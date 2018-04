¿Sabes una cosa?, ¡Aquí está Charlie Aponte!

Muchos fanáticos de la salsa quedaron ‘fríos’ cuando se conoció la salida de Charlie Aponte del Gran Combo de Puerto Rico, a finales de 2014. Muchos no podían creer la noticia, otros decían que él no tomó la mejor decisión de su vida y, algunos, todavía no se lo perdonan.

Como él mismo lo cuenta, fue una decisión muy difícil. Sobre todo porque “fueron 41 años en una gran familia como lo es el Gran Combo, pero por cambios administrativos internos en la agrupación, con los cuales no estuve de acuerdo, me obligaron a tomar otro camino. No lo pensé mucho. Sabía que no podía estar allí, tomé la decisión, lo consulté con mi familia y hubo mucho llanto”.

Es muy enfático en decir que “no fue algo planificado”, sino que, de acuerdo a sus convicciones, no se podía quedar en el grupo porque iba convertirse en un problema, ya que no estaba de acuerdo con las nuevas directrices, principalmente con el cambio de la fecha de las vacaciones de los músicos y cantantes.

El sonero de 66 años necesitaba estar más tiempo con su familia y enero es sagrado para él, porque las vacaciones del Gran Combo eran en esa fecha. Es un mes muy especial para Aponte, entre otras cosas, porque se ha casado tres veces y todas han sido en enero. Además, adelantaba un mes su fecha de cumpleaños, para poder celebrarlo con sus familiares y amigos.

Muchos pensaron que su salida era un error, ya que lanzarse en solitario al mundo de la música es un camino muy difícil, después de toda una vida en una de las agrupaciones más emblemáticas de este movimiento musical. Pero la vida continuó y las bendiciones se han multiplicado para Charlie, ahora en su nueva faceta como solista. Es un músico que no deja de encantar.

Sobre cómo ha sido la aceptación del público explica que: “la gente me emociona. Son bendiciones de papá Dios. No esperaba este respaldo de la gente, ha sido espectacular, estoy como en un sueño”. Destaca que “Colombia para Puerto Rico ha sido ‘una bendición’. Yo viajo a Colombia desde el año 73 cuando entré al Gran Combo. Han sido muchos viajes aquí, la considero como mi segundo hogar”.

Charlie Aponte conserva intacta su alegría y espontaneidad, quiere que la gente lo recuerde como una persona sencilla, como un amigo. “Voy a seguir haciendo música hasta que Dios quiera. Él me dio el don de cantar y yo solo lo pongo al servicio de la gente, para hacerla feliz”, dice.

En vivo y en directo

¿Sabes una cosa?, el cantante puertorriqueño Charlie Aponte estuvo en Cartagena. Sí, hace poco. Llegó a La Heroica el 11 de abril y, estando aquí, pudo vivir en vivo y en directo el cariño y la admiración que le tienen los cartageneros por su exitosa carrera musical. No solo por los 41 años que estuvo en el Gran Combo, sino por su nueva faceta como solista. Y es que sigue cosechando éxitos.

El tema ‘Sabes una cosa’ está ‘pegado’ en el mundo salsero de la ciudad. Eso pudo palparlo el gran sonero nacido en el municipio de Caguas. El boricua se emocionó con el público que aclamaba y coreaba sus estrofas. Llegó al escenario vestido de saco, camisa azul y jeans, deleitó con su voz y compartió un rato ameno con su fanaticada.

Esa canción, ‘Sabes una cosa’, se desprende de la producción ‘Una nueva historia’, de su primer trabajo como solista desde su partida del Gran Combo. En los estaderos y en las emisoras del Corralito de Piedra se está escuchando muy fuerte este tema y, sin dudas, es todo un éxito.

Hay que decir que Charlie Aponte vino a la ciudad por un evento privado en un bar de salsa y en él presentó al público su nueva producción: ‘Pa’ mi gente’. Es su segundo ‘disco’ tras la salida del Gran Combo y con once canciones, es el primero que lanzó bajo su propio sello discográfico CA Records.

Su génesis

¿Cómo llegó a convertirse Charlie Aponte en uno de los soneros más exitosos? Para ello, varias cosas tuvieron que pasar. En 1973, el cantante Pellín Rodríguez se fue del Gran Combo para iniciar una carrera en solitario. Su reemplazo fue Marcos Montañez, hermano de Andy Montañez, la voz líder de esa agrupación. Pero Marcos Montañez no pudo amoldarse a las exigencias de Rafael Ithier, su director y fundador, y tuvo que salir. Esto dio pie para que llegara un joven de 22 años sin mucho currículo que venía de las agrupaciones de Héctor Santos y Serafín Cortés. Ese era Charlie. Conquistó al público con su versatilidad, ya que es un cantante que se le mide a varios ritmos, los fundamentales para ser un cantante de orquesta, como él mismo se considera.

Su primera grabación fue en el álbum ‘Gran Combo 5’, donde cantó los éxitos ‘Si no me dan de beber lloro’ y ‘Reluciente sol’, dos temas navideños. Con la salida de Andy Montañez del Gran Combo en 1977, la figura de Charlie Aponte tomó especial relevancia en esta agrupación. Ingresó Jerry Rivas al grupo y los dos le dieron otra nueva dimensión al Gran Combo en cuanto a las voces, que se mantuvo hasta la partida de Aponte, en 2014.

Ahora él comenzó una nueva historia, un punto aparte, en su vida musical.

Carrera de éxitos

Antes del pertenecer al Gran Combo, Charlie Aponte estuvo en las agrupaciones de Héctor Santos y Serafín Cortés. Su primera producción con la Universidad de la Salsa fue ‘Gran Combo 5,’ en 1973, y el primer vallenato que grabó fue ‘Nido de amor’, de Octavio Daza. Dice que participó en 49 producciones con el Gran Combo. Sus éxitos más sonados en Cartagena son: ‘Timbalero’, ‘No hay cama pa tanta gente’, ‘El jibaro listo’, ‘Esos ojitos negros, ‘Cupido’, ‘Brujería’, entre otros.