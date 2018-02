Sandy Rico se levanta con su música

Para escribir ‘Ayer la vi’ (1991), Sandy Rico se inspiró en una infidelidad. Entonces vivía en Martínez Martelo y compraba pescado fresco en Bazurto. A un conocido suyo le ‘ponían los cuernos’, y Sandy descubrió la relación clandestina pero prefirió callar y nunca revelar el nombre de la dama infiel. Sin embargo, sí le compuso coros y estrofas a aquella traición: “Ayer yo la vi, cuando compraba en el mercado (bis)/ con una blusa que decía Miami y un bluyín apretado (bis). /Yo no le digo a su marido/ en lo que yo la he pillao/ Que cuando el coge pa’ el trabajo ella sale, con un pelao (bis)/Yo no digo na’, ¡no señó!”, canta.

Canta y su voz, suave, hace eco en los cuartos vacíos de un desposeído apartamento, de paredes desnudas y pocos enseres, en Ciudad del Bicentenario. Ahora viste jeans, camisa roja y se pone un sombrero negro (de esos que usan los salseros), quizá para recordar sus años mozos de cantante y las fiestas amenizadas al son de su voz tropical.

“‘Ayer la vi’ la interpretó (Juan Carlos) Coronel con mucho éxito. También me grabó ‘La mamá de Claudia’”, me comenta, sobre canciones que le dan renombre como compositor. Y, de inmediato, entona otros de sus éxitos. Todavía suena en emisoras, en cualquier salsero y tiene miles de reproducciones en YouTube. Seguramente usted ha cantado o escuchado 'Canto al amor' en la voz de Hugo ‘Sabor’ Alandete.

“Qué bonito estar enamorado. Qué bonito estar ilusionado. Yo quiero cantar/ yo quiero cantar con el alma solo para ti/esa bonita mujer se lo merece todito/yo le voy a cantar, aunque sea un poquito”.

-¿Quién la inspiró? -le pregunto.

-Mira lo que son las cosas de la vida, esa canción se la compuse a la que era mi esposa, en el tiempo de los bonitos amores. Quiero dejar claro que la señora siempre fue una dama.

En ese apartamento el compositor vive solo, con sus canciones y recuerdos de aquella época, años 80 y 90, de gloria musical. Se recuerda entonando su canción ‘El vendedor de rosas’ con la Orquesta ‘El Nene y sus traviesos’, en el Festival de Orquestas de Barranquilla. Literalmente lanzaron rosas al público y se llevaron un segundo puesto.

Recuerda cuando Joe Arroyo lo invitó a cantar una pieza en el Circo Teatro. A su natal Sincelejo, aprendiendo a afinar su voz al son de unos tanques plásticos en el barrio El Bosque y recuerda cuando ganó el Festival de la Canción Juvenil, con 'Mi plegaria'. Una vez, cuando la situación se puso difícil, dejó la música y se embarcó por el Caribe como cocinero en un barco mercante.

Una ruptura

En ese apartamento vive sin su familia. Es uno de sus lamentos. El sitio se lo prestaron por caridad, me explica, porque de su casa, en Los Corales, lo desalojaron con policías el 8 de noviembre de 2016. Quedó en la calle, con su ropa en bolsas de basura. Además de un problema judicial por su vivienda, hubo una ruptura familiar con la que era su esposa y con sus dos hijos.

“Cuando me bajé del barco mercante, me fui a Bogotá. Luego me fui cantando con un grupo en una gira pequeña a Miami (EE.UU.), y como aquí la situación estaba mala, aproveché y me quedé trabajando allá por los siguientes quince años. Producto de eso le compré una casa a mi familia en el barrio Los Corales y seguí mandando mi remesa, respondiendo por mi familia hasta el último día.

“Me quedé, infringiendo las leyes norteamericanas porque estaba indocumentado, pero me vine porque mi hija estaba en UCI, con diálisis, dejé todo tirado y vine. Mi documentación en trámite, todo se quedó tirado. Cuando llegué, el 10 de junio de 2015, quien era mi esposa me dijo que yo qué hacía aquí, que ya yo no tenía familia ni tenía casa. Todo se rompió”, narra.

Asegura que, supuestamente, los suyos fueron víctimas de una estafa y la casa fue embargada, rematada, que el pleito está vigente y hasta falsificaron su firma y suplantaron su identidad.

“Esa confrontación con mi familia yo no la busqué, no hubiera querido que esto trascendiera a la Justicia. Todo eso me enfermó. Tienen que operarme de una retinopatía diabética, y reemplazarme tres discos de la columna. Es una de las desgracias que he tenido que enfrentar en mi regreso a Colombia, pero no menos grande es haber perdido a mi familia, a mis hijos”, se lamenta.

Sin recompensa

Sandy Rico es el nombre artístico de Cosmen Alberto Rico Moreno, un sincelejano que llegó a La Heroica en 1978 y pescando suerte se embarcó como tripulante de 'Toño y su combo' (de Antonio Beltrán), la orquesta dominguera en el yate Alcatraz, de don Amín Díaz. Mientras los turistas avistaban el paisaje marítimo su voz amenizaba el paseo.

Fue de sus primeras experiencias cantando, antes de integrar agrupaciones tropicales como ‘La Octava Potencia’, ‘El Nene y sus traviesos’ y ‘Los Nobles’ de San Andrés, entre otros. Cantaba en clubes y fiestas de la elite cartagenera y costeña, antes de componer canciones de las que espera algún día recibir alguna recompensa.

“Usted me preguntó que si recibo dinero por mis canciones. Estos que les he mencionado, son éxitos comprobados, mi música suena diariamente en las emisoras, la gente la disfruta en los salseros, pero resulta que han pasado más de 17 años y es tanta la desgracia que a mí Sayco no me paga los derechos de autor. Dicen que si mi música no genera, no pagan”.

***

Sandy canta y sonríe enormemente. Su canto cataliza los dolores de su corazón. Se han secado algunas lágrimas que se asomaban cuando llegamos al apartamento. La música va curando sus penas y su inspiración lo ayuda a levantarse todos los días para seguir luchando. “Esta casa no es mía, estoy arrimado. No tengo comodidades, vivo en una forma precaria, pero me sigue acompañando mi inspiración, en un momento dado puedo ascender, puedo estar donde sea y como sea, siempre sigo siendo yo”.

Más de 200 canciones

Mientras vivió en Estados Unidos trabajó vendiendo paneles para energía solar y en una compañía de remodelaciones. Allá, alcanzó a grabar una nueva versión de 'Ayer la vi', pero no aprendió a hablar inglés, solo algunas palabras básicas. Actualmente trabaja en un proyecto musical para grabar diez de su éxitos y en otro para incursionar con un tema en la champeta. Hasta ahora, en toda su vida, dice haber compuesto más de 200 canciones y cerca de 30 de ellas han sido grabadas, con varios éxitos.