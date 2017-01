Recuerdos de un corazón roto

Un “ex” no es sólo una persona que caerá inevitablemente en el olvido, como muchos quieren hacernos pensar.

Un ex es una figura que estará en las conversaciones más tristes, en las más divertidas o en aquellas donde queremos mostrar con ejemplos qué es lo que no se debe hacer en una relación. Esto último, cuando la persona que quiso poner fin a todo fuimos nosotros, claro está, porque en caso contrario pues… el recuerdo no hace más que doler, incluso por años.

Sea cual sea el motivo, siempre tendremos ‘en físico’ el recuerdo de los ex en los regalos que nos hicieron, o en aquel lugarcito pintoresco que visitamos gracias a ellos. Por eso, optamos a veces por botar lo que nos dan, para “deshacernos” de ese sentimiento que luego del amor, pasó a ser amargo, cual cáscara de limón.

En otras ocasiones, pues nos lo quedamos, asumiendo que somos lo bastante maduros como para evitar que el objeto nos haga sentir palpitaciones.

“Es común que en la mente de las personas se recuerde el pasado con mucha nostalgia, como si en este tiempo no hubiera habido problemas, como si fuera idílico. Es una estrategia que emplea nuestra mente, guardando sólo los recuerdos gratos y no los negativos, aunque ese pasado idílico realmente no llegara a existir”, explica la psicóloga Ana María Guerrero, de la Pontificia Universidad Javeriana.

Para la muestra, un botón. Marcela, de 19 años, aún conserva un carro Hot Wheels, de colección, que le regaló su primer novio, a la edad de 16 años. “A veces me preguntan que por qué tengo en mi mesita de noche un juguete de hombre y a veces no sé qué contestar. Una vez lo tiré a la basura, pero a los cinco minutos fui a sacarlo y casi lloro. Creo que lo guardo porque me recuerda a la primera persona que besé, no sé”, explica mientras se ríe, aclarando que no siente nada por su expareja y que está feliz en su nueva relación.

Y es que hay cosas que por pequeñas que se vean, representan algo grande, como en el caso de Duvis, que a sus 30 años, conserva una envoltura de Chupi Plum.

- ¿En serio, un papel de Chupi Plum?, pregunto asombrada.

Ella se ríe bastante, porque siempre que cuenta esto le hacen la misma pregunta. “Es que fue mi amor del colegio”, dice enternecida. “Cuando me preguntó si quería ser su “girlfriend” llegó con ese Bom bom bum y a mí me pareció muy tierno. Fuimos de los típicos noviecitos que no se separaban en los recreos, porque estábamos en cursos distintos. No terminamos mal y él tiene su vida y yo la mía. No me afecta”.

Pero cuando sí se tuvo una desastrosa ruptura …

Mil pedazos de mi corazón, volaron por toda la habitación.

Se quedaron todos rotos por el suelo

Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero,

Los cogí deprisa y me los guardé,

Por si hacían falta para otra vez … (Mil pedazos, Cristina y los subterráneos)

Cuando la relación duele tanto que hasta el nombre del susodicho nos hace explotar, no hay regalo que valga tanto como para no deshacerse de él.

“En mi caso, me fue infiel muchas veces, así que te puedes imaginar cómo me ponía. No paraba de llorar. El tendía a regalarme joyas. Cada vez que veía los collares sentía que en el fondo quería comprarme para sentirse mejor consigo mismo. Pensé en regalarlas, pero no quería que quien las recibiera adquiriera las malas energías que había en ellas, así que decidí vender todo lo que me dio”, dice Karen, y añade: “resulta que me dieron mucho dinero, no sabía que fueran tan caras”.

Museo de las relaciones rotas

Es tanta la importancia que le dan los humanos a este proceso de duelo, que existe en el mundo el Museo de las Relaciones Rotas, que empezó con un simple mensaje hace unos años en Internet: “Si alguna vez has tenido el corazón roto dona aquí”.

La iniciativa comenzó en Croacia, pero tuvo tanta acogida en el extranjero, que hace unos meses se abrió en Los Ángeles, California.

“Para mí son cosas muy importantes, son decisiones que marcaron una vida, símbolos de un momento de cambio”, expuso en entrevista a los medios internacionales, la directora de este impensable lugar, Alexis Hyde.