigencia. Además, que esta es la cuarta ciudad más pobre de las principales ciudades capitales de Colombia, luego de Quibdó, Cúcuta y Santa Marta. Y es la segunda ciudad de las principales capitales del país con ingresos percápita más bajos.

Más datos:

¿Qué nos es tan caro?

“Aquí uno podría pensar que la comida de mar es más barata, pero eso es relativo, porque incluso la gran mayoría de productos que están siendo importados”, afirma López.

Por ciudades

Hasta el año pasado (este año subirá), la tarifa mínima en las carreras de taxis en Cartagena costaba 6.700 pesos, es la más cara del país. Le siguen Barranquilla, con $6 mil; Medellín, con $5.400; Bucaramanga, con $5.300; y Barrancabermeja, 5.000 pesos; al igual que Santa Marta.

Mayor avalúo

Según el Instituto de Agustín Codazzi, Cartagena es el sitio con mayor avalúo catastral de la Costa. Por debajo están Barranquilla y Santa Marta. “La ciudad repite como el cuarto sitio del país con mayor avalúo, listado en donde solo es superada por Bogotá, Medellín y Cali; además de seguir ostentando el título del avalúo más alto en el Caribe, por encima de sus pares Barranquilla y Santa Marta”, dijo, hace más de seis meses, Lucía Cordero, Directora Territorial del IGAC en Bolívar. El avalúo catastral de Cartagena es de $44,5 billones. En Barranquilla la cifra era de Barranquilla de $42,5 billones y en Santa Marta de $11,3 billones.