Ricardo Villadiego, el empresario gigante del barrio 7 de Agosto de Cartagena

A lo mejor usted nunca ha escuchado hablar de Easy Solutions. Menos, si no es un aficionado a la tecnología. O tal vez sí ama lo virtual, y sabe bien que esa empresa es una de las líderes mundiales en protección contra el fraude electrónico. Y un cartagenero, criado en el barrio 7 de Agosto, es su creador. Si le preguntan en qué momento de su vida comenzó su ascenso hacia el éxito, Ricardo Villadiego no lo sabe bien.

Pudo ser hace tantos años, cuando se interesó por la electrónica debido a su cercanía con los picós del barrio. O tal vez responda que siempre ha tenido un espíritu emprendedor. Conserva intacto el recuerdo de la calle 74, donde creció, en la casa 16 - 22, en el seno de una familia amorosa. Tuvo una niñez alegre, llena de béisbol. Creció escuchando las champetas que no olvida y en medio de las necesidades propias de su barrio. Esta es la historia de superación de un costeño del Caribe que se convirtió en un gigante de la seguridad electrónica del mundo.

¿Qué recuerda de su infancia en el 7 de Agosto?

- Fue una infancia llena de amor, con mucho béisbol. Estudié primaria en el colegio Cristo Rey y mi papá, Orlando Villadiego, daba clases en el Liceo Cartagena, entonces yo estudié mi bachillerato ahí. La champeta también está metida dentro de nuestro ADN, por ahí, cuando me encuentro con mis hermanos, me pongo a recodar las champetas viejas, como ‘Puro machetazo’ y ‘La bollona’. O sea, la champeta de la época en que había canciones que uno solo podía escuchar en determinado picó.

¿Cómo se interesó por la ingeniería?

- En el bachillerato empecé a tener mucho interés por la ingeniería electrónica. Todo vino por estar cerca de los picós, me llamaba la atención cómo crear un sistema de sonido tan fuerte. Empecé a tener mucha inquietud por construir ese tipo de amplificadores. Con mi hermano, construimos un picó pequeño, lo llamábamos ‘El Mundi Stereo’. Ese era nuestro hobby, que contrataran al picó para una miniteca, con su cámara de humo y sus luces. Llegó el momento de decidir entre eso y seguir estudiando, y la realidad que estábamos viviendo no era la que debíamos aceptar, sino superar.

¿Cómo era esa realidad del barrio antes y cómo la ve ahora?

- Cada vez que voy a Cartagena trato de pasar por el barrio y pareciera como esa imagen macondiana, donde el barrio sigue viviendo en esa realidad, mientras el resto del mundo avanzó. La gente en la calle, los picós sonando, quizá un poco más de peligro.

¿Y qué siente al ver esa realidad?

- Unas ganas de que la historia que nosotros construimos se replique. Si nosotros lo pudimos hacer, ¿por qué otras personas no? Comparto gran parte de mi trabajo en Easy Solutions y en Cyxtera Technologies, para apoyar a otros emprendedores, para que sepan que es sí posible. Creo que la única diferencia que hay entre alguien que lo pudo hacer y alguien que está pensando en si lo hace, es creer que lo puede lograr.

Y entonces, ¿usted se decidió por la ingeniería electrónica?

- Sí, me fui a Bogotá, me presenté en dos universidades, pasé en ambas, pero escogí la Distrital. Ahí empezó un poco el resto de la historia. Desde muy temprano me conecté con una compañía que se llama Unisys. Es una multinacional, su casa principal está en Blue Bell, Pensilvania (Estados Unidos). Yo trabajaba en la subsidiaria de Colombia. Empecé como estudiante en prácticas y ahí empecé a crecer. Pese a que estudié ingeniería electrónica, recuerdo que empecé a tener mucha afinidad por la construcción de software. Me encargaron la construcción de un software para que los cajeros electrónicos pudieran conectarse con la FTP, que es el protocolo por el cual se fundamenta Internet. Cuando estaba construyendo ese software, me di cuenta de que si los bancos iban a poner transacciones financieras sobre ese protocolo, eso iba a generar muchos problemas porque es inseguro y de ahí nació la idea de construir una compañía de la prevención de fraude electrónico.

¿Qué vino después?

- El resto es un poco la historia de cómo un emprendedor colombiano trata de conseguir capital para hacer ese sueño realidad, en el 2007 empezamos esta historia. Si recuerdas, en ese año fue la crisis en Estados Unidos. Ni siquiera emprendedores gringos conseguían dinero para sus empresas. Yo estaba en medio de todo eso. Tuvimos la fortuna de conseguir la primera ronda de inversiones en el 2010, a través de Progresa Capital. Eso pasó en una época donde los fondos de capital no creían en este tipo de compañías.

¿Luego qué vino para Easy Solutions?

- De esa primera ronda de inversión, con las personas que creamos la empresa, yo como fundador, Julián Argüelles, que es un amigo que conocí en la Universidad Distrital de Bogotá, y Silvia López, que es mi esposa, siempre una premisa fundamental de la compañía fue que no debíamos tener barreras geográficas, que se pudiera expandir globalmente.

Como finalmente sucedió, se expandió globalmente...

- Exacto. Todo eso para contarte que recibimos la primera ronda de inversión. Fueron 3,2 millones de dólares de Progresa Capital. Eso ocurrió en 2010. En 2012 los tres dijimos: ya tenemos 70, 80 clientes en Latinoamérica, mayormente bancos, queremos continuar con la expansión y, en 2013, cerramos una ronda de inversión adicional por 11 millones de dólares, por un fondo de capital americano que se llama Medina Capital, que compró la participación de Progresa Capital e inyectó su dinero en la compañía. Nos expandimos a diferentes ciudades de Estados Unidos, nos fuimos a Londres, abrimos una oficina para cubrir Europa, otra en Tokio, para cubrir Asia y otra en Dubái, para cubrir Medio Oriente. Ese sueño de construir el líder global de prevención en fraude electrónico desde Colombia, finalmente lo materializamos.

¿Qué siente ahora, al verse al espejo y ver todo lo que ha conseguido?

- Es una satisfacción muy grande. En mi familia, cuando nos reunimos, nos ponemos a recodar las historias de los vecinos del 7 de Agosto, de las dificultades que tuvimos creciendo y de la fortaleza que tuvimos para llegar a donde estamos hoy. Nos sentimos satisfechos, pero al mismo tiempo con una responsabilidad grande, esto debe ser abono para que otras generaciones lo sigan haciendo. Seguimos soñando.

¿Cómo ve a Cartagena en este momento?

- Para mí el mejor fin de año se vive en Cartagena. La mejor fiesta de fin de año es allá. Tiene un lugar especial en mi corazón, siempre que voy me conecto con mis raíces.

¿Qué consejo tiene para los jóvenes de 7 de Agosto?

- Soñar en grande y luchar por esos sueños, 24 horas al día, así fue que lo pudimos lograr, 24 horas al día eso estaba en mi mente y esa imagen clara nos ayudaba a ejecutar. Soñar en grande y trabajar por esos sueños.

Entonces, ¿usted podría ser el colombiano más importante en la seguridad electrónica?

- Yo no me creo eso, Cristian, simplemente hago mi trabajo todos los días con pasión. Tratamos de ayudar a nuestro equipo de trabajo, entregarles valor a nuestros clientes, a nuestros accionistas, al final, cuando esas tres cosas se dan, yo creo que el futuro es brillante para lo que uno esté construyendo.

Más sobre Ricardo

Antes de crear Easy Solutions, Ricardo ocupó importantes cargos en empresas como IBM, Internet Security Systems y Unisys Corporation. Easy Solutions presta servicios a más de 460 importantes instituciones financieras y protege las actividades online de más de 125 millones de usuarios alrededor del mundo. La compañía ha recibido el reconocimiento de influyentes miembros de la industria.

Más sobre la compañía

El 4 de mayo de 2017, las empresas de capital privado BC Partners y Medina Capital anunciaron el cierre de la adquisición de Easy Solutions, además del portafolio de data centers adquirido a CenturyLink. Con la finalización de esta transacción, avaluada aproximadamente en $2.800 millones de dólares, los activos de ambas empresas crearon una nueva compañía, Cyxtera Technologies, la cual inició operaciones desde entonces. Hoy Easy Solutions es parte de Cyxtera.